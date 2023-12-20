Чем смазать лопату, чтобы к ней не прилипал снег: 5 средств, которые упростят вашу жизнь

Выбирайте тот лайфхак, который подходит вам, и пусть ваша лопата всегда будет готова к действию без лишних хлопот!

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Чем смазать лопату, чтобы к ней не прилипал снег / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Очистка двора от снега - занятие муторное и нелюбимое многими, но этот процесс можно не только упростить, но и ускорить. Мы поделимся несколькими эффективными лайфхаками, чтобы ваша лопата всегда была готова к действию.

Парафиновая свеча – просто и эффективно

Первый лайфхак связан с применением парафиновой свечи. Просто натрите ею всю поверхность металлического или пластикового покрытия лопаты. Предварительно подогрейте лопату, чтобы парафин лучше впитался. Этот метод не только предотвратит прилипание снега, но и сделает уборку более легкой.

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Смазка для лыж – ваш лучший союзник

Еще один лайфхак связан со смазкой для скольжения лыж. Разогрейте лопату и тщательно натрите ее смазкой для плюсовой температуры. Это обеспечит надежную защиту от налипания мокрого снега и сохранит легкость ваших уборочных операций.

WD-40 – магия против прилипания

Для тех, кто готов потратиться на надежное средство, WD-40 станет отличным выбором. Просто обработайте лопату этим средством, и мокрый снег больше не будет прилипать. Это средство, изначально предназначенное для защиты автомобильных деталей, также подходит для лопаты.

Мыло и силиконовые спреи

Другие доступные варианты включают обработку лопаты хозяйственным мылом или силиконовыми спреями. Эти методы довольно просты и дешевы, но эффективны в борьбе с налипающим снегом.

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