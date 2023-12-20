Чем смазать лопату, чтобы к ней не прилипал снег: 5 средств, которые упростят вашу жизнь

Очистка двора от снега - занятие муторное и нелюбимое многими, но этот процесс можно не только упростить, но и ускорить. Мы поделимся несколькими эффективными лайфхаками, чтобы ваша лопата всегда была готова к действию.
Парафиновая свеча – просто и эффективно
Первый лайфхак связан с применением парафиновой свечи. Просто натрите ею всю поверхность металлического или пластикового покрытия лопаты. Предварительно подогрейте лопату, чтобы парафин лучше впитался. Этот метод не только предотвратит прилипание снега, но и сделает уборку более легкой.
Смазка для лыж – ваш лучший союзник
Еще один лайфхак связан со смазкой для скольжения лыж. Разогрейте лопату и тщательно натрите ее смазкой для плюсовой температуры. Это обеспечит надежную защиту от налипания мокрого снега и сохранит легкость ваших уборочных операций.
WD-40 – магия против прилипания
Для тех, кто готов потратиться на надежное средство, WD-40 станет отличным выбором. Просто обработайте лопату этим средством, и мокрый снег больше не будет прилипать. Это средство, изначально предназначенное для защиты автомобильных деталей, также подходит для лопаты.
Мыло и силиконовые спреи
Другие доступные варианты включают обработку лопаты хозяйственным мылом или силиконовыми спреями. Эти методы довольно просты и дешевы, но эффективны в борьбе с налипающим снегом.
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