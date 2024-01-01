Это принесет несчастье вашей семье: стало известно, когда правильно убирать елку

Слишком большим может быть соблазн оставить новогоднюю елку на весь Новый год, но самые суеверные знают, что это может принести неприятности в новом году.

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Когда правильно убирать елку в 2024 году - приметы / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Рождественские праздники закончились, и мы с нетерпением ждем Нового года, но люди никогда не могут решить, когда именно убирать украшения.

Нельзя отрицать, что когда вы убираете елку, ангелов и различных оленей, комната становится довольно голой и немного менее интересной. Ничто не может сравниться с просмотром красочных украшений, и в результате люди могут оставить их как можно дольше, даже до Нового года. Но знали ли вы, что по поверьям есть день, когда их нужно снять? И если вы действительно суеверны, это может принести неудачу в следующем году, если вы оставите их после этой даты, сообщает North Wales Live.

Первый день рождественских праздников технически является днем Рождества, хотя некоторые люди ставят елку еще в сентябре. Двенадцатая ночь (5 января) считается последним днем или канун Крещения. Согласно поверью, если оставить украшения после 5-го января, это может принести неудачу.

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Это поверье восходит к тем временам, когда люди украшали свои дома плющом и падубом. Они считали, что духи деревьев живут в зелени, и следили за тем, чтобы все праздничные украшения и обрезки были сняты в первую неделю Нового года, чтобы выпустить их на свободу.

Если этому обычаю не следовать, то, по поверью, это повлияет на растительность и зелень в течение следующих двенадцати месяцев, что будет приносить неудачу, и некоторые люди все еще придерживаются этой традиции и в наши дни. Многие даже решают снять елку перед Новым годом, чтобы войти в нее заново, украсив свой дом и сделав его чистым, чтобы встретить следующий год.

6 января - День Крещения Господня, который в христианских религиях отмечается в день, когда Три Мудреца посетили младенца Иисуса. Также упоминается его крещение.

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