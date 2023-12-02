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Вы все время чистили зубы неправильно: эксперты указали на распространенную ошибку

Юрий Берендий
2 декабря 2023, 03:32
Вы можете подумать, что овладели искусством чистки зубов зубной нитью, но, вероятно, допускаете распространенную ошибку, которая может нанести большой ущерб.

Вы все время чистили зубы неправильно: эксперты указали на распространенную ошибку
Как правильно чистить зубы ниткой - эксперты рассказали ключевые правила / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Чистка зубов зубной нитью является частью ночной рутины большинства людей, но оказывается, что вы, вероятно, делаете это неправильно.

Порядок использования зубной нити и щетки часто упускается из виду, и это может принести больше вреда, чем пользы. Помнению экспертов, сначала следует пользоваться зубной нитью, а потом чистить зубы щеткой, а не наоборот.

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Проблема с использованием зубной нити в том, что бактерии и пища, попадающие на нее, остаются во рту до следующего раза, когда вы почистите зубы щеткой. Это означает, что вы можете ложиться спать с остатками зубного налета, которые остаются твердыми, пишет Mirror.

"Однако, когда вы используете зубную нить, а затем чистите зубы щеткой, эти частицы удаляются из полости рта", - говорят эксперты Healthline. "В результате во рту образуется меньше зубного налета, и у вас меньше риск развития заболеваний десен. Фтор, содержащийся в зубной пасте, также лучше защищает зубы, когда частицы сначала удаляются".

Зубная нить также может вызвать проблемы со здоровьем, если вы используете ее неправильно. Агрессивная или слишком быстрая чистка может повредить десны и вызвать раздражение. Также не нужно пользоваться зубной нитью чаще одного раза в день, так как это может привести к повреждению тканей.

Эксперты также обратили внимание на еще одну распространенную ошибку - люди полощут рот после того, как почистили зубы зубной нитью и щеткой. Это фактически смывает фторсодержащий минерал, добавляемый в большинство зубных паст, и помогает укрепить зубы.

"Вы хотите, чтобы фтор, содержащийся в вашей зубной пасте, оставался на зубах как можно дольше", - добавляет Healthline. "Так что боритесь с желанием прополоскать зубы водой сразу после чистки".

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