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Любителям "кипятка" на заметку: дерматолог рассказал как правильно принимать душ и как избежать сухости кожи

Лидия Неплях
23 декабря 2023, 14:33
Использование горячей воды приводит к расширению кровеносных сосудов, так как кожа хочет охладиться.
Любителям 'кипятка' на заметку: дерматолог рассказал как правильно принимать душ и как избежать сухости кожи
Как правильно мыть свое тело / Коллаж Главред, фото flickr (Alexandra Nicole Reifenrath, Ana Cidad)

Принятие душа кажется простым процессом, верно? Большинство из нас принимает его несколько раз в неделю и делает это на протяжении всей жизни, поэтому можно подумать, что все мы знаем, как правильно принимать душ.

Но, по словам дерматолога доктора Алии Ахмед, никто из нас на самом деле не знает, как правильно принимать душ. Очевидно, что многие используют воду совершенно неправильной температуры, особенно зимой, и большинство из нас принимает душ в два раза дольше, чем положено, пишет Mirror.

Как надо правильно мыться в душе

Комментарии доктора Ахмеда появились после того, как исследование, проведенное среди 2000 взрослых, показало, что 56% людей предпочитают горячий или "кипящий" душ, а 70% признались, что зимой они увеличивают температуру, чтобы согреться после дня, проведенного на ветру и под дождем. Хотя зимой соблазнительно увеличить температуру в душе, доктор Ахмед говорит, что этого делать не стоит, так как это может привести к сухости и зуду кожи.

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Дерматолог говорит: "Использование горячей воды приводит к расширению кровеносных сосудов, так как кожа хочет охладиться, что способствует воспалению и зуду".

Когда и сколько нужно мыться

Исследование также показало, что средняя продолжительность принятия душа составляет 10 минут, при этом 41% опрошенных заявили, что провели бы под водой больше времени, если бы у них было время. Но это, по мнению доктора Ахмед, еще одна ошибка, так как душ должен длиться лишь половину этого времени.

"Лучше принимать душ короче, так как кожа платит за удовольствие от более длительного принятия душа, особенно в районах с жесткой водой - я рекомендую, по возможности, пять минут. Постоянное воздействие жесткой воды может привести к образованию отложений на коже, что в свою очередь может привести к сухости и раздражению из-за дисфункции кожного барьера", - говорит врач.

Более того, доктор Ахмед утверждает, что нет никакой необходимости дважды очищать кожу во время принятия душа. В ходе исследования выяснилось, что каждый десятый человек всегда моет тело дважды, а не один раз, а еще 85% сказали, что им нравится ощущение "скрипучей чистоты", которое они испытывают, выходя из душа.

Однако, по словам дерматолога, слишком жесткое отношение к коже может привести к еще большим проблемам. Она объяснила:

"Нет никакой необходимости дважды очищать кожу после душа. Ощущение скрипучей чистоты, хотя многие и хотят, чтобы оно было более "гигиеничным", не является необходимым для того, чтобы кожа была чистой, и может быть признаком того, что используемые вами средства на самом деле сушат кожу". Мочалка не означает чистую кожу, а руки более эффективны, чем фланели, поскольку они могут собирать множество микробов, если их не мыть регулярно", - рассказала дерматолог.

Исследование также показало, что 56% взрослых испытывают сухость кожи после душа, но 35% не используют увлажняющие средства. Для борьбы с этим доктор Ахмед рекомендует искать увлажняющее средство для мытья тела, добавлять прохладную струю воды в конце, чтобы разгладить кутикулы волос, и подбирать средства в соответствии с типом кожи и волос.

Доктор Ахмед предлагает 10 простых способов улучшить свои привычки в душе:

  • Мойтесь руками, а не фланелью
  • Всегда мойте конечности - уши, пальцы и ноги.
  • Стремитесь принимать душ один раз в день
  • Убедитесь, что вы правильно смываете средства
  • Не увеличивайте температуру слишком сильно....но также не заставляйте себя принимать ледяной душ.
  • Нет необходимости в двойном очищении, если вы используете достаточно увлажняющее средство для тела.
  • Используйте средство размером с 50 копеек
  • После душа умойте лицо теплой водой в раковине, так как это легче для кожи.
  • Выбирайте средства, которые питают кожу, а не лишают ее влаги

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