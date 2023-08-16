Как сделать вкусный кофе: простецкий способ приготовить бодрящий напиток

Прежде всего, нужно выбрать качественную турку. Остановите свой выбор на турке из меди. Именно в такой уже много веков подряд готовят кофе в Турции. Там ее называют джезва: она быстро нагревается и долго хранит тепло, а кофе из такого сосуда всегда вкуснее. Керамические турки более дорогие и хрупкие, а вот глиняные ‒ подходят для приготовления только одного сорта, иначе из-за пористости глины вкус начинает портиться.
Как сделать вкусный кофе
Чем уже у турки верх, тем вкуснее и насыщеннее будет кофе. Не стоит брать слишком большие турки: идеальный вариант — на одну-две чашки. Очень важно использовать для приготовления кофе только свежую, очищенную или бутилированную воду. Если это не соблюдать, то ждать хорошего вкуса у напитка не стоит.
Конечно, самый насыщенный и густой кофе бывает, когда турку поместить в горячий песок. Но чтобы и в домашних условиях напиток вышел достойным, варить его нужно на очень маленьком огне. Тогда кофе сохранит и будет постепенно открывать весь букет ароматов.
Далее ‒ покупайте кофе только в специализированных магазинах и в небольших количествах. Помните, помолоть кофейные зерна лучше всего непосредственно перед приготовлением. Тогда вкус и аромат будут более глубокие. Если у человека дома нет кофемолки, то попросите перемолоть зерна в магазине. Но надо помнить, что там они получаются мелкого помола.
Кроме того, правильно хранить кофе — половина результата. Для кофе идеально подходят стеклянные либо жестяные банки, которые прочно закрываются крышкой.
Способы приготовления кофе
Что нужно сделать:
- Насыпаем в турку молотые зерна. На чашку в 50 миллилитров достаточно одной чайной ложки (с верхом) кофе. Если предпочитаете этот напиток пить сладким, то сахар нужно добавлять только вместе с кофейными зернами;
- Воду нужно наливать только холодной;
- Ставить турку на очень медленный огонь либо погрузить в песок;
- Хорошо перемешать напиток – но только раз;
- Дождаться появления светлой пенки (в дальнейшем она должна потемнеть);
- Как только пенка начнет постепенно подниматься по краям — сразу нужно снимать турку с огня (но не нужно, чтобы варево закипела);
- Если зерна помолоты средне либо крупно, то нужно подождать, пока пенка осядет (и еще раз либо два довести до кипения).
Как сделать вкусный кофе с добавками
Есть несколько довольно простых способов:
- Для того, чтобы кофе имело нотки карамели, перед приготовлением нужно расплавить на дне турки небольшое количество сахара (но нельзя допускать его подгорания ‒ иначе вкус будет испорчен безнадежно);
- Добавлять в уже готовый кофе кроме сливок либо молока можно также чуточку соли, корицу, свежий имбирь либо красный перец (получите новые вкусовые нотки);
- Добавить в напиток напиток мяту либо сварить его на мятном сиропе (получится отличный освежающий кофе).
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