Как должна выглядеть женщина в 40 лет: дизайнер рассказал, как не превратиться в 'бабушку'

Женщины после 40 лет могут выглядеть красиво и презентабельно. Главред выяснил, какие 10 самых распространенных ошибок при формировании образа женщин за 40.

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Как выглядеть моложе после 40 лет / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Женщины любого возраста могут выглядеть красиво и презентабельно. Однако многие представительницы прекрасного пола после 40 лет начинают притворяться бабушками, одеваясь не в тот цвет, надевая разноцветные толстовки стараясь выглядеть моложе.

Среди ошибок в одежде, которые могут состарить вас раньше времени, могут быть неправильно подобранные размеры, устаревшие или неаккуратные модели, некорректная обувь для выбранного образа, небрежность в уходе за одеждой, а также несовместимость цветов или стилей в выбранном ансамбле.

Есть по меньшей мере десять ошибок в одежде, которые состарят заблаговременно.

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Бесформенная одежда

Оверсайзные вещи подходят двадцатилетним девушкам со стройной фигурой. А попытки скрыть недостатки талии пиджаком или широкими брюками, скорее всего, будут неудачными. В этом случае лучше выбирать облегающую одежду из плотной ткани, которая отлично сохранит пышные формы, подчеркнув красоту фигуры.

Цветочные принты на темной одежде

Это тренд, который давно забыт и от которого нужно отказаться. А крупные цветы на темном фоне добавят лишних килограммов. Обладательница такого платья будет выглядеть намного старше своих лет.

Откровенная одежда

Именно такие вещи не стоит носить даже после 30 лет, ведь они заставляют сомневаться в себе и добавляют несколько лет. Сорокалетним женщинам лучше всего подойдет не слишком декольтированная одежда, которая скрывает недостатки фигуры, бедер и ног.

Длинная юбка

Женщинам низкого роста запрещено носить эту одежду, также с этим элементом гардероба следует быть осторожными когда вам больше 40 лет. Вы можете выбрать юбку - миди, которая обнажает лодыжки. В меру обнаженные ноги продемонстрируют вашу красоту.

Трикотаж

Опять же, если вы хотите скрыть свои недостатки и подчеркнуть свою женственность, этого стоит избегать, поскольку слишком обтягивающая одежда может добавить вам несколько лет и показать, то что нужно тщательно маскировать.

Мешковатые джинсы

Выбор джинсов для повседневного стиля женщинам за 40 лет стоит делать в пользу моделей прямого кроя, которые держат форму и подходят для сочетания как с кроссовками, так и с туфлями на каблуке. Широкие джинсы лучше подходят молодым людям.

Одежда с блестками

Забыть о блестящей одежде со стразами или пайетками стоит навсегда, ведь она не только удешевляет образ, но и делает его более старым. Женщина, стремящаяся иметь элегантный внешний вид, должна выбирать одежду естественных тонов без слишком выразительных деталей.

Темные образы

Стилисты подчеркивают, что образ в темных тонах, приближенных к черному обладает способностью как создавать захватывающий образ, так и безнадежно состаривать. Нельзя забывать, что темные цвета старят, а светлые омолаживают. Поэтому не рекомендуется создавать образ, полностью состоящий из коричневого, черного, черно-вишневого, бордового, темно-синего и других подобных оттенков. Чтобы быть стильным, нужно сочетать темные и светлые цвета.

Винтаж

Такие вещи мгновенно прибавят несколько лет и состарят владельца. Да, эта одежда очень популярна, добавляет визуальный акцент, но выбирать ее нужно очень тщательно.

Образы, которые пытаются омолодить

Это неоновые элементы гардероба, футболки с мультяшными принтами, украшения со стразами и пайетками, рваные джинсы. Одежда в молодежном стиле не делает женщину моложе, а наоборот старше еще на несколько лет. Такой образ выглядит нелепый и демонстрирует безвкусицу.

Как одеваться, чтобы выглядеть моложе после 40 лет - советы Андре Тана

Известный украинский модельер Андре Тан в своем Instagram поделился ключевыми советами о том, как выглядеть моложе в 40 лет и каких элементов гардероба лучше избегать женщинам с таким возрастом.

В моде натуральность. Поэтому откажитесь, пожалуйста, отказаться от наращенных ресниц, от нарощенных волос, от нарощенных ногтей, ну, естественно, и от увеличения губ, груди и всего остального.

Однозначно вас старит сочетание желтого с черным, красного с черным. После 40 лет могут быть только маленькие вкрапления в аксессуарах, в сумках, в обуви и так далее.

Также вы должны отказаться от маленьких камней и золотой оправы. Это тоже вам добавляет плюс 10-15 лет.

Полюбите наконец кроссовки и пластиковую оправу, и вы тогда будете молоденькой и красивой.

Смотрите видео о том, как выглядеть моложе после 40 лет:

Важно помнить, что каждая женщина в 40 лет - уникальная личность со своими собственными преимуществами и стилем, поэтому самое главное - это быть самой собой.

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