Блогер Джастин Агустин поделился тем, что, как он утверждает, является военным лайфхаком, который позволяет научиться легко засыпать.

https://glavred.info/lifehack/kak-bystro-zasnut-za-2-minuty-muzhchina-podelilsya-voennym-layfhakom-10529180.html Ссылка скопирована

Как быстро заснуть за 2 минуты - мужчина поделился военным лайфхаком / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pexels

Независимо от того, насколько сильно вы хотите спать, иногда бывает невозможно выключить свой мозг. Если вы когда-нибудь пытались отключиться и погрузиться в сладкую страну сна, то блогер Джастин Агустин поделился тем, что, по его словам, является взломом военного уровня, который работает за две минуты - в любом месте и в любое время, пишет Mirror.

В своем посте на TikTok для 1,9 миллиона подписчиков Джастин сказал: "На самом деле это военный лайфхак: "На самом деле существует проверенная военными техника, которая позволяет заснуть через две минуты после того, как вы закрыли глаза. Это головокружительно".

Объясняя, что солдаты должны уметь отдыхать в любых стрессовых ситуациях, Джастин утверждает, что их обучают этому методу на тренировках.

видео дня

Он сказал:"Согласно моим исследованиям, он был разработан в основном для пилотов-истребителей, которым требуются 100% рефлексы и концентрация, которые, как мы знаем, снижаются при недостатке сна".

Демонстрируя систему, которая, по словам Джастина, довольно проста, он сначала ложится на кровать и устраивается поудобнее.

Смотрите видео о том, как быстро заснуть:

Он продолжает: "сначала нужно успокоить свое тело и систематически расслаблять и выключать каждую часть тела с головы до ног, в буквальном смысле. Начните с расслабления мышц лба. Расслабьте глаза, щеки и челюсть и сосредоточьтесь на дыхании. Теперь перейдите к шее и плечам. Убедитесь, что ваши плечи не напряжены. Опустите их как можно ниже".

Далее Джастин просит вас держать руки свободно растопыренными по бокам, включая кисти и пальцы.

Он продолжает: "представьте себе это теплое ощущение, идущее от вашей головы до кончиков пальцев. Теперь сделайте глубокий вдох и медленно выдохните, расслабляя грудную клетку, живот, бедра, колени, голени и ступни. Снова представьте, как тепло разливается по телу вплоть до пальцев ног".

Делая все эти расслабляющие упражнения, Джастин говорит, что также важно попытаться очистить свой разум от любого стресса. Для этого, очевидно, полезно подумать о двух сценариях развития событий. Джастин продолжает: "вы лежите в каноэ на спокойном озере, и над вами нет ничего, кроме чистого голубого неба. Или вы лежите в черном бархатном гамаке в темной комнате".

Если вы отвлекаетесь и начинаете думать о чем-то другом, Джастин советует повторять слова "не думай" в течение 10 секунд, чтобы вернуться на правильный путь. Практикуйте это каждую ночь в течение шести недель, и когда вы научитесь, вы сможете заснуть через две минуты после того, как закроете глаза.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.