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Желтых пятен больше не будет: 7 простых народных методов стирки постели

Юрий Берендий
20 октября 2023, 03:30
7 простых советов, как избавить постельное белье, подушки и матрасы от неприглядных желтых пятен, вызванных потом, и сделать это очень дешево.
Желтых пятен больше не будет: 7 простых народных методов стирки постели
7 простых народных методов стирки постели / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, pixabay

Эксперты по спальням рассказали о простых способах удаления желтых пятен из подушек и постельного белья. Некоторые из этих распространенных предметов часто накапливают желтые следы после нескольких недель сна из-за накопления пота, впитывающегося в материал.

Пятна также часто оставляют неприятный запах, делая вещи негигиеничными для сна, что может привести к размножению бактерий и даже появлению плесени, если их не постирать должным образом. Домашние растворители из белого уксуса, перекиси водорода и воды - вот некоторые из способов удаления пятен. Ребекка Свейн, эксперт по матрасам из Winstons Beds, говорит: "желтые пятна являются обузой для многих домовладельцев, потому что их трудно удалить, и они могут сделать кровать негигиеничной для сна", - пишет "Mirror".

"Если пятна не удалить, они могут привести к размножению бактерий и даже появлению плесени, если их не очистить полностью. Белый уксус и лайм - недорогие способы удаления пятен, поэтому вам не нужно выбрасывать весь постельный комплект или, что еще хуже, матрас".

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Далее эксперт поделилась семью главными советами, как отстирать желтое постельное белье, более подробно. Вот что она рассказала.

Три чашки белого уксуса

Кислотность белого уксуса может помочь избавиться от желтых пятен с постельного белья и матрасов. Кладя пододеяльники и наволочки в стирку, добавьте три стакана белого уксуса, чтобы добиться свежести и отсутствия пятен.

Замачивайте на ночь

Замачивание простыней на ночь позволит моющим средствам максимально эффективно вывести самые стойкие пятна. Не забудьте предварительно постирать их в горячей мыльной воде.

Стирайте подушки каждые три недели

Чтобы подушки оставались чистыми, стоит стирать их каждые три недели, что также поможет удалить более стойкие желтые пятна. Наволочки стоит стирать еженедельно или дважды, чтобы сделать их более гигиеничными для сна.

Лаймы

Выдавите два лайма на пятна перед глубокой стиркой. Кислотные элементы помогут отбелить желтое пятно. Аккуратно нанесите его на такие вещи, как матрасы, чтобы не испортить их. Оставьте на 30 минут, а затем вытрите.

Кипячение

Стирка при температуре 90 градусов, также известная как "кипячение", может помочь удалить любые бактерии, вызванные потом, а также вернуть подушкам свежий запах и ощущение свежести.

Перекись водорода

Перекись водорода может работать как сверхчистое средство, когда речь идет о желтых пятнах. Полстакана перекиси водорода, смешанной с водой, поможет вернуть постельному белью первоначальный цвет. После этого посыпьте пятно пищевой содой, чтобы удалить стойкие пятна.

Средство для мытья посуды

Желтые пятна на матрасах обычно труднее всего удалить. Старайтесь избегать использования таких продуктов, как отбеливатель, так как они могут усугубить пятна. Вместо этого используйте смесь моющего средства, горячей воды и пищевой соды и протрите пятна тканью из микрофибры.

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