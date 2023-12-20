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На зависть всем соседям: эксперт рассказал, как выбрать самые сладкие мандарины

Юрий Берендий
20 декабря 2023, 11:01
Главред выяснил, как отличить сладкие мандарины от кислых и на что нужно обратить внимание при выборе цитрусовых на Новогодние праздники 2024.
На зависть всем соседям: эксперт рассказал, как выбрать самые сладкие мандарины
Как выбрать сладкие мандарины - какой сорт мандаринов самый сладкий / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В последний месяц года начинается сезон мандаринов, когда эти яркие фрукты появляются на полках рынков, супермаркетов и магазинов. В Украине мандарины не выращиваются, поэтому их ввозят стран с более теплым климатом

Какой сорт мандаринов самый сладкий?

Самый популярный сорт мандаринов - мандарин клементин. Они сладкие, почти без косточек. Клементины обычно маленькие, с тонкой блестящей кожицей. Другие сорта из Испании отличаются более толстой кожурой, которая легко очищается, и ярко-оранжевым цветом. Еще один сладкий сорт – Сацума. Эти мандарины хранятся дольше и весьма редко могут быть кислые.

Минеола тоже сладкий сорт. Это гибридный вид, полученный путем скрещивания сорта марокканского мандарина и сорта грейпфрута Дункан. По форме плод напоминает грушу, оранжевый, блестящий и имеет красноватый оттенок. Эти мандарины имеют тонкую кожицу и много косточек.

Эти сорта имеют тенденцию быть сочными и сладкими, но следует помнить, что сладость также может зависеть от конкретной партии фруктов и условий их хранения.

Абхазские мандарины имеют кисло-сладкий вкус и имеют ярко выраженный кисловатый привкус. Они маленькие, теплого желтого цвета и имеют зеленые пятна или полосы на коже.

Турецкие мандарины содержат много косточек. Они маленькие, имеют тонкую кожицу, их трудно чистить. Чем ярче цвет, тем они слаще.

Обычные мандарины имеют более светлую кожуру и часто имеют терпкий или кислый вкус.

Как выбрать сладкие мандарины?

  • Внешний вид: выбирайте мандаринки с ярко-оранжевой кожурой, без пятен и царапин. Они должны быть равномерной формы, без видимых повреждений.
  • Толщина кожуры: если мандаринка мягкая или имеет тонкую кожицу, это может указывать на перезрелость или плохое качество.
  • Запах: если мандаринки имеют приятный аромат, это может быть признаком их сладости и свежести.
  • Вес: выбирайте мандаринки, которые весят относительно больше, так как это может указывать на их сочность. Тяжелые мандарины - сладкие. Когда фрукт срывают с дерева, он начинает терять свой сок и вес снижается.
  • Гибкость: если вы можете легко сжать мандаринку пальцами без значительного сопротивления, это может быть признаком ее сочности и сладости.
  • Темечко: место срыва с дерева у мандарина должно быть белым и мягким. Если там есть темные пятна, то фрукт начал подсыхать.
  • Листья: мандарины с листьями достойны вашего внимания, потому что по ним можно определить свежесть фрукта. Если листья сочные, зеленые и мягкие - мандарины совсем свежие.

Диетолог Александр Кущ в эфире "Сніданку з 1+1" просит обращать внимание на внешний вид самого мандарина. По его словам если на фруктовые есть, темные пятна, повреждения, примятости, то такие мандарины не стоит покупать.

Эксперт подчеркивает, что крепитация (звук, который можно слышать в месте перелома костей человека) в мандаринах может свидетельствовать о том, что их предварительно поддавали полной заморозке.

На зависть всем соседям: эксперт рассказал, как выбрать самые сладкие мандарины
Фото: УНИАН

Александр Кущ также указывает на то, что если после снятия верхней кожуры с плодов мандарина вы видите признаки сухости, то такие фрукты покупать не стоит.

Диетолог также предупреждает, что мандарины как и любые цитрусовые после покупки нужно мыть.

"Это экзотический фрукт и соответственно в процессе транспортировки они часто обрабатываются хлороформом, чтобы сохранять свой товарный вид на более длительный период времени. Поэтому цитрусовые безусловно нужно мыть", - заключает Александр Кущ.

Смотрите видео о том, как правильно выбрать сладкие мандарины:

Врач предостерегает от употребления цитрусовых детей, а также людей, имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта или аллергию на эти фрукты. Также не стоит употреблять цитрусовые натощак и тем более, переедать ими.

Диетолог отмечает, что дневная норма апельсинов для взрослого человека-это 3-4 плода, в то время, как мандаринов в течение суток можно съесть 6-7 штук.

Помните, что качество мандаринок может зависеть от сезона и места их выращивания, поэтому стоит выбирать их в местах с хорошей репутацией в продаже свежих фруктов.

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мандарины
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