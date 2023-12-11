Что будет если полностью отказаться от кофе: врач дал однозначный ответ

Для многих украинцев утро начинается из чашки кофе, а кто-то любит побаловать себя напитком в течение дня и даже вечером. А вы задумывались над тем, что будет, если полностью отказаться от этой привычки?
Если вы внезапно прекратите употреблять кофе, могут возникнуть различные физиологические и психологические эффекты.
Вот некоторые из возможных последствий отказа от кофе:
- Сонливость и усталость: кофеин действует как стимулятор, и его прекращение может привести к ощущению сонливости и общей усталости.
- Раздражительность и нервозность: отказ от кофеина может вызвать раздражительность и нервозность из-за изменений в работе центральной нервной системы.
- Ухудшение настроения: Некоторые люди могут испытывать ухудшение настроения, потому что кофеин также влияет на выработку нейротрансмиттеров, таких как серотонин.
- Возможные головные боли: существует также синдром отмены кофеина, который может включать головную боль, иритацию и другие симптомы.
- Ухудшение концентрации: для тех, кто привык к регулярному употреблению кофеина, отказ может временно привести к ухудшению концентрации и внимания.
В то же время, есть в положительные моменты в том, чтобы отказаться от чрезмерного употребления кофе и кофейных напитков в течение дня. Об этом рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.
Положительные последствия отказа от употребления кофе:
- Снизится артериальное давление,
- Нормализуется пульс,
- Вы будете меньше бегать в туалет,
- Ваш сон улучшится,
- Вам будет легче бросить курить, если у вас есть такая привычка,
- Ваши зубы станут белее,
- Не будет сухости во рту.
Главное преимущество отказа от кофеина
Врач говорит, что главное преимущество отказа от кофе заключается в том, что организм научится увеличивать энергию без допинга.
"Употребление кофе - это не что иное, как привычка, сформированная маркетологами и рекламистами. Когда ты уже не можешь проснуться, не чувствуя аромата кофе", - объясняет Юрий Габорец.
Смотрите видео о том, что будет с организмом, если перестать пить кофе:
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Фактически, кофе подавляет кортизол, гормон, который помогает просыпаться утром.
Однако нужно также указать на то, что последствия отказа от употребления кофе могут варьироваться в зависимости от количества кофеина, которое человек регулярно потреблял, а также от индивидуальных особенностей организма. Если у вас есть серьезные ограничения или сомнения, рекомендуется обратиться к врачу или специалисту по питанию.
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