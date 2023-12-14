Вы можете даже не замечать: врач назвал неожиданные признаки проблем с сердцем

Слабое сердце может иметь различные признаки, свидетельствующие о его недостаточной функции или проблемах с сердечно-сосудистой системой. Вот некоторые общие признаки слабого сердца.
Признаки слабого сердца
- Одышка и повышенная утомляемость: тяжесть в дыхании, особенно при физической нагрузке, и быстрая утомляемость могут быть признаками недостаточной функции сердца.
- Высокая пульсация в шее: высокая пульсация в шее может быть связана с недостаточной функцией левого желудочка.
- Отек: задержка жидкости может вызвать отек ног, лодыжек, живота или других частей тела.
- Постоянный кашель: это может быть связано с задержкой жидкости в легких.
- Изменения в звуках сердца: врач может обнаружить изменения в звуках сердца во время аускультации.
- Снижение аппетита и потеря веса: недостаточная функция сердца может влиять на аппетит и вес.
- Постоянная усталость и слабость: сердце не может должным образом доставлять кислород к телу, что может вызвать чувство усталости и слабости.
Эти признаки могут варьировать в зависимости от причин слабого сердца и степени его тяжести.
Что делать при обнаружении следующих симптомов
Врач Юрий Габорец в своем Тик-Ток объяснил, что делать при появлении вышеуказанных симптомов.
"Вам нужно сделать ЭКГ сердца. Однако она может не определить, стабилен ли сердечный ритм во время измерения. Если ЭКГ ничего не показывает и симптомы сохраняются, вам нужно поставить холтер. Этот прибор будет показывать, как бьется сердце в течение дня", – подчеркнул врач.
Смотрите видео о том, какие могут быть признаки проблем с сердцем и как их решить:
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Врач добавляет, что можно сделать эхокардиограмму, по которой можно будет узнать, растянуто сердце или нет. Произошел ли внезапный пролапс или стеноз клапана и есть ли в перикарде жидкость.
В случаях ишемии (снижение кровоснабжения) следует выполнить коронароангиографию с последующей установкой стента.
Основные причины нарушения нормальной работы сердца
- Малоподвижный образ жизни
- Вредные привычки
- Избыточный вес
Юрий Габорец отмечает, что сердце надо тренировать, и при этом не ждать, пока все ухудшится, поддерживать здоровье своей сердечной мышцы. В случае любых подозрений на проблемы с сердцем важно обратиться к врачу для диагностики и лечения.
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