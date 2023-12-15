Есть дома у каждого и даже лечит от болезней: врачи назвали самую полезную кашу

Главред выяснил, какая украинская каша является самой полезной и даже может лечить определенные заболевания. Топ-5 самых полезных каш для приготовления.

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Врачи назвали самую полезную кашу - она может лечить от болезней / Коллаж Главред, фото: pixabay, УНИАН

Диетологи обнаружили, что перловую кашу можно назвать "кашей красоты", поскольку содержащиеся в ней вещества обладают "омолаживающим эффектом".

Профессиональные диетологи назвали Топ-5 украинских каш по степени полезности

1 место - гречневая каша

Гречка содержит много полезных веществ, таких как белок, клетчатка, железо, магний и витамины группы B. Она также имеет низкий гликемический индекс, помогая в поддержании стабильного уровня сахара в крови. Эта каша может быть частью здорового питания и приносить разнообразные пользы для организма.

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2 место - овсяная каша

Овсяная каша считается очень полезной для здоровья благодаря своему богатому составу полезных веществ. Прежде всего, диетологи отмечают, что она является важным источником клетчатки, которая способствует здоровому функционированию пищеварительного тракта и регулирует уровень сахара в крови. Значительное количество микроэлементов, таких как магний, фосфор и железо, делает овсянку важной для нормального функционирования организма. Содержание белка и витаминов группы B способствует росту и восстановлению тканей. Антиоксиданты в ее составе помогают бороться со свободными радикалами, а бета-глюкан способствует снижению уровня холестерина. Вообще, овсяная каша представляет собой вкусный и питательный выбор для тех, кто стремится сохранять здоровый образ жизни. Важно заметить, что некоторые диетологи подчеркивают наличие глютена в ее составе.

3 место - перловая каша

Перловая каша считается полезной для здоровья по разным причинам.

Во-первых, она является отличным источником комплексных углеводов, которые постепенно выделяют энергию, способствуя долговременному насыщению и избежанию резких колебаний уровня сахара в крови.

Во-вторых, перловая каша богата клетчаткой, которая поддерживает нормальное функционирование пищеварительного тракта и способствует здоровью кишечной флоры.

В-третьих, она содержит важные минералы, такие как магний, железо и фосфор, которые необходимы для правильного функционирования организма, включая поддержание костного здоровья и гемоглобина. диетологи отмечают, что перловая каша содержит лизин, участвует в синтезе коллагена, поэтому перловку можно считать "кашей красоты".

4 место - гороховая каша

Гороховая каша является полезным питательным продуктом, богатым питательными веществами. Горох обладает высоким содержанием белка, важного для построения тканей и мышц. Кроме того, горох содержит клетчатку, которая поддерживает здоровье пищеварительного тракта и регулирует работу кишечника. Значительное количество витаминов и минералов, особенно железа, фосфора и витаминов группы B, делает гороховую кашу полезной для восстановления и поддержания оптимального физического состояния.

5 место - кукурузная каша

Эта гипоаллергенная каша, свободная от глютена, насыщена полезным селеном, который способствует сохранению молодости и восполнению процессов старения организма. Важно учитывать, что в то же время эта крупа содержит крахмал.

Какую кашу лучше исключить из рациона?

Манка долгое время считалась диетологами наименее полезной среди злаков, потому что она богата простыми углеводами и крахмалом, а также имеет высокий гликемический индекс. В дополнение к этому, в манке содержится минимальное количество полезных витаминов и минералов.

Какая каша может лечить от болезней?

По словам врача Юрия Габорца, именно в гречневой каше больше всего антиоксидантов и минералов. Он добавил, что его можно употреблять диабетикам, поскольку она имеет низкий гликемический индекс.

Юрий Габорец в своем видео в Tik-Tok подчеркивает, что гречневую кашу нельзя переваривать, ведь тогда из нее исчезают полезные флавоноиды и кверцитин, необходимые людям с проблемами сосудов.

Фото: pexels

"Он (кверцетин) укрепляет стенки сосудов и оказывает противовоспалительное действие. Очень полезен людям с варикозным расширением вен", – объясняет врач.

Гречка содержит 12% растительного белка, полезна для вегетарианцев.

Какая гречка полезнее, зеленая или коричневая?

Врач отмечает, что более полезной является свежая зеленая гречка, которую можно приобрести на рынках или в супермаркетах. В необжаренной гречке сохраняется максимум полезных веществ, включая дневную норму витаминов группы В и витамина Е на 100 грамм крупы.

Темная гречка представляет собой полуготовый продукт, который подвергается термической обработке, поэтому она менее полезна. Однако, если готовить ее не путем варки, а, например, запаривая, крупа сохранит больше полезных веществ.

Смотрите видео о том, какая каша самая полезная:

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