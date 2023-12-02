Вы неправильно умываетесь: дерматолог рассказала, как выглядеть моложе

Дерматолог предупреждает, что неправильное умывание лица может привести к ранним признакам старения. По ее словам, большинство начинают уход за кожей поздно.

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Как правильно умываться-дерматолог рассказала, что заставляет кожу стареть / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Доктор Линдси Зубрицки, которая делится советами по уходу за кожей в TikTok и является сертифицированным дерматологом, рассказала об основных ошибках в уходе за кожей, которые заставляют вас стареть быстрее, в том числе о неправильном мытье.

Давая свои советы миллиону подписчиков, дерматолог отметила, что при умывании недостаточно просто умыться холодной водой. Однако она также не выступает за слишком дорогие скрабы, средства или салфетки. Линдси предупредила, что неправильное умывание может привести к другим проблемам с кожей, в частности, к появлению прыщей и угрей, пишет Mirror.

Она сказала: "мы накапливаем грязь [и] мусор в течение всего дня... и если мы не очистим кожу, это забьет поры и заставит нас выглядеть старше".

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Линдси рекомендует умываться после того, как вы почистили зубы, чтобы смыть следы слюны или зубной пасты. Она также поощряет массажными движениями втирать средство для умывания в кожу лица в течение 30 секунд. Тщательная очистка поможет заложить основу для других продуктов, которые наносятся сверху.

Линдси говорит, что многие женщины в подростковом возрасте, в начале двадцатых и тридцатых годов не пользуются антивозрастными средствами, а стоило бы.

Она сказала: "уход за кожей для предотвращения старения на самом деле начинается в подростковом возрасте и в начале двадцати лет... [именно тогда] мы подвергаемся наибольшему воздействию солнца", - объяснила она.

В своем видео Линдси подчеркивает важность основных средств по уходу за кожей, которые она называет "не подлежащими обсуждению". Она говорит, что очищающее средство, солнцезащитный крем, увлажняющий крем и использование сыворотки с ретинолом на ночь для защиты кожи являются обязательными.

В своем видео она говорит:"...в ваши тридцать, сорок и пятьдесят лет ущерб уже нанесен".

Смотрите видео о том, как выглядеть моложе:

Доктор Линдси говорит, что на самом деле лучше всего наносить любой увлажняющий крем и гиалуроновую кислоту на влажную кожу, а не на сухую, особенно если вы хотите получить наилучшие антивозрастные результаты. Она добавляет:"Это на самом деле увеличивает способность к увлажнению и увлажнению".

Хотя многие уделяют основное внимание лицу, если не наносить средства на другие зоны, они могут стареть гораздо быстрее, в частности, на грудь, шею и руки.

Линдси говорит: "эти области, как правило, получают столько же солнечного света, сколько и лицо, но если мы не наносим солнцезащитный крем, они стареют намного быстрее, чем лицо", - говорит доктор Линдси.

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