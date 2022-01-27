Как убрать мешки под глазами: 5 мощных средств народной аптечки

Эти пять помощников смогут вернуть сияющий взгляд.
Проблема отечности нижнего века беспокоить как женщин так и мужчин. И эта проблема может не только быть косметическим дефектом, но и сигнализировать о неполадках в организме. Как убрать мешки под глазами народными средствами, разобрался Главред.
О том, какие ежедневные привычки могут "украсть" красоту и молодость, читайте в материале: Привычки, которые уродуют лицо: вы точно этим грешите.
Мешки под глазами – причины
Возникновение отеков под глазами, которое доставляет массу неприятностей, может быть вызвано несколькими факторами, среди которых:
- Возрастные изменения – после 30 лет коже вокруг глаз теряет эластичность и это приводит к образованию отеков и сеточки морщин – "гусиных лапок".
- Недостаток сна может провоцировать отечность нижних век и темных кругов под глазами.
- Стресс – постоянные волнения, тревоги и хроническая усталость провоцируют выброс гормона кортизола, который может задерживать жидкость в организме.
- Вредные привычки и увлечение солеными продуктами, которые мешают нормальному выведению соли из организма и задерживают жидкость.
- Неправильно подобранная косметика – организм может реагировать на неподходящие средства ухода аллергическими проявлениями, одно из которых – припухлость век.
- Различные заболевания – почечная недостаточность, проблемы с сердцем и заболевания печени.
Как убрать мешки под глазами в домашних условиях
Чтобы неприятные припухлости и темные круги под глазами вас не тревожили, необходимо пересмотреть свой рацион питания. Необходимо включить в ежедневное меню продукты:
- богатые витамином С – они укрепляют стенки сосудов и помогают организму вырабатывать гиалуроновую кислоту. Она улучшает тонус и эластичность кожи и предотвращает появление "глаз панды" и отеков.
- обогащенные коллагеном – авокадо, семена льна, рыба жирных сортов и морепродукты – источники ценных Омега-3 кислот, которые усиливают выработку и синтез коллагена.
- железосодержащие – мясо красных сортов, птица, морепродукты, макароны, шпинат, капуста, сухофрукты.
Также стоит уменьшить потребление соли, алкогольных напитков и кофеина.
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Как убрать мешки под глазами народными средствами
Холодный компресс – средство, которое знает, как убрать мешки под глазами утром. Это экстренное средство поможет быстро снять отек в домашних условиях без особых усилий. В качестве импровизированного компресса сгодится чайная ложка, мокрый кусок ткани или маленькие мешочки из овощей в морозилке.
Пакетики черного чая – в этом напитке содержится кофеин, который сужает сосуды и выводит жидкость. Для максимального эффекта прикладывайте заварку на 5-10 минут.
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Компресс из картофеля – отваренный в мундире картофель нужно разрезать на половинки и приложить к глазам на 30 минут. Можно использовать и натертый сырой картофель – кашицу нужно держать на глазах в течение 20 минут.
Лимонный компресс с медом. Лимон – это кладезь витамина С, в сочетании с полезными свойствами меда помогут быстро вернуть вашему взгляду сияющий вид. Приложите ватные диски, пропитанные лимонным соком с медом на закрытые глаза, и подержите 10 минут. Можно повторять эту процедуру каждый вечер.
Травяной отвар – заморозьте в кубики отвар ромашки, череды, шалфея или просто огуречную воду и каждое утро аккуратно протирайте ими веки.
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