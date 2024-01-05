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Обратите внимание перед сном: врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ

Юрий Берендий
5 января 2024, 17:19
Главред выяснил, кому не стоит принимать горячий душ из-за опасности для вашего здоровья.
Обратите внимание перед сном: врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ
Кому нельзя принимать горячий душ - врач рассказал, какой душ полезнее / коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Прием душа является частью нашей рутины. Кто-то принимает его утром, кто-то - вечером, кто-то - даже несколько раз в день, ведь смывает пот после тренировки в спортзале и тому подобное. Однако не для всех принятие горячего душа может быть полезным и безопасным.

Почему горячий душ полезен для человека?

Горячий душ может иметь несколько полезных эффектов для организма.

  • Расслабление мышц: горячая вода может помочь расслабить напряженные мышцы после тренировки или напряженного дня. Она способствует расширению кровеносных сосудов, что улучшает кровообращение и способствует снятию напряжения.
  • Уменьшение боли: горячая вода может помочь уменьшить боль в мышцах и суставах, поскольку она помогает уменьшить воспаление и улучшить кровообращение.
  • Очищение кожи: горячая вода открывает поры и способствует удалению загрязнений и токсинов с кожи, что может улучшить ее состояние.
  • Улучшение сна: горячий душ перед сном может способствовать расслаблению и улучшению качества сна, поскольку он снижает уровень стресса и способствует отдыху.
  • Снятие стресса: горячий душ может помочь снять стресс и улучшить настроение, поскольку теплая вода стимулирует выработку эндорфинов, которые известны своими свойствами "гормонов счастья".
  • Снятие тошноты: горячий душ может помочь уменьшить тошноту, потому что теплая вода может повлиять на рецепторы, ответственные за чувство тошноты.
  • Улучшение дыхательной системы: пар от горячей воды может помочь увлажнить дыхательные пути и облегчить дыхание, что особенно полезно при простуде или гриппе.

Врач Юрий Габорец в своем Tik Tok подчеркивает, что горячий душ вечером помогает снять стресс, плохую энергетику, расслабить мышцы и улучшить кровоснабжение.

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"После горячего душа лучше себя чувствуют при болях в суставах, ваш сон станет лучше. Надо начинать с ног. Голова в последнюю очередь, акцент на шею и позвоночник", - указывает врач.

Почему горячий душ может быть опасным?

Врач Юрий Габорец указывает, что принятие горячего душа может быть не рекомендовано или даже опасным в нескольких случаях.

  • Сердечно-сосудистые заболевания: людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как артериальная гипертензия, гипотония или сердечная недостаточность, рекомендуется избегать горячего душа, поскольку высокая температура может увеличить нагрузку на сердце и увеличить риск сердечных осложнений. Врач также добавляет, что не стоит принимать горячий душ при гипотонии, потому что расширяются сосуды и может возникнуть головокружение.
  • Некоторые кожные заболевания: людям с некоторыми кожными заболеваниями, такими как дерматит или экзема, горячая вода может раздражать кожу и ухудшать состояние.
  • Беременность: у беременных женщин горячий душ может повысить температуру тела, что может быть вредно для плода, особенно в первом триместре. Юрий Габорец даже предупреждает, что это может привести к прерыванию беременности.
  • Острое заболевание: при острой болезни, особенно при повышенной температуре, горячий душ может увеличить температуру тела, что может усугубить состояние.

Смотрите видео о том, кому нельзя принимать горячий душ:

  • Люди с пониженной чувствительностью к температуре: у некоторых людей, имеющих нарушение чувствительности к температурным изменениям, горячий душ может привести к ожогам или другим повреждениям кожи.
  • Люди с диабетом 2 типа: врач указывает, что людям с диабетом 2 типа рекомендуется выбирать теплый душ вместо горячего. Горячая вода не рекомендуется сразу после введения инсулина, потому что она стимулирует кровообращение и может привести к слишком быстрому всасыванию инсулина. В случае осложнений, таких как повреждение сосудов и нервов, потовые железы могут потерять эффективность, что приведет к нарушению терморегуляции тела. Это может увеличить риск теплового удара. Рекомендуется поддерживать температуру воды приемлемой для тела, не превышая 35°C, чтобы избежать этих проблем.

Врач Юрий Габорец также рекомендует утром мыться под контрастным душем (метод закаливания, при котором чередуется горячая (40-45 градусов) и холодная (15-20 градусов) вода), чтобы быстрее проснуться, натренировать сосуды и быть бодрым весь день.

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