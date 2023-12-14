Советы, которые работают: как сохранить кожу рук зимой

Зимой кому-то меньше, а кому-то больше, но всем известна проблема обветренных и пересушенных холодом рук. Мы расскажем, как сохранить кожу рук зимой.
Как защитить руки от холода - забота
Для начала стоит попробовать предупредить последствия влияния холода на кожу рук. Сделать это можно, хорошо о них позаботившись. Конечно, стоит помнить, что перед выходом из дома в мороз необходимо надевать теплые перчатки или варежки. Также не стоит мыть руки очень горячей водой и ненатуральным мылом. Помимо прочего, настоящий враг для кожи рук - автоматические сушилки для рук в заведениях и местах общественного пользования. Лучше вместо них использовать бумажное полотенце.
Как защитить кожу рук от холода - увлажнение
Очень важно особенно зимой придерживаться правильного питания. Оно может обеспечить организму все питательные вещества, которые, в том числе, влиют и на состояние кожи. Также важен водный баланс. Необходимо количество воды обеспечит коже достаточное увлажнение. И, конечно, крема. В питательном креме руки нуждаются зимой постоянно.
Что делать если сохнут руки от холода - ванночка
В том случае, если кожа ваших рук уже стала сухой, можно попробовать использовать ванночку из масла. Попробуйте опустить ладони в теплое оливковое или миндальное масло на 15 минут. Затем оботрите их сухими салфетками и подождите, пока остатки впитаются. Эта процедура может значительно улучшить состояние ваших рук.
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