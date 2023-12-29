Обратите внимание на новогодний стол: врач сказал, какие салаты самые вредные

Главред выяснил, от каких салатов на новогоднем столе лучше отказаться из-за их вреда для организма человека.

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Врач назвал самые вредные салаты на Новый год - что готовить на Новый год / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Новогодние праздники трудно представить без майонезного салата. Они очень популярны во многих национальных блюдах. Однако большинство людей не могут дать однозначного ответа на вопрос, насколько вреден майонез, и продолжают употреблять его довольно часто.

Салаты из майонеза могут быть вредны из-за своих составляющих и содержания калорий.

Почему салаты из майонеза вредны?

Содержание жиров: майонез содержит большое количество жиров, в частности насыщенных жиров, которые могут повышать уровень холестерина в крови и увеличивать риск заболеваний сердца.

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Калорийность: майонез очень калорийный продукт из-за содержания масла. Это может привести к набору лишнего веса, особенно, если салат из майонеза потребляется регулярно и/или в больших количествах.

Добавленные ингредиенты: многие майонезы содержат добавленные сахара, консерванты и другие химические добавки, которые могут быть вредными для здоровья при употреблении в больших количествах.

Содержание холестерина: майонез содержит холестерин, который в больших количествах может быть вредным для здоровья сердца, особенно для людей с высоким уровнем холестерина в крови.

Отсутствие полезных питательных веществ: по сравнению с другими продуктами, салаты из майонеза могут содержать меньше полезных питательных веществ, таких как витамины и минералы, что делает их менее желательными в питании.

Врач Юрий Габорец в своем видео в Tik Tok подчеркивает, что вся польза от салатов, если давать майонез, который вы сами не приготовили, нивелируется. По его словам, майонез купленный в магазине не является полезным для организма.

"Там (в составе магазинного майонеза) плохой жир, холестерин, консерванты, красители, и они забивают вкус продуктов. Рецепторы привыкают, жир поднимает уровень сахара и хочется есть еще и еще, вследствие чего возникает нагрузка на поджелудочную и тяжесть", - указывает врач.

Смотрите видео о том, почему салаты из майонеза вредны:

Юрий Габорец также делает вывод, что если приготовить собственноручно майонез в домашних условиях из качественного оливкового масла и яиц, то это не повредит вашей фигуре.

"Главное употреблять не с тяжелыми продуктами, потому что их и так трудно переварить, и не каждый день, потому что будет высокий холестерин. Зная меру, вы будете чувствовать себя хорошо", - резюмировал врач.

От каких салатов из майонеза лучше отказаться на Новый год?

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов считает, что необходимо ограничить употребление салатов, сильно приправленных майонезом. В то же время самыми вредными салатами врач считает "Оливье" и "Мимозу", без которых не обходится практически ни одно семейное застолье.

"Такие салаты, как и "селедка под шубой", иногда буквально заливают майонезом. Гастроэнтерологи называют эти блюда "калорийными бомбами". Заправлять салаты нужно нежирной сметаной или йогуртом без добавок. Это не только смайно, но и полезно", – подчеркивает врач.

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