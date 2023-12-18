Точно сбудется: стало известно, как правильно загадывать желание на Новый год 2024

Главред выяснил, как загадать желание на Новый год, чтобы в 2024 году оно точно сбылось и принесло много положительных эмоций вам и вашим родным.

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Как загадывать желания на Новый год-как сделать так, чтобы мечты осуществлялись / Коллаж Главред, фото: pixabay

Новый год - это волшебный праздник. В новогоднюю ночь принято не только праздновать и встречать наступающий Новый год, но и загадывать желания. Кому-то такие традиции могут показаться слишком детскими, но почему бы и нет? Не забывайте, что чудеса случаются только тогда, когда вы в них верите. Как правильно загадывать новогодние желания, чтобы ваши мечты обязательно сбылись.

1. Сжигание листа с желаниями

Пожалуй, самый популярный способ. Возьмите лист бумаги и запишите свои желания. Когда в новогоднюю ночь куранты пробьют полночь, сожгите его, а оставшийся пепел бросьте в бокал с шампанским. Когда часы пробьют 12, выпейте все, и ваше желание сбудется.

2. Поместите список желаний в пустую бутылку

Подождите, пока гости выпьют шампанского. Возьмите у них пустую бутылку и оставьте в ней листок с пожеланиями и мечтами. После этого повторите все написанное мысленно и дуйте в горлишко бутылки. После этого закройте бутылку пробкой и спрячьте в шкаф.

3. Зажгите бенгальские огни

Возьмите бенгальские огни, зажгите их в первые секунды Нового года и загадайте желание. Своими искрами он как можно быстрее превратит ваши желания в реальность. Важное условие: нельзя выбрасывать сгоревший бенгальский огонек пока ваше желание окончательно не сбудется.

4. Желание под подушкой

Если у вас несколько желаний, то 31 декабря запишите их на отдельных листьях и спрячьте под подушку. А утром 1 января, проснувшись, достаньте три бумажки. Три желания, которые вы взяли первыми, обязательно исполнятся в 2024 году.

5. Банка для желаний

Если у вас много желаний и вы хотите, чтобы они все сбылись, напишите каждое желание на отдельном листе бумаги. Затем положите все листья в горшок, можно также положить туда веточек и конфет, чтобы украсить его. Закройте банку и спрячьте, пусть ваши мечты сбудутся. А в конце 2024 года вы будете читать бумажки и проверять, какие желания исполнились.

6. Как пожелать на Новый год беременность?

Женщина, которая хочет забеременеть, должна очистить мандарин и съесть его под звуки колокольчиков если в мандарине есть косточки, то это желание обязательно сбудется.

7. Как пожелать на Новый год денег?

Ровно в полночь вы должны держать в руке желтую монету. Затем ее нужно опустить в бокал для шампанского и выпить напиток. Затем эту монету нужно положить в кошелек и носить с собой круглый год, она будет притягивать деньги. Говорят, чем меньше номинал монеты, тем больше прибыль.

Психолог Анджела Кочан указывает на то, что нужно правильно загадывать желание на Новый год. Она выделила 5 основных критериев для того, чтобы ваши желания точно сбывались в новом году.

Особенности загадывания новогодних желаний

Конкретика - психолог подчеркивает, что если вы мечтаете стать богатым и говорите "Моя цель стать богатым", она не является конкретной. Нужно определить точные критерии богатства. "Возможно, вы мечтаете зарабатывать две тысячи долларов в месяц, а возможно, мечтаете зарабатывать десять тысяч гривен в месяц? Какое для вас это богатство? Или, например, я хочу быть счастливым. Эта цель не конкретна. Нужно определить, что для вас есть счастье. Когда ваши родные и близкие здоровы, или, возможно, вы мечтаете родить ребенка и так далее", - указывает Анжела Качан.

Обязательно нужно определить срок выполнения этой цели - психолог рекомендует планировать цели на год, чтобы в следующем году вы могли проанализировать, выполнили ли вы ее за год. "Если нет, потом проанализируйте, почему не выполнили, и немножко сформулируйте по другому. Должен быть критерий достижения цели, когда именно вы поймете, что вы ее достигли", - подчеркивает психолог.

Смотрите видео о том, как правильно загадывать желание на Новый год:

Позитивность - вы не должны формулировать предложение там, где есть частица. "Не" для примера ,"я не хочу быть бедным". Нельзя так формулировать, нужно формулировать так "я хочу быть богатым".

Реалистичность - ставьте то целью, чего вы действительно можете достичь.

Актуальность - специалист подчеркивает, что цель всегда должна соответствовать вашим требованиям здесь и сейчас. Если, опять же, вы мечтаете об огромном доме, о большой семье, вы не сможете достичь ее за год эту цель. Поэтому формулируйте то, что вам нужно, буквально в течение нескольких месяцев, а дальше в течение года.

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