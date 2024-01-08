УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Почему кошки бросают вещи на пол: ответ вас удивит

Юрий Берендий
8 января 2024, 19:58
Главред выяснил, почему коты могут сбрасывать разнообразные предметы с высоты на пол и как этому помочь.
Почему кошки бросают вещи на пол: ответ вас удивит
Почему кошки бросают вещи на пол - как ухаживать за кошкой / коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Коты могут стучать или бросать вещи на пол по разным причинам. На это могут влиять их естественные инстинкты и поведенческие особенности. Также на это может влиять уровень и качество ухода, который они получают. Эксперт AnimalWised по уходу за животными Оливия Гришем, рассказала о том, почему коты сбрасывают вещи на пол.

Охотничий инстинкт

Оливия Гришем отмечает, что охотничий инстинкт сам по себе не заставляет кошек бросать вещи на пол. Зато охотничий инстинкт может способствовать такому поведению, как швыряние, битье или стук предметами по полу.

"Когда кошки играют или имитируют охоту, они могут демонстрировать такие действия, как хватание лапами игрушек или предметов. При этом они могут непреднамеренно вызвать их падение или перемещение. Это не обязательно преднамеренный акт бросания вещей на пол, а скорее результат их естественной склонности взаимодействовать с объектами в окружающей среде", - указывает она

В то же время, бросая предметы на пол, такие как игрушки или мелкие предметы, коты имитируют действия, которые бы они делали, преследуя и ловя добычу в дикой природе. Это может включать в себя битье или отмахивание предметами, чтобы имитировать движения живой мишени.

Эксперт по уходу за животными добавляет, что поведение отдельных котов может отличаться. Некоторые коты могут демонстрировать более предметно-ориентированное игровое поведение, чем другие. Обеспечение соответствующих мест для игры, например, интерактивных игрушек, может помочь перенаправить их охотничьи инстинкты на соответствующие цели и уменьшить вероятность опрокидывания предметов домашнего обихода.

Оливия Гришэм также отмечает, что склонность котов к опрокидыванию вещей может быть обусловлена факторами окружающей среды.

"Коты от природы любознательные животные и любят исследовать свое окружение. Когда они наталкиваются на предметы, которые находятся в пределах их досягаемости, они могут начать игриво исследовать их, ударяя лапами или стуча по ним, что иногда может привести к опрокидыванию объектов", - отмечает эксперт.

Кот привлекает внимание

По словам эксперта по уходу за животными, коты бросают вещи на пол, чтобы привлечь к себе внимание, это может быть связано со следующими причинами:

  • Взаимодействие и вовлечение: коты - социальные животные, которые нуждаются в психической и физической стимуляции. Бросая предметы на землю, они, возможно, ищут внимания и взаимодействия с людьми. Они научились, что такое поведение часто приводит к реакции со стороны хозяев, будь то ругань, выговор или даже положительное внимание. Бросание предметов может быть для кошек способом инициировать время игры или наладить взаимодействие с хозяином.
  • Закрепление: коты быстро обучаются и могут ассоциировать определенное поведение с желаемыми результатами. Если в прошлом кот получал внимание или вознаграждение, бросая предметы на землю, он может продолжать так вести себя, чтобы привлечь к себе внимание. Это становится выученным поведением, которое подкрепляется реакцией, которую они получают от своих хозяев.
  • Скука или одиночество: кошки могут прибегать к поведению, направленному на привлечение внимания, когда испытывают скуку или одиночество.
  • Общение: кошки общаются с помощью разнообразных поведенческих реакций, включая действия, направленные на привлечение внимания. Бросая предметы на землю, они могут пытаться донести до хозяев свои потребности или желания. Это может быть способ выразить свое желание поиграть, пообщаться или даже потребность в еде или внимании.

Смотрите видео о том, почему кошки бросают вещи на пол:

Как заставить кошек не бросать вещи

Домашние кошки, которые не выходят на улицу, не могут удовлетворить свое естественное любопытство внешними раздражителями. Доктор ветеринарных наук, зарегистрированный ветеринарный врач Морин Мурити рекомендует проводить время с ними, играя с движущимися предметами.

"Эти объекты сильно отвлекают, особенно для домашних кошек, потому что у них недостаточно свободы, чтобы исследовать природу, заниматься спортом или развлекаться", – объясняет ветеринар.

Таким образом кошка избавится от накопленной энергии, а вы разрешите ситуацию, связанную с падением предметов.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
коты
Реклама

Главное за день

"Удар по Москве": ГУР получило секретные важные документы РФ на $1,5 мдрд

"Удар по Москве": ГУР получило секретные важные документы РФ на $1,5 мдрд

21:19 Украина
Помощь на $61 млрд: Кулеба раскрыл сценарий Украины без денег США

Помощь на $61 млрд: Кулеба раскрыл сценарий Украины без денег США

21:10 Политика
Враг уменьшил количество обстрелов на Авдеевском направлении: в ВСУ назвали причину

Враг уменьшил количество обстрелов на Авдеевском направлении: в ВСУ назвали причину

20:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:37

23-летняя "Русалочка" Холли Бейли родила первенца

21:19

"Удар по Москве": ГУР получило секретные важные документы РФ на $1,5 мдрд

21:12

Почему в некоторых сырах есть дыры: сыровары раскрыли секрет

21:10

Помощь на $61 млрд: Кулеба раскрыл сценарий Украины без денег США

21:01

Вы наверняка их не убираете: эксперт по уборке рассказала про самые грязные места в доме, которые люди пропускают во время уборки

Из-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий КуликИз-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий Кулик
20:49

Враг уменьшил количество обстрелов на Авдеевском направлении: в ВСУ назвали причину

19:58

Почему кошки бросают вещи на пол: ответ вас удивит

19:43

Комитет ВР принял решение по законопроекту о мобилизации: нардеп раскрыл детали

19:37

Заморозка войны и переговоры с Россией: Кулеба раскрыл диалог Киева с Западом

Реклама
19:33

Мэр Кличко разделил имущество с экс-супругой: что досталось Наталье Егоровой

19:30

Очень жесткий мороз и штормовое предупреждение: прогноз погоды на 9 января

19:18

Что можно сделать, чтобы запустить желудок в домашних условиях

19:15

Лунный календарь 9 января: день, когда исполняются самые тайные желания

19:10

Как россияне готовили новый ракетный удар по Украинемнение

18:37

Гуру уборки поделилась волшебным средством для ванной, которое поможет удалить стойкие пятна от кофе

18:27

С руками в крови: Кацурина показала злободневную "романтику" с Дантесом

18:17

Польша угрожает заблокировать беспошлинную торговлю Украины с ЕС

18:15

Как избавиться от натоптышей в домашних условиях: одно средство работает безотказно

18:00

Микроволновка не нужна: как размягчить масло за минуту

17:57

Наступление россиян на Харьков: экс-командир "Айдара" прокомментировал действия врага

Реклама
17:51

Украинцам за долги смогут отключать свет: Кабмин отменил мораторий

17:48

Ведущий "Золотого глобуса" на весь мир поиздевался над принцем Гарри и Меган Маркл

17:28

Только самый внимательный найдет ошибку на картинке за 8 секунд: загадка для сообразительных

17:25

Будет ли война между КНДР и Южной Кореей: эксперт сделал прогноз

17:16

Украинцы смогут получить почти 10 тысяч гривен "зимней" помощи: все подробности

17:04

Ситуация ухудшилась: в ВСУ рассказали о боях на Горловском направлении

17:02

Экс-командир "Айдара" раскрыл потери Украины в войне с Россией

16:47

Фальшивку видно сразу: как можно проверить гривны на подлинность

16:37

Умер известный футболист сборной Украины и "Днепра"

16:29

Кто может выехать из Украины в военное время: кого из мужчин выпускают за границуВидео

16:25

От этого салата все гости ахнут: рецепт нашумевшего блюдаВидео

16:23

Есть дома у каждого: врачи назвали напиток, который поможет избавиться от прыщей

16:12

Поздно пить боржоми: перепуганный Киркоров решил откупиться за "голую" вечеринку

16:08

Придут беды и финансовые трудности: что нельзя делать 9 января

15:56

Украина способна победить Россию: в Foreign Policy назвали сценарий для ВСУ

15:55

"Под завалами могут быть люди": РФ сбросила бомбы на многоэтажки в Рубежном

15:54

Ракетные удары по Крыму: Гуменюк рассказала о новых решениях оккупантов

15:49

Украине не будет хватать оружия и боеприпасов в случае войны между КНДР и Южной Кореей – Кулик

14:59

Китай готовится бросить вызов США и начать новую войну: эксперт раскрыл детали

14:59

США готовят соглашение, которое разблокирует десятки миллиардов для помощи Украине - Politico

Реклама
14:49

Путин устроил шантаж НАТО из-за Украины: в Беларуси развернуто ядерное оружие – WSJ

14:46

Сергей Стерненко. Россияне гордятся ракетной атакой и продолжают мерзнутьВидеоблоги

14:44

Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату

14:32

39-летняя участница Холостяка-12 рассекретила пол будущего ребенка

14:18

От чего помогает чай с ромашкой: неожиданная польза, о которой мало кто знает

14:14

В Воздушных силах объяснили, почему ПВО удалось сбить лишь 18 ракет из 51

13:51

Было всего 23 года: во время выполнения боевого задания погиб украинский летчик

13:37

Для чего нужно есть морскую капусту: ответ удивит даже опытных гурмановВидео

13:36

Нужен обычный нож: как понять, что куриное мясо испорчено

13:08

Гороскоп на завтра 9 января: Скорпиону - разлад в семье, Козерогу - гнев жены

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять