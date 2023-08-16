УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как сделать вкусный кофе: простецкий способ приготовить бодрящий напиток

Дмитрий Видоменко
16 августа 2023, 16:29 обновлено 16 августа, 16:36
17
Наступает час, когда кофеманы вдруг задумываются: "Как сделать вкусное кофе?". И без помощи специалистов. Главред решил разобраться в этой теме.
Кофе
Вкусный кофе сделать проще, чем кажется / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Прежде всего, нужно выбрать качественную турку. Остановите свой выбор на турке из меди. Именно в такой уже много веков подряд готовят кофе в Турции. Там ее называют джезва: она быстро нагревается и долго хранит тепло, а кофе из такого сосуда всегда вкуснее. Керамические турки более дорогие и хрупкие, а вот глиняные ‒ подходят для приготовления только одного сорта, иначе из-за пористости глины вкус начинает портиться.

Как сделать вкусный кофе

Чем уже у турки верх, тем вкуснее и насыщеннее будет кофе. Не стоит брать слишком большие турки: идеальный вариант — на одну-две чашки. Очень важно использовать для приготовления кофе только свежую, очищенную или бутилированную воду. Если это не соблюдать, то ждать хорошего вкуса у напитка не стоит.

Конечно, самый насыщенный и густой кофе бывает, когда турку поместить в горячий песок. Но чтобы и в домашних условиях напиток вышел достойным, варить его нужно на очень маленьком огне. Тогда кофе сохранит и будет постепенно открывать весь букет ароматов.

видео дня

Далее ‒ покупайте кофе только в специализированных магазинах и в небольших количествах. Помните, помолоть кофейные зерна лучше всего непосредственно перед приготовлением. Тогда вкус и аромат будут более глубокие. Если у человека дома нет кофемолки, то попросите перемолоть зерна в магазине. Но надо помнить, что там они получаются мелкого помола.

Кроме того, правильно хранить кофе — половина результата. Для кофе идеально подходят стеклянные либо жестяные банки, которые прочно закрываются крышкой.

Способы приготовления кофе

Что нужно сделать:

  • Насыпаем в турку молотые зерна. На чашку в 50 миллилитров достаточно одной чайной ложки (с верхом) кофе. Если предпочитаете этот напиток пить сладким, то сахар нужно добавлять только вместе с кофейными зернами;
  • Воду нужно наливать только холодной;
  • Ставить турку на очень медленный огонь либо погрузить в песок;
  • Хорошо перемешать напиток – но только раз;
  • Дождаться появления светлой пенки (в дальнейшем она должна потемнеть);
  • Как только пенка начнет постепенно подниматься по краям — сразу нужно снимать турку с огня (но не нужно, чтобы варево закипела);
  • Если зерна помолоты средне либо крупно, то нужно подождать, пока пенка осядет (и еще раз либо два довести до кипения).
Кофе 2

Как сделать вкусный кофе с добавками

Есть несколько довольно простых способов:

  • Для того, чтобы кофе имело нотки карамели, перед приготовлением нужно расплавить на дне турки небольшое количество сахара (но нельзя допускать его подгорания ‒ иначе вкус будет испорчен безнадежно);
  • Добавлять в уже готовый кофе кроме сливок либо молока можно также чуточку соли, корицу, свежий имбирь либо красный перец (получите новые вкусовые нотки);
  • Добавить в напиток напиток мяту либо сварить его на мятном сиропе (получится отличный освежающий кофе).

Другие новости:

кофе интересные новости
Реклама

Главное за день

Три проблемы мешают справедливо закончить войну: в ОП назвали нужные шаги

Три проблемы мешают справедливо закончить войну: в ОП назвали нужные шаги

16:36 Украина
Глобальный Юг может заставить РФ изменить позицию по войне с Украиной – Кулеба

Глобальный Юг может заставить РФ изменить позицию по войне с Украиной – Кулеба

15:06 Политика
Угрозы подрыва Россией Запорожской АЭС пока нет – ГУР

Угрозы подрыва Россией Запорожской АЭС пока нет – ГУР

14:01 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:36

Три проблемы мешают справедливо закончить войну: в ОП назвали нужные шаги

16:29

Как сделать вкусный кофе: простецкий способ приготовить бодрящий напиток

15:59

Что нельзя делать 18 августа: 6 запретов уберегут от злой силы и потери денег

15:49

"Дальше будет": в ВСУ показали яркие кадры освобождения УрожайногоВидео

15:35

Красота в деталях: Елена Зеленская покорила публику стильным аутфитом

К 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – ЖдановК 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – Жданов
15:06

Глобальный Юг может заставить РФ изменить позицию по войне с Украиной – Кулеба

14:58

США не дадут Украине проиграть войну: Жданов объяснил, в чем заинтересованность Байдена

14:09

Как правильно говорить – "пробка", "затор" или "корок" на дороге: Авраменко дал ответВидео

14:01

Угрозы подрыва Россией Запорожской АЭС пока нет – ГУР

Реклама
13:48

В Украине переписали ценники на хлеб: что произошло

13:24

54-летняя бывшая жена российского режиссера-путиниста родила ребёнка

13:08

Умер звезда сериала "Игра престолов" 36-летний Даррен Кент

13:00

Как понять, что жена изменяет: 4 ранних признака

12:47

Войска РФ пытаются атаковать под Купянском и хотят захватить весь Донбасс – ГУР

12:44

ВСУ получили 200 автомобилей для фронта при содействии Favbet Foundation

12:44

В Грузии The Killers позвали русского на сцену и публика в гневе сорвала концерт

12:39

Как приготовить куриное бедро: самые легкие и быстрые способы

12:17

Путин готовит двойную катастрофу на АЭС: в Сети раскрыли детали и назвали сроки

12:15

"Вечность начинается сейчас": актриса Зоуи Дешанель выходит замуж

11:48

"Полуостров превращается в остров": в ВСУ рассказали о проблемах россиян в Крыму

Реклама
11:27

ВМСУ – о провокациях РФ в Черном море: ответим Москве, "господства" не будет

11:15

Бензин 55 грн за литр: эксперт предупредил о резком скачке цен на топливо

10:48

Производство находится под землей: в СБУ рассказали об уникальных дронах Sea Baby

10:45

Imagine Dragons выступили в Польше с юным украинцем из разрушенного русскими села

10:17

Гороскоп на завтра 17 августа 2023: Козерогам - конфликт, Рыбам - долги

10:08

Где сейчас Суровикин: в Politico узнали о судьбе "сирийского мясника"

09:58

За какой перевод денег счет в банке могут заблокировать: клиент рассказал о своем конфузе

09:47

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо найти пчелу всего за 7 секунд

09:28

В чем разница между украинскими защитниками и русской армиеймнение

09:28

РФ атаковала "Шахедами" порт в Одесской области: повреждены склады и зернохранилища

08:48

"Вагнеровцы" в Беларуси: эксперт спрогнозировал, какой стране грозит атака наемников ПригожинаВидео

08:13

Армия Украины освободила Урожайное Донецкой области

08:05

"Придется отказаться от Киева": Медведев разразился абсурдом после "идеи" в НАТО

07:36

В НАТО ответили на скандальное заявление об обмене территории Украины на членство

06:58

Атака на Крымский мост: в CNN показали новые кадры и раскрыли неожиданные подробностиВидео

05:34

Карта дня: что предвещает Таро на 16 августа

05:31

Гороскоп на сентябрь 2023 для Весов: когда начнется прибыльный периодВидео

05:04

Мужчина установил камеру в квартире и сделал невероятное открытие

04:47

Какой сегодня праздник 16 августа: кого нужно поздравить в этот день

04:10

Война в Украине закончится раньше Дня Независимости 2024 года - Жданов

Реклама
03:20

Пригожин психанет и захватит Минск, чтобы стать президентом Беларуси – ШейтельманВидео

02:55

"Я алкоголик, ищу музу": 67-летний Ларс Фон Триер ищет любовь в интернетеВидео

02:25

"Удары по Киеву точно будут": Жданов назвал вероятные цели россиян на 24 августа

01:50

Публицист спрогнозировал, какой финал ждет Пригожина и пойдет ли тот снова на Москву

01:10

Поливаем картофель в жару: как не пересушить растения и не испортить весь урожай

00:10

Крым превращается в остров: Гуменюк рассказала о ситуации на юге Украины

15 августа, вторник
23:50

Сальма Хайек в крошечном бикини удивила формой в свои 56

23:38

Накачанная непонятно чем: неадекватная Седокова рухнула на сцене в МосквеВидео

23:24

Будет лупить ракетами и дронами: Жданов - о том, какие объекты РФ атакует осенью

23:01

Данилов ответил, имеет ли Украина отношение к вероятным провокациям на Курской АЭС

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять