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Вы можете даже не замечать: врач назвал неожиданные признаки проблем с сердцем

Юрий Берендий
14 декабря 2023, 21:55
Иметь слабое сердце и не замечать это возможно, потому что иногда симптомы маскируются под усталость. Главред выяснил, какие признаки указывают на слабое сердце
Вы можете даже не замечать: врач назвал неожиданные признаки проблем с сердцем
Признаки проблем с сердцем - врач предупредил о скрытой угрозе / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Слабое сердце может иметь различные признаки, свидетельствующие о его недостаточной функции или проблемах с сердечно-сосудистой системой. Вот некоторые общие признаки слабого сердца.

Признаки слабого сердца

  • Одышка и повышенная утомляемость: тяжесть в дыхании, особенно при физической нагрузке, и быстрая утомляемость могут быть признаками недостаточной функции сердца.
  • Высокая пульсация в шее: высокая пульсация в шее может быть связана с недостаточной функцией левого желудочка.
  • Отек: задержка жидкости может вызвать отек ног, лодыжек, живота или других частей тела.
  • Постоянный кашель: это может быть связано с задержкой жидкости в легких.
  • Изменения в звуках сердца: врач может обнаружить изменения в звуках сердца во время аускультации.
  • Снижение аппетита и потеря веса: недостаточная функция сердца может влиять на аппетит и вес.
  • Постоянная усталость и слабость: сердце не может должным образом доставлять кислород к телу, что может вызвать чувство усталости и слабости.

Эти признаки могут варьировать в зависимости от причин слабого сердца и степени его тяжести.

Что делать при обнаружении следующих симптомов

Врач Юрий Габорец в своем Тик-Ток объяснил, что делать при появлении вышеуказанных симптомов.

видео дня

"Вам нужно сделать ЭКГ сердца. Однако она может не определить, стабилен ли сердечный ритм во время измерения. Если ЭКГ ничего не показывает и симптомы сохраняются, вам нужно поставить холтер. Этот прибор будет показывать, как бьется сердце в течение дня", – подчеркнул врач.

Смотрите видео о том, какие могут быть признаки проблем с сердцем и как их решить:

Врач добавляет, что можно сделать эхокардиограмму, по которой можно будет узнать, растянуто сердце или нет. Произошел ли внезапный пролапс или стеноз клапана и есть ли в перикарде жидкость.

В случаях ишемии (снижение кровоснабжения) следует выполнить коронароангиографию с последующей установкой стента.

Основные причины нарушения нормальной работы сердца

  • Малоподвижный образ жизни
  • Вредные привычки
  • Избыточный вес

Юрий Габорец отмечает, что сердце надо тренировать, и при этом не ждать, пока все ухудшится, поддерживать здоровье своей сердечной мышцы. В случае любых подозрений на проблемы с сердцем важно обратиться к врачу для диагностики и лечения.

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