Как отмыть сковороду от застарелого жира: простой и универсальный способ

Раствор с моющим средством, силикатным клеем и содой отлично поможет вам разобраться, как очистить сковороду с антипригарным покрытием от жира.

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Как очистить внутреннюю часть сковороды без лишних затрат / Скриншот YouTube

Каждая хозяйка знает, что сковорода очень быстро загрязняется. Когда мы готовим очень вкусную и жирную пищу, главное вовремя ее помыть. Если этого сделать не удается, внутри образуется жир, отмыть который сложно. И тогда возникает вопрос, как отмыть сковороду от старого жира внутри. Мы знаем, как это сделать, и с радостью расскажем вам.

Способ, который мы предлагаем, поможет очистить сковороду от жира, который почти не отмывается, практически без значительных усилий. Нужно только соблюдать простые рекомендации.

Для начала нужно поставить на плиту кастрюлю с 3 литрами воды и нагреть ее до кипятка. После этого берем большой пластмассовый тазик и заливаем туда воду. Тазик должен быть термостойким и из прочного материала, чтобы не расплавился.

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Далее в тазик с горячей водой добавляем 150 грамм моющего средства, 50 г силикатного клея и 200 г соды. Перемешиваем, чтобы все, что мы добавили, растворилось в воде.

Помещаем туда сковородку и оставляем ее постоять на 2-4 часа.

Когда прошло время, возвращаемся и протираем сковороду губкой. Желательно после этого промыть ее несколько раз горячей водой.

Такой способ поможет вам удалить даже старый жир с внутренней поверхности сковороды.

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