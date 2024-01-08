Почему кошки бросают вещи на пол: ответ вас удивит

Главред выяснил, почему коты могут сбрасывать разнообразные предметы с высоты на пол и как этому помочь.

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Почему кошки бросают вещи на пол - как ухаживать за кошкой / коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Коты могут стучать или бросать вещи на пол по разным причинам. На это могут влиять их естественные инстинкты и поведенческие особенности. Также на это может влиять уровень и качество ухода, который они получают. Эксперт AnimalWised по уходу за животными Оливия Гришем, рассказала о том, почему коты сбрасывают вещи на пол.

Охотничий инстинкт

Оливия Гришем отмечает, что охотничий инстинкт сам по себе не заставляет кошек бросать вещи на пол. Зато охотничий инстинкт может способствовать такому поведению, как швыряние, битье или стук предметами по полу.

"Когда кошки играют или имитируют охоту, они могут демонстрировать такие действия, как хватание лапами игрушек или предметов. При этом они могут непреднамеренно вызвать их падение или перемещение. Это не обязательно преднамеренный акт бросания вещей на пол, а скорее результат их естественной склонности взаимодействовать с объектами в окружающей среде", - указывает она

В то же время, бросая предметы на пол, такие как игрушки или мелкие предметы, коты имитируют действия, которые бы они делали, преследуя и ловя добычу в дикой природе. Это может включать в себя битье или отмахивание предметами, чтобы имитировать движения живой мишени.

Эксперт по уходу за животными добавляет, что поведение отдельных котов может отличаться. Некоторые коты могут демонстрировать более предметно-ориентированное игровое поведение, чем другие. Обеспечение соответствующих мест для игры, например, интерактивных игрушек, может помочь перенаправить их охотничьи инстинкты на соответствующие цели и уменьшить вероятность опрокидывания предметов домашнего обихода.

Оливия Гришэм также отмечает, что склонность котов к опрокидыванию вещей может быть обусловлена факторами окружающей среды.

"Коты от природы любознательные животные и любят исследовать свое окружение. Когда они наталкиваются на предметы, которые находятся в пределах их досягаемости, они могут начать игриво исследовать их, ударяя лапами или стуча по ним, что иногда может привести к опрокидыванию объектов", - отмечает эксперт.

Кот привлекает внимание

По словам эксперта по уходу за животными, коты бросают вещи на пол, чтобы привлечь к себе внимание, это может быть связано со следующими причинами:

Взаимодействие и вовлечение: коты - социальные животные, которые нуждаются в психической и физической стимуляции. Бросая предметы на землю, они, возможно, ищут внимания и взаимодействия с людьми. Они научились, что такое поведение часто приводит к реакции со стороны хозяев, будь то ругань, выговор или даже положительное внимание. Бросание предметов может быть для кошек способом инициировать время игры или наладить взаимодействие с хозяином.

Закрепление: коты быстро обучаются и могут ассоциировать определенное поведение с желаемыми результатами. Если в прошлом кот получал внимание или вознаграждение, бросая предметы на землю, он может продолжать так вести себя, чтобы привлечь к себе внимание. Это становится выученным поведением, которое подкрепляется реакцией, которую они получают от своих хозяев.

Скука или одиночество: кошки могут прибегать к поведению, направленному на привлечение внимания, когда испытывают скуку или одиночество.

Общение: кошки общаются с помощью разнообразных поведенческих реакций, включая действия, направленные на привлечение внимания. Бросая предметы на землю, они могут пытаться донести до хозяев свои потребности или желания. Это может быть способ выразить свое желание поиграть, пообщаться или даже потребность в еде или внимании.

Смотрите видео о том, почему кошки бросают вещи на пол:

Как заставить кошек не бросать вещи

Домашние кошки, которые не выходят на улицу, не могут удовлетворить свое естественное любопытство внешними раздражителями. Доктор ветеринарных наук, зарегистрированный ветеринарный врач Морин Мурити рекомендует проводить время с ними, играя с движущимися предметами.

"Эти объекты сильно отвлекают, особенно для домашних кошек, потому что у них недостаточно свободы, чтобы исследовать природу, заниматься спортом или развлекаться", – объясняет ветеринар.

Таким образом кошка избавится от накопленной энергии, а вы разрешите ситуацию, связанную с падением предметов.

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