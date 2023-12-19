Какая группа крови самая лучшая: врач дал окончательный ответ

Каждый человек имеет определенную группу крови и резус-фактор. Знание этого фактора важно, потому что по группе и резусу можно определить, какую кровь вам нужно переливать или узнать вашу ценность как донора.
Какие есть группы крови
Группы крови классифицируются по наличию или отсутствию антигенов на поверхности эритроцитов (эритроцитов) и антител в плазме крови.
Основные группы крови включают системы ABO и Rh. В системе ABO есть четыре основных группы: O (I), A (II), B (III) и AB (IV). Эти группы определяются наличием или отсутствием антигенов A и B на поверхности эритроцитов.
Кроме того, каждая группа крови может быть Rh-положительной или Rh-отрицательной, в зависимости от наличия или отсутствия антигенов Rh (D-антиген) на эритроцитах.
Люди с разными группами крови могут иметь разный уровень совместимости при переливании крови и трансплантации органов. Например, люди с группой крови O - считаются универсальными донорами, поскольку их кровь можно переливать пациентам любой группы крови.
С другой стороны, люди с группой AB+ считаются универсальными реципиентами, потому что они могут получать кровь любой группы.
Какая группа крови "лучшая"
Однако, по мнению врача Юрия Габорца, Лучшая группа крови – первая группа с "минусовым" резусом. Об этом врач рассказал в своем Tik Tok.
"Можно передать любому нуждающемуся, любому человеку или группе. Во-первых, резус–минус не имеет агглютинации на поверхности эритроцитов или агглютинации в плазме", - пояснил врач.
Смотрите видео о том, какая группа крови является лучшей:
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Однако теперь переливают кровь при условии, чтобы группа и резус совпадали. Врачи также проводят индивидуальный тест на совместимость.
Также считается, что группа крови также может влиять на предрасположенность к определенным заболеваниям или медицинским осложнениям. Например, люди с группой крови A (II) могут иметь большую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, а люди с группой крови O (I) могут иметь меньшую предрасположенность к определенным видам рака.
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