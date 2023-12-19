Называть ребенка в честь предков нельзя: стало известно, как имя влияет на судьбу

Главред выяснил, можно ли называть детей в честь близких или дальних родственников и как это влияет на судьбу новорожденного.

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Почему нельзя называть ребенка в честь родственников - как имя влияет на судьбу / Коллаж Главред, фото: pexels

Назвать ребенка в честь предков - это вопрос личного выбора каждой семьи, и в этом нет никаких общих запретов или правил. Однако некоторые люди могут избегать этого подхода по разным причинам. Например:

Уникальность идентичности: родители могут захотеть, чтобы имя их ребенка было уникальным и отражало их собственную идентичность, независимо от имени предка.

Изменение традиций: в некоторых семьях может быть традиция называть детей в честь конкретных предков, в то время как в других эта практика может быть менее распространенной или даже не желанной.

Желание проложить свой путь: некоторые родители могут захотеть, чтобы у их ребенка была своя история и путь, независимый от имени или идентичности предков.

У каждой семьи есть свои мотивы и ценности, которые учитываются при выборе имени для ребенка.

Однако, эксперт по разбору родовых сценариев и программ Елена Латыпова указывает на то, что называть новорожденных в честь предков можно, но это может повлиять на вашего ребенка. Об этом она написала в своем Instagram.

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Как выбор имени может повлиять на ребенка?

По словам эксперта, в свое время было принято называть ребенка в честь предка. И даже сегодня подобных случаев немало. Если предки являются образцом для подражания, живут благополучной жизнью, полной любви и мудрости, то можно сказать, что ребенку повезло.

"Но обычно имя дают ребенку в память о предках, переживших тяжелую судьбу, в память об умершем и т.д. Все это накладывает кармическую нагрузку при рождении ребенка и создает привязанность к судьбе этого предка", – объясняет Елена.

В качестве примера она приводит ситуацию, когда у мужа умирает мать, и он называет свою дочь в ее честь, тем самым передавая ей судьбу матери и ответственность за подсознательное значение через имя: "я ожидаю, что у тебя будут ее черты характера", "я хочу, чтобы ты была похожа на мою маму и вела себя как моя мама", и т. д. По словам эксперта по родовым сценариям, это негативно влияет на судьбу ребенка.

В честь кого не принято было называть ребенка в древности

В Киевской Руси к выбору имени для ребенка подходили очень тщательно. Ребенку нельзя было давать имя умершего от болезни. Также в давние времена было принято не называть новорожденных в честь людей с плохой репутацией.

На Руси детям часто давали сразу два имени, и только родители знали второе имя. По народным приметам, это делалось для того, чтобы защитить ребенка от беды и дурного глаза. Обычно, пока ребенка не окрестят, родители не имели права никому говорить, как зовут ребенка.

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