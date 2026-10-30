В Украине впервые с середины лета взлетели цены на лук: сколько стоит килограмм

Фермеры придерживают качественный репчатый лук для длительного хранения, поэтому сейчас продают его небольшими партиями.

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В Украине подорожал репчатый лук / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Репчатый лук в Украине за неделю подорожал в среднем на 12%

Цены на лук выросли из-за похолодания и сокращения предложения

Нынешняя стоимость овоща на 33% выше, чем за аналогичный период прошлого года

В Украине впервые с середины лета подорожал репчатый лук. За последнюю рабочую неделю овощ подорожал в среднем на 12%.

Одной из причин стало похолодание, из-за которого фермеры вынуждены приостанавливать уборку урожая. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

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По данным аналитиков, сейчас производители готовы продавать репчатый лук по цене 10–16 грн/кг. В конце предыдущей рабочей недели цены были в среднем на 12% ниже.

Фермеры сообщают, что часть урожая до сих пор остается в полях. Из-за неблагоприятных погодных условий хозяйства вынуждены приостанавливать уборку лука, что привело к сокращению объемов предложения овоща на рынке. В то же время качество продукции ухудшается, а сам лук в полях начал прорастать. Это негативно сказывается на его способности храниться.

"Большую часть лука высокого качества фермеры предпочитают закладывать на хранение, осуществляя продажи пока небольшими партиями", - отмечают аналитики.

По информации EastFruit, нынешние цены на репчатый лук в Украине в среднем на 33% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Возможен ли дефицит гречки в Украине

Руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка отметил, что гречка в Украине за год подорожала примерно вдвое, а только за последний месяц прибавила в цене еще 11–12%. В октябре средняя розничная стоимость килограмма крупы составляет 82–85 грн против примерно 75 грн в сентябре.

По его словам, несмотря на скромные результаты уборки урожая, опасаться исчезновения крупы из магазинов не стоит - другой вопрос, как будет меняться баланс рынка до конца сезона.

"Физического дефицита не будет. Общее предложение в сезоне 2026/27, с учетом начальных запасов (58 тыс. тонн), оценивается в 121 тыс. тонн, тогда как внутреннее потребление составляет около 100 тыс. тонн", - подчеркнул он.

Цены на продукты - последние новости

Главред писал, что хлеб в Украине продолжит дорожать и в конце года: в супермаркетах и магазинах егоцена традиционно растет на 1,5–2% ежемесячно, а в ноябре и декабре темпы роста могут ускориться. Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Напомним, что в Украине третью неделю подряд растут цены на тепличные помидоры. Сейчас местные тепличные комбинаты предлагают их по 55–80 грн за килограмм, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Кроме того, стремительно растут цены на огурцы. Причина - прохладная погода, которая привела к существенному сокращению объемов предложения. В среднем за неделю огурцы подорожали на 32%.

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