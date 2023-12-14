Вы можете даже не замечать: врач назвал неожиданные признаки проблем с сердцем

Иметь слабое сердце и не замечать это возможно, потому что иногда симптомы маскируются под усталость. Главред выяснил, какие признаки указывают на слабое сердце

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Признаки проблем с сердцем - врач предупредил о скрытой угрозе / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Слабое сердце может иметь различные признаки, свидетельствующие о его недостаточной функции или проблемах с сердечно-сосудистой системой. Вот некоторые общие признаки слабого сердца.

Признаки слабого сердца

Одышка и повышенная утомляемость: тяжесть в дыхании, особенно при физической нагрузке, и быстрая утомляемость могут быть признаками недостаточной функции сердца.

Высокая пульсация в шее: высокая пульсация в шее может быть связана с недостаточной функцией левого желудочка.

Отек: задержка жидкости может вызвать отек ног, лодыжек, живота или других частей тела.

Постоянный кашель: это может быть связано с задержкой жидкости в легких.

Изменения в звуках сердца: врач может обнаружить изменения в звуках сердца во время аускультации.

Снижение аппетита и потеря веса: недостаточная функция сердца может влиять на аппетит и вес.

Постоянная усталость и слабость: сердце не может должным образом доставлять кислород к телу, что может вызвать чувство усталости и слабости.

Эти признаки могут варьировать в зависимости от причин слабого сердца и степени его тяжести.

Что делать при обнаружении следующих симптомов

Врач Юрий Габорец в своем Тик-Ток объяснил, что делать при появлении вышеуказанных симптомов.

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"Вам нужно сделать ЭКГ сердца. Однако она может не определить, стабилен ли сердечный ритм во время измерения. Если ЭКГ ничего не показывает и симптомы сохраняются, вам нужно поставить холтер. Этот прибор будет показывать, как бьется сердце в течение дня", – подчеркнул врач.

Смотрите видео о том, какие могут быть признаки проблем с сердцем и как их решить:

Врач добавляет, что можно сделать эхокардиограмму, по которой можно будет узнать, растянуто сердце или нет. Произошел ли внезапный пролапс или стеноз клапана и есть ли в перикарде жидкость.

В случаях ишемии (снижение кровоснабжения) следует выполнить коронароангиографию с последующей установкой стента.

Основные причины нарушения нормальной работы сердца

Малоподвижный образ жизни

Вредные привычки

Избыточный вес

Юрий Габорец отмечает, что сердце надо тренировать, и при этом не ждать, пока все ухудшится, поддерживать здоровье своей сердечной мышцы. В случае любых подозрений на проблемы с сердцем важно обратиться к врачу для диагностики и лечения.

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