Что делать, если батарея сверху теплая, а снизу холодная: какие причины

Почему не греет нижняя часть батареи и как решить эту проблему – подробнее в материале Главреда.

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Почему батареи внизу холодные / коллаж: Главред, скриншот: видео Youtube

Почему нижняя часть батареи холодная и не нагревается спустя некоторое время. Часто люди, у которых старые радиаторы замечают такую проблему, как "холодный низ" батареи. Однако даже в новых биметаллических радиаторах могут быть такие проблемы. Существует много причин такой распространенной проблемы, одна из самых главных – засор радиаторов.

Строитель в своем блоге в YouTube рассказал о том, как следует правильно собрать теплый пол и установить радиаторы, чтобы в дальнейшем не было проблем с отоплением.

Следует разобраться, что главными причинами неисправного обогрева батарей могут быть несколько факторов.

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Слишком много воздуха накопилось внутри батарей - это мешает нормальному обогреву.

Низкое давление напора в системе отопления может привести к усложненной транспортировке тепла через все каналы.

Засорение радиатора наиболее частая проблема, ведь остатки известняка, образующие осадок, могут стать причиной неисправного обогрева.

Что делать, если греет только верхняя часть батареи

Чтобы удалить из батарей лишний накопившийся там воздух достаточно, чтобы соседи с верхних этажей открыли вентиль для сброса тепла. С помощью такого способа можно сделать дренаж, который позволит удалить воздух из всех батарей. Если у вас свой котел, тогда это можно сделать легче и просто открыть клапан для отвода воздуха, который располагается на батарее.

Если проблема с обогревом касается низкого давления, необходимо обратиться за помощью в ЖЭК. Следует написать соответствующую жалобу, чтобы мастера установили причины, по которым низ батарей холодный. Часто такая проблема связана с изломом насоса, циркулирующего воздуха или расширительного бака.

Если батареи засорились и мешают нормальному отоплению в доме, то можно применить различные методы чистки. Это могут быть как механические, химические и гидродинамические способы. Следует осторожно подбирать метод, который подойдет именно в вашем случае.

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