Обратите внимание на ваш язык: врачи назвали болезни, о которых он сигнализирует

Главред выяснил, о каких болезнях и опасностях может предупреждать налет на языке и его цвет.

https://glavred.info/life/obratite-vnimanie-na-vash-yazyk-vrachi-nazvali-bolezni-o-kotoryh-on-signaliziruet-10530131.html Ссылка скопирована

О каких болезнях предупреждает язык - врачи рассказали, почему язык меняет цвет / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Медики объяснили, на какие заболевания может указывать цвет и внешний вид налета на вашем языке. Это могут быть как локализованные проблемы в ротовой полости, так и более серьезные проблемы со здоровьем. Врач Мария Гунькало в своем Instagram выделила основные причины появления налета на языке.

Каковы причины появления налета на языке?

Недостаточная гигиена полости рта: недостаточная или некачественная чистка полости рта может привести к накоплению бактерий, что способствует образованию зубного налета на языке.

Потребление определенных продуктов: некоторые продукты, такие как кофе, чай, красное вино или табак, могут привести к загрязнению языка и образованию зубного налета.

Сухость ротовой полости: недостаточная секреция слюны может привести к сухости в ротовой полости, что создает благоприятную среду для роста бактерий и образования налета на языке.

Заболевания: некоторые заболевания, такие как грибковые или бактериальные инфекции, могут привести к образованию зубного налета на языке.

Некоторые заболевания: некоторые заболевания, такие как гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР), также могут влиять на состояние языка и способствовать образованию зубного налета.

О каких заболеваниях свидетельствует изменение цвета языка?

Медики отмечают, что из-за проблем со здоровьем ваш язык может приобрести нетипичный цвет: черный, белый, синий, красный или желтый. Некоторые проблемы, о которых свидетельствует новый цвет языка, исчезают сами по себе, другие требуют лечения.

Черный

видео дня

Такого цвета язык приобретает благодаря накоплению кератина. При этом язык может стать волосатым. Такое накопление кератина может возникнуть, если вы:

имеете плохую гигиену полости рта;

принимаете антибиотики и другие медпрепараты;

курите или злоупотребляете режинами темного цвета;

проходите лучевую терапию;

в некоторых редких случаях черный язык является результатом более серьезных заболеваний, таких как диабет или ВИЧ.

Белый

Если вы заметили белый язык, скорее всего, это результат грибковой инфекции. Кроме того, язык может быть белым из-за плоского лишая. Другой возможной причиной является лейкоплакия. Это состояние образует белые пятна или пятна и часто является результатом более серьезных проблем, связанных с курением.

Фиолетовый или синий

Такой цвет языка возникает из-за плохого кровообращения, анемии или проблем с сердечно-сосудистой системой. Это также может быть признаком болезни Кавасаки.

Красный или темно-красный

Если вы заметили красный или фиолетовый цвет, это может указывать на дефицит витамина B или скарлатина, реже болезнь Кавасаки. Иногда такой цвет свидетельствует о глоссите - воспалении языка.

Желтый

Желтый язык часто вызывается чрезмерным размножением бактерий из-за плохой гигиены полости рта и сухости во рту. Кроме того, язык может сначала пожелтеть, затем почернеть и стать волосатым. В некоторых редких случаях желтый язык может быть вызван диабетом.

Если налет на языке не проходит в течение длительного времени или сопровождается другими симптомами, такими как боль или запах изо рта, рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и лечения.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.