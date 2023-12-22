Обратите внимание: стало известно, почему кот может плакать - неожиданный ответ

Главред выяснил, что значит когда ваша кошка плачет и, как ваш пушистый любимец может жаловаться вам на болезнь.

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Почему кошка может плакать и связано ли это с эмоциями - неожиданный ответ / коллаж Главред, фото: pexels

Конечно, есть много причин, по которым кошка может плакать. Каждое обстоятельство требует рассмотрения, а самочувствие, состояние здоровья и поведенческие характеристики кошки помогут нам определить, почему ваша кошка постоянно плачет. Эксперт по защите животных Джози Ф. Тернер подчеркивает, что кошки не плачут, как люди, слезами и рыданиями. Вместо этого они издают острое и сострадательное мяуканье, которое обычно соответствует какому-то чувству отчаянной потребности, которую они хотят удовлетворить. Эта потребность обычно является одной из базовых, например, еда, вода или даже просто внимание. Однако кошка также может плакать по более серьезной причине, которая может потребовать посещения ветеринара.

Почему котята могут плакать?

Джози Тернер подчеркивает, что звук кошачьего плача может быть резким, часто напоминая нам звуки, издаваемые новорожденными. Как и у младенцев, звук может иметь разное значение в зависимости от их потребностей. В первые недели жизни котята плачут, чтобы привлечь внимание матери, обычно, если они чувствуют голод, холод или страх.

"Когда котенок перерастает в подростковый и взрослый возраст, кошка часто плачет, потому что хочет поесть, потому что напугана или по другим причинам. Вам нужно обратить внимание на контекст плача. Например, если кошка плачет возле пустой миски с едой, скорее всего, она хочет поесть. Когда кошка становится старше, возможно, она будет более склонна плакать из - за процесса старения", - отмечает эксперт.

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Фото: pexels

Почему кошка плачет под дверью?

В своем материале Джози Тернер указывает, что место, где плачет кошка, является частью понимания контекста. Кошки плачут под дверью - распространенный сценарий, который иногда объясняется течкой или желанием спариваться. Они плачут из-за желания выйти на улицу и познакомиться с другими кошками.

Однако, по ее мнению, есть и другие возможные причины, по которым кошка может плакать у двери:

Если кошка привыкла выходить на улицу, это нормально, что она плачет, когда ее впускают или выпускают. Это может быть сложно, если мы не всегда рядом, поэтому можно установить дверцу для домашних животных или крышку для кошек, чтобы кошка могла самостоятельно выходить на улицу.

Если мы возвращаемся домой, а кошка ждет нас под дверью и плачет, это может быть его способ поприветствовать вас или пожаловаться на то, что он долгое время был дома один.

Кошки любят прятаться, поэтому вполне возможно, что кошка плачет у двери комнаты или шкафа, чтобы можно было войти. Кроме того, они могут чувствовать себя запертыми и хотеть выйти на улицу, чтобы побродить.

Если кошка плачет у двери в доме, она может протестовать, потому что хочет что-то внутри, например, еду, игрушку или просто место для отдыха.

Плачут ли кошки, когда болеют?

Эксперт AnimalWised Джози Ф. Тернер также добавляет, что кошка может плакать, потому что страдает от проблем со здоровьем. Часто кошачий плач является проявлением боли, примером чего могут быть следующие ситуации.

Почему кошки плачут, когда едят?

В этих случаях кошка может плакать во время еды из-за проблем с зубами или ртом. Эксперт AnimalWised указывает, что это также может быть состояние, называемое кошачьим ринотрахеитом, одним из симптомов которого является боль при глотании. В результате кошка может перестать есть и похудеть. Это состояние требует ветеринарного лечения.

Почему кошки плачут, когда ходят в туалет?

Если кошка плачет, когда ей нужно в туалет, это может быть связано с инфекцией мочевыводящих путей. Эксперт обращает внимание на то, что кошка может ходить в лоток много раз, но при этом не выводить много мочи. Это болезненный процесс, требующий ветеринарного лечения. Они также могут плакать во время дефекации. Это может быть связано с проблемами желудочно-кишечного тракта, запорами, анальным пролапсом или другими проблемами.

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Фото: pexels

Почему кошки плачут?

Кошачий плач обычно является признаком наличия проблем со здоровьем.

"Это может быть связано с их глазной системой, о которой вы можете узнать больше в нашей статье о том, почему у кошки могут быть красные глаза. Однако также возможно, что они слезятся из - за приготовления лука, перца чили или чего-то, что создает много дыма", - отмечает эксперт по защите животных.

Плачут ли кошки, когда им грустно?

Хотя нет никаких научных доказательств, подтверждающих или отрицающих, что кошки плачут из-за печали или горя, мы знаем, что они способны испытывать эмоции. Если они чувствуют радость или печаль, они могут реагировать по-разному. Кошки часто живут с другими кошками и образуют прочные связи. Когда одна из кошек умирает или по какой-то причине вынуждена покинуть дом, она может мяукать или плакать больше, чем обычно. Он может не знать, куда делась другая кошка, и быть сбитым с толку или расстроенным. Похожая ситуация может произойти, когда кто-то из членов семьи уезжает.

Смотрите видео о том, почему кошка может плакать:

Хотя может быть много причин, по которым кошка может плакать, важно различать психический стресс и физический вред. Если кошка плачет, но не имеет на это разумной причины, отведите ее к ветеринару для обследования.

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