Как сделать вкусный кофе: простецкий способ приготовить бодрящий напиток

Наступает час, когда кофеманы вдруг задумываются: "Как сделать вкусное кофе?". И без помощи специалистов. Главред решил разобраться в этой теме.

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Вкусный кофе сделать проще, чем кажется / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Прежде всего, нужно выбрать качественную турку. Остановите свой выбор на турке из меди. Именно в такой уже много веков подряд готовят кофе в Турции. Там ее называют джезва: она быстро нагревается и долго хранит тепло, а кофе из такого сосуда всегда вкуснее. Керамические турки более дорогие и хрупкие, а вот глиняные ‒ подходят для приготовления только одного сорта, иначе из-за пористости глины вкус начинает портиться.

Как сделать вкусный кофе

Чем уже у турки верх, тем вкуснее и насыщеннее будет кофе. Не стоит брать слишком большие турки: идеальный вариант — на одну-две чашки. Очень важно использовать для приготовления кофе только свежую, очищенную или бутилированную воду. Если это не соблюдать, то ждать хорошего вкуса у напитка не стоит.

Конечно, самый насыщенный и густой кофе бывает, когда турку поместить в горячий песок. Но чтобы и в домашних условиях напиток вышел достойным, варить его нужно на очень маленьком огне. Тогда кофе сохранит и будет постепенно открывать весь букет ароматов.

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Далее ‒ покупайте кофе только в специализированных магазинах и в небольших количествах. Помните, помолоть кофейные зерна лучше всего непосредственно перед приготовлением. Тогда вкус и аромат будут более глубокие. Если у человека дома нет кофемолки, то попросите перемолоть зерна в магазине. Но надо помнить, что там они получаются мелкого помола.

Кроме того, правильно хранить кофе — половина результата. Для кофе идеально подходят стеклянные либо жестяные банки, которые прочно закрываются крышкой.

Способы приготовления кофе

Что нужно сделать:

Насыпаем в турку молотые зерна. На чашку в 50 миллилитров достаточно одной чайной ложки (с верхом) кофе. Если предпочитаете этот напиток пить сладким, то сахар нужно добавлять только вместе с кофейными зернами;

Воду нужно наливать только холодной;

Ставить турку на очень медленный огонь либо погрузить в песок;

Хорошо перемешать напиток – но только раз;

Дождаться появления светлой пенки (в дальнейшем она должна потемнеть);

Как только пенка начнет постепенно подниматься по краям — сразу нужно снимать турку с огня (но не нужно, чтобы варево закипела);

Если зерна помолоты средне либо крупно, то нужно подождать, пока пенка осядет (и еще раз либо два довести до кипения).

Как сделать вкусный кофе с добавками

Есть несколько довольно простых способов:

Для того, чтобы кофе имело нотки карамели, перед приготовлением нужно расплавить на дне турки небольшое количество сахара (но нельзя допускать его подгорания ‒ иначе вкус будет испорчен безнадежно);

Добавлять в уже готовый кофе кроме сливок либо молока можно также чуточку соли, корицу, свежий имбирь либо красный перец (получите новые вкусовые нотки);

Добавить в напиток напиток мяту либо сварить его на мятном сиропе (получится отличный освежающий кофе).

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