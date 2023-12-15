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Батареи станут горячее за 10 минут: сантехник раскрыл 5 простых шагов

Юрий Берендий
15 декабря 2023, 03:10
Радиаторы, которые плохо нагреваются, могут стать большой проблемой. Тем не менее, сантехники поделились простыми способами сделать ваши батареи теплее.
Батареи станут горячее за 10 минут: сантехник раскрыл 5 простых шагов
Батареи станут горячее в разы-сантехник раскрыл 5 простых шагов / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Радиаторы - один из наиболее часто используемых приборов в домах зимой. Поскольку ваша система отопления, скорее всего, будет работать в течение следующих нескольких месяцев, специалисты по сантехнике рассказали, как улучшить работу радиаторов.

Последнее, чего вы хотите, - это холодный дом посреди зимы, так что же делать, когда ваши радиаторы не нагреваются?

К счастью, есть несколько простых шагов, которые помогут решить проблему и как можно быстрее заставить батареи обогревать ваш дом.

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В большинстве случаев проблемы с радиатором вызваны простой неисправностью, которую легко решить.

По словам экспертов DIY Plumbing, существует множество способов сделать радиаторы "горячее и быстрее нагреваются" - и вам даже не понадобятся специальные инструменты, пишет Express.

Сбалансируйте их

Если в одной комнате всегда холоднее, а ее радиатор долго нагревается, возможно, стоит сбалансировать радиаторы.

Эксперты говорят:"балансировка радиаторов гарантирует, что они будут нагреваться равномерно, независимо от того, насколько близко они расположены к котлу".

Сбалансированные радиаторы обеспечат оптимальную температуру и позволят наслаждаться каждой комнатой в доме без необходимости постоянно возиться с термостатом.

Чистите и прочищайте их

Специалисты отметили, что "самый быстрый и дешевый способ" убедиться, что радиаторы обогревают комнату должным образом, - это убрать все предметы, которые находятся на них или под ними.

Они объяснили: "это потому, что радиаторы работают по принципу, что горячий воздух поднимается за счет естественной конвекции. Холодный воздух втягивается в радиатор снизу и выходит теплым сверху".

Любые предметы, размещенные на радиаторе или под ним, почти наверняка будут мешать этому процессу, поэтому убедитесь, что ваши радиаторы не загромождены. По словам экспертов, их очистка займет всего около 10 минут.

Вытирайте пыль

Как и при очистке, радиаторы необходимо очищать от пыли, чтобы воздух мог легко проходить через них. Большие куски пыли и ворсинки могут заблокировать середину радиатора и снизить его эффективность.

Выпустите из них воздух

Если вы заметили, что ваш радиатор холодный сверху, но горячий снизу, это происходит из-за "застрявшего внутри воздуха". Воздух в основном занимает место, где должна быть горячая вода. Эксперты говорят:"Вы можете быстро повысить производительность радиатора, выпустив этот воздух".

Удалить осадок

Некоторые домохозяйства могут даже обнаружить, что их радиатор горячий сверху, но холодный снизу. Если это так, то, скорее всего, внутри него накопился осадок. Радиаторный шлам-это сочетание ржавчины, грязи и накипи, которые неизбежно накапливаются со временем и циркулируют по системе. Шлам также является основной причиной поломки котла и может быстро устареть в вашей системе, поэтому с ним нужно бороться немедленно.

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