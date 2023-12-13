Мешки под глазами исчезнут через минуты: косметолог поделилась секретом

Отеки и синяки вокруг глаз являются распространенными проблемами, с которыми сталкивается большинство людей. Однако эффективно избавиться от такой проблемы можно и без использования косметических средств.
Некоторые люди часто используют патчи, чтобы уменьшить отек глаз и убрать неприятные изменения цвета. Другие пытаются скрыть признаки усталости с помощью консилера. Однако вы можете попробовать несколько очень простых и проверенных методов, которые помогут вам решить эту проблему.
Маска
Огуречная маска заметно увлажняет кожу, устраняет отеки и помогает бороться с морщинами. Кусочки овощей нужно положить на проблемный участок на 10-15 минут.
Столовые приборы
Нужно взять обычные маленькие металлические ложечки и дать им остыть в морозильной камере в течение десяти минут. Затем их нужно нанести на область вокруг глаз. Процедуру можно повторять, пока кожа не станет светлее.
Чай
Чайный пакетик сначала нужно замочить в кипятке, а затем поместить в морозилку на 10 минут. Их следует наносить на отеки. Чай может в довольно короткие сроки устранить синяки и отеки под глазами.
Кубики льда
Не держите лед возле глаз слишком долго. Самым оптимальным вариантом будет продолжительность этой продцедуры в 5 минут. Если у вас чувствительная кожа, заверните кубики льда в ткань.
Обратите внимание, что частой причиной появления синяков под глазами является обезвоживание. Таким образом организм начинает накапливать влагу. Мешки под глазами - это первая стадия обезвоживания, после которой появляются синяки. Можно выпить стакан воды, иногда этого достаточно. Косметолог и бьюти-эксперт Анна Вакарчук рассказала, как избавиться от отеков и темных кругов под глазами.
По ее словам, чудодейственного лечения не существует, но нужно соблюдать определенные правила. Анна очерчивает самые распространенные причины появления "мешков" под глазами:
- хроническая депривация сна (бессонница, ночная работа); ⠀
- эндокринные заболевания; ⠀
- хронические заболевания печени и мочевыделительной системы; ⠀
- несбалансированное питание (употребление жирной, соленой, острой, кислой пищи); ⠀
- злоупотребление алкоголем; ⠀
- несоблюдение водно-питьевого режима (если вы пьете мало воды, организм будет ее резервировать, стараясь сохранить как можно больше влаги);
- аллергические реакции, в том числе косметические (достаточно быстро возникает отек); ⠀
- инфекция, повреждение кровеносных сосудов (возможно отек под одним глазом);⠀
- неправильное использование косметики по уходу за кожей (не наносить крем для лица на кожу вокруг глаз; оптимальное время для нанесения крема вокруг глаз - до 22 часов, после этого кожа плохо впитывает косметику; наносите крем тонким слоем); ⠀
- генетические факторы; ⠀
- возрастные изменения.
Косметолог объясняеь, как уменьшить мешки под глазами.
"Мы не едим за пять минут до сна, не пьем жидкости после 17: 00 литрами, не едим соленых и острых блюд. И, конечно, тщательно ухаживаем за кожей вокруг глаз", - указывает косметолог.
Как ухаживать за кожей вокруг глаз?
По словам бьюти-эксперта, есть несколько главных правил для ухода за зоной вокруг глаз, что поможет минимизировать отеки и мешки под глазами. Однако по ее мнению, главное - это использовать специальный крем для этой зоны.
"Хорошо, если в его состав входят такие ингредиенты, как кофеин, экстракт зеленого чая, гинкго, экстракты цитрусовых, пептиды, ретинол, ментол, сквалан, гиалуроновая кислота, витамины", - подчеркнула эксперт по женской красоте Анна Вакарчук.
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