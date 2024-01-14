Об этом знают единицы: как нужно пить чай с лимоном, чтобы получить витамин С

Главред выяснил, почему полезно пить чай с лимоном и как максимизировать пользу от употребления такого напитка.

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Как нужно пить чай с лимоном - какой чай лечит / Коллаж Главред, фото: pexels

Чай с лимоном - это не только вкусный напиток, но и полезный для здоровья. Лимон придает чаю освежающий вкус и аромат, а его полезные свойства могут положительно влиять на организм.

Почему полезно пить чай с лимоном?

Витамин C: лимон содержит большое количество витамина C, который помогает поддерживать иммунную систему и бороться с простудой.

Антиоксиданты: лимон содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со стрессом и свободными радикалами в организме.

Здоровье кожи: витамин C способствует синтезу коллагена, что важно для здоровья кожи.

Улучшение пищеварения: лимонный сок может помочь улучшить пищеварение.

Вкус: лимон придает чаю освежающий вкус и аромат.

В целом, чай с лимоном может быть полезен для поддержания иммунной системы и общего состояния здоровья.

Как нужно пить чай с лимоном, чтобы он был полезным?

Как отметила эксперт по еде, фуд-блогер Наталья Мазурик, добавление лимона в горячие напитки лишает кислый фрукт его главной ценности-витамина С. Об этом она рассказала в своем Instagram.

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"Если вы хотите сохранить в частности витамин С, лучше ешьте свежие овощи и фрукты", – советует эксперт.

Она подчеркивает, что лимон нужно есть, не заливая его теплой, а то и горячей водой. Съев кусочек лимона, вы получите весь витамин С, который он содержит в полной мере.

Молекула аскорбиновой кислоты разлагается при температуре 190 градусов, но процесс начинается и при более низких температурах.

В 100 граммах лимона содержится 40 мг витамина С. После замачивания 100 г лимона в кипящей воде на 5 минут остается только 1,31 мг витамина С. Поэтому, если вы положите лимон в горячий чай, витамин С может "исчезнуть". Эксперт по питанию подчеркивает, что чтобы получить полезный витамин С, нужно отдельно есть лимон и отдельно пить чай.

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