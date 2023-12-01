Раковина будет как новая: женщина показала лучший лайфхак для очистки от налета

Женщина "впечатлила" своим советом по очистке раковины, который назвали "лучшим". Простой лайфхак для хозяек, который дает "невероятные" результаты.

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Как очистить раковину от налета - женщина поделилась гениальным решением / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Женщина поделилась умным и дешевым способом, как сделать вашу раковину безупречной. Наши кухонные раковины используются еженедельно - от остатков грязных кастрюль и сковородок, мытья рук или полива комнатных растений. Большинство из нас пользуется раковинами каждый день, а это, к сожалению, означает, что они нуждаются в частой чистке, пишет Mirror.

"Королева лайфхаков" и любительница домашней уборки, известная под ником @tanyahomeinspo в TikTok, нашла способ почистить свою раковину с помощью подручных средств.

Таня, которая часто делится советами по рукоделию и кулинарии, говорит, что ее способ очистки раковины дал "невероятные" результаты. Она добавила: "Это, без сомнения, лучший лайфхак, который вы увидите сегодня".

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На видео она наливает пищевую соду в керамическую миску. Затем она добавляет в миску средство для мытья посуды и смешивает его с содой до образования пастообразной консистенции.

Затем Таня наносит пасту на кисть и наносит ее на стальную серебряную раковину - по всей поверхности. Влиятельный человек показал, как она разрезает лимон пополам и использует одну половину в качестве скребка. Она натирает лимоном всю поверхность раковины пастой, а затем смывает ее водой.

Она добавила: "До сих пор моя раковина оставалась чистой в течение трех дней. Никакие другие средства не действуют так долго. У меня был сильный известковый налет на кранах, и я воспользовалась этим средством. Это определенно помогло осветить его".

Смотрите видео, о том, как быстро отчистить раковину от налета за несколько минут:

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