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Что будет если полностью отказаться от кофе: врач дал однозначный ответ

Юрий Берендий
11 декабря 2023, 16:10
Главред выяснил, что будет с организмом, если полностью перестать пить кофе. Положительные и отрицательные последствия отказа от употребления кофе.
Что будет если полностью отказаться от кофе: врач дал однозначный ответ
Последствия отказа от употребления кофе - врач назвал главное преимущество / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Для многих украинцев утро начинается из чашки кофе, а кто-то любит побаловать себя напитком в течение дня и даже вечером. А вы задумывались над тем, что будет, если полностью отказаться от этой привычки?

Если вы внезапно прекратите употреблять кофе, могут возникнуть различные физиологические и психологические эффекты.

Вот некоторые из возможных последствий отказа от кофе:

  • Сонливость и усталость: кофеин действует как стимулятор, и его прекращение может привести к ощущению сонливости и общей усталости.
  • Раздражительность и нервозность: отказ от кофеина может вызвать раздражительность и нервозность из-за изменений в работе центральной нервной системы.
  • Ухудшение настроения: Некоторые люди могут испытывать ухудшение настроения, потому что кофеин также влияет на выработку нейротрансмиттеров, таких как серотонин.
  • Возможные головные боли: существует также синдром отмены кофеина, который может включать головную боль, иритацию и другие симптомы.
  • Ухудшение концентрации: для тех, кто привык к регулярному употреблению кофеина, отказ может временно привести к ухудшению концентрации и внимания.

В то же время, есть в положительные моменты в том, чтобы отказаться от чрезмерного употребления кофе и кофейных напитков в течение дня. Об этом рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.

видео дня

Положительные последствия отказа от употребления кофе:

  • Снизится артериальное давление,
  • Нормализуется пульс,
  • Вы будете меньше бегать в туалет,
  • Ваш сон улучшится,
  • Вам будет легче бросить курить, если у вас есть такая привычка,
  • Ваши зубы станут белее,
  • Не будет сухости во рту.

Главное преимущество отказа от кофеина

Врач говорит, что главное преимущество отказа от кофе заключается в том, что организм научится увеличивать энергию без допинга.

"Употребление кофе - это не что иное, как привычка, сформированная маркетологами и рекламистами. Когда ты уже не можешь проснуться, не чувствуя аромата кофе", - объясняет Юрий Габорец.

Смотрите видео о том, что будет с организмом, если перестать пить кофе:

Фактически, кофе подавляет кортизол, гормон, который помогает просыпаться утром.

Однако нужно также указать на то, что последствия отказа от употребления кофе могут варьироваться в зависимости от количества кофеина, которое человек регулярно потреблял, а также от индивидуальных особенностей организма. Если у вас есть серьезные ограничения или сомнения, рекомендуется обратиться к врачу или специалисту по питанию.

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