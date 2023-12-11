Желтых пятен не будет: мужчина показал, как за несколько минут отчистить матрас

Умный эксперт по уборке поделился своими советами о том, как легко справиться с пылью и грязью на матрасе.

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Как избавиться от желтых пятен - мужчина показал, как отчистить матрас / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Один умный эксперт по уборке поделился своим главным советом, как легко справиться с пылью и грязью на матрасе. И нет, это не разорит банк - это будет стоить вам всего копейки. По словам эксперта, известного в TikTok под ником Easy.Tips39, это средство состоит из простой смеси, которую можно приготовить из ингредиентов, имеющихся на вашей кухне, пишет Mirror.

Для приготовления средства для удаления грязи и жира вам понадобится столовая ложка соли, 150 мл теплой воды, любое моющее средство, которое вы любите, две столовые ложки белого спиртового уксуса, а также столовая ложка пищевой соды. На видео мужчина смешивает все в миске, которая в некоторых местах пузырится и шипит, когда сода добавляется в кислый уксус, а также меняет цвет на светло-зеленый, когда к ней добавляется моющее средство.

После того, как белая пена осядет, волшебную смесь переливают в маленькую бутылочку с отверстием в пластиковой крышке, чтобы можно было наливать раствор меньшими дозами. Вы также можете поместить раствор в небольшую бутылку с распылителем, чтобы смесь равномерно распределилась по поверхности.

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Затем бюджетную смесь распределяют по всему матрасу, который был засыпан поваренной солью, соль втирают в матрас с помощью тряпки.

На видео гуру говорит:"не нужно смачивать слишком сильно - достаточно только тонкого слоя". Как видите, матрас не выглядит грязным, но когда я протру его этой тряпкой, он удалит всю грязь, которую мы не видим.

"Часто бывает так, что вы сидите на матрасе, а затем начинаете чихать, кашлять или иметь аллергию [...] и не знаете, почему", - добавил он, что такая реакция может быть связана с грязным матрасом.

Смотрите видео о том, как отчистить матрас в домашних условиях:

Профессионал рекомендует использовать этот метод не реже одного раза в месяц для чистки матрасов в домашних условиях.

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