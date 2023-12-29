Обратите внимание на новогодний стол: врач сказал, какие салаты самые вредные

Новогодние праздники трудно представить без майонезного салата. Они очень популярны во многих национальных блюдах. Однако большинство людей не могут дать однозначного ответа на вопрос, насколько вреден майонез, и продолжают употреблять его довольно часто.
Салаты из майонеза могут быть вредны из-за своих составляющих и содержания калорий.
Почему салаты из майонеза вредны?
Содержание жиров: майонез содержит большое количество жиров, в частности насыщенных жиров, которые могут повышать уровень холестерина в крови и увеличивать риск заболеваний сердца.
Калорийность: майонез очень калорийный продукт из-за содержания масла. Это может привести к набору лишнего веса, особенно, если салат из майонеза потребляется регулярно и/или в больших количествах.
Добавленные ингредиенты: многие майонезы содержат добавленные сахара, консерванты и другие химические добавки, которые могут быть вредными для здоровья при употреблении в больших количествах.
Содержание холестерина: майонез содержит холестерин, который в больших количествах может быть вредным для здоровья сердца, особенно для людей с высоким уровнем холестерина в крови.
Отсутствие полезных питательных веществ: по сравнению с другими продуктами, салаты из майонеза могут содержать меньше полезных питательных веществ, таких как витамины и минералы, что делает их менее желательными в питании.
Врач Юрий Габорец в своем видео в Tik Tok подчеркивает, что вся польза от салатов, если давать майонез, который вы сами не приготовили, нивелируется. По его словам, майонез купленный в магазине не является полезным для организма.
"Там (в составе магазинного майонеза) плохой жир, холестерин, консерванты, красители, и они забивают вкус продуктов. Рецепторы привыкают, жир поднимает уровень сахара и хочется есть еще и еще, вследствие чего возникает нагрузка на поджелудочную и тяжесть", - указывает врач.
Смотрите видео о том, почему салаты из майонеза вредны:
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Юрий Габорец также делает вывод, что если приготовить собственноручно майонез в домашних условиях из качественного оливкового масла и яиц, то это не повредит вашей фигуре.
"Главное употреблять не с тяжелыми продуктами, потому что их и так трудно переварить, и не каждый день, потому что будет высокий холестерин. Зная меру, вы будете чувствовать себя хорошо", - резюмировал врач.
От каких салатов из майонеза лучше отказаться на Новый год?
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов считает, что необходимо ограничить употребление салатов, сильно приправленных майонезом. В то же время самыми вредными салатами врач считает "Оливье" и "Мимозу", без которых не обходится практически ни одно семейное застолье.
"Такие салаты, как и "селедка под шубой", иногда буквально заливают майонезом. Гастроэнтерологи называют эти блюда "калорийными бомбами". Заправлять салаты нужно нежирной сметаной или йогуртом без добавок. Это не только смайно, но и полезно", – подчеркивает врач.
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