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Как убрать мешки под глазами: 5 мощных средств народной аптечки

27 января 2022, 19:47

Эти пять помощников смогут вернуть сияющий взгляд.

мешки под глазами
Как убрать мешки под глазами в домашних условиях / depositphotos.com/

Проблема отечности нижнего века беспокоить как женщин так и мужчин. И эта проблема может не только быть косметическим дефектом, но и сигнализировать о неполадках в организме. Как убрать мешки под глазами народными средствами, разобрался Главред.

О том, какие ежедневные привычки могут "украсть" красоту и молодость, читайте в материале: Привычки, которые уродуют лицо: вы точно этим грешите.

Мешки под глазами – причины

Возникновение отеков под глазами, которое доставляет массу неприятностей, может быть вызвано несколькими факторами, среди которых:

  • Возрастные изменения – после 30 лет коже вокруг глаз теряет эластичность и это приводит к образованию отеков и сеточки морщин – "гусиных лапок".
  • Недостаток сна может провоцировать отечность нижних век и темных кругов под глазами.
  • Стресс – постоянные волнения, тревоги и хроническая усталость провоцируют выброс гормона кортизола, который может задерживать жидкость в организме.
  • Вредные привычки и увлечение солеными продуктами, которые мешают нормальному выведению соли из организма и задерживают жидкость.
  • Неправильно подобранная косметика – организм может реагировать на неподходящие средства ухода аллергическими проявлениями, одно из которых – припухлость век.
  • Различные заболевания – почечная недостаточность, проблемы с сердцем и заболевания печени.

Как убрать мешки под глазами в домашних условиях

Чтобы неприятные припухлости и темные круги под глазами вас не тревожили, необходимо пересмотреть свой рацион питания. Необходимо включить в ежедневное меню продукты:

  • богатые витамином С – они укрепляют стенки сосудов и помогают организму вырабатывать гиалуроновую кислоту. Она улучшает тонус и эластичность кожи и предотвращает появление "глаз панды" и отеков.
  • обогащенные коллагеном – авокадо, семена льна, рыба жирных сортов и морепродукты – источники ценных Омега-3 кислот, которые усиливают выработку и синтез коллагена.
  • железосодержащие – мясо красных сортов, птица, морепродукты, макароны, шпинат, капуста, сухофрукты.

Также стоит уменьшить потребление соли, алкогольных напитков и кофеина.

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Как убрать мешки под глазами народными средствами

Холодный компресс – средство, которое знает, как убрать мешки под глазами утром. Это экстренное средство поможет быстро снять отек в домашних условиях без особых усилий. В качестве импровизированного компресса сгодится чайная ложка, мокрый кусок ткани или маленькие мешочки из овощей в морозилке.

Пакетики черного чая – в этом напитке содержится кофеин, который сужает сосуды и выводит жидкость. Для максимального эффекта прикладывайте заварку на 5-10 минут.

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Компресс из картофеля – отваренный в мундире картофель нужно разрезать на половинки и приложить к глазам на 30 минут. Можно использовать и натертый сырой картофель – кашицу нужно держать на глазах в течение 20 минут.

Лимонный компресс с медом. Лимон – это кладезь витамина С, в сочетании с полезными свойствами меда помогут быстро вернуть вашему взгляду сияющий вид. Приложите ватные диски, пропитанные лимонным соком с медом на закрытые глаза, и подержите 10 минут. Можно повторять эту процедуру каждый вечер.

Травяной отвар – заморозьте в кубики отвар ромашки, череды, шалфея или просто огуречную воду и каждое утро аккуратно протирайте ими веки.

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