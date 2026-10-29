Звезда "Женского Квартала" расcказала подробности романа и тяжелом периоде

По словам актрисы, сейчас в ее личной жизни все складывается хорошо.

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Актриса Никитина рассказала о своей боли / Коллаж Главред, фото Instagram/nikitkinna

Кратко:

Как Никитина познакомилась со своим избранником

Что она рассказала о тяжелом периоде

Актриса и участница украинского юмористического проекта "Женский Квартал" Катерина Никитина поделилась подробностями личной жизни, рассказала о планах на будущее и призналась, что недавно пережила период эмоционального истощения.

В интервью 1+1 артистка также высказалась о предвзятом отношении к женскому юмору и объяснила, почему считает смех важным способом справляться с тяжелыми переживаниями.

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Катерина Никитина мечтает о семье и детях

По словам актрисы, сейчас в ее личной жизни все складывается хорошо. Никитина призналась, что хотела бы развивать отношения с любимым человеком и постепенно двигаться к более семейному образу жизни.

Среди ее желаний - собственный уютный дом, дети и еще одна большая собака. Артистке хочется иметь место, куда можно возвращаться после насыщенного дня, отдыхать и чувствовать себя в безопасности.

Никитина рассказала, что у них с избранником много общего. Они редко ссорятся, любят проводить время вместе и сохраняют часть своей жизни за пределами социальных сетей. По словам актрисы, в их отношениях есть немало забавных моментов, которые остаются только между ними.

История любви началась с чашки чая

Знакомство Катерины Никитиной с будущим возлюбленным произошло в поезде. Однажды они ехали на работу, но тогда еще не были знакомы лично - лишь знали о существовании друг друга.

Актриса захотела купить чай, однако у нее не оказалось наличных. Она обратилась к проводнику, а затем попросила мужчину, который стоял рядом, заплатить за напиток. Он согласился, но от предложенных денег отказался.

Никитина познакомилась с мужчиной в поезде / Фото Instagram/nikitkinna

После этого мужчина нашел Никитину в Instagram и написал ей. Так началась их переписка, которая спустя несколько месяцев переросла в романтические отношения.

При этом артистка вспомнила, что еще до встречи в поезде получала от будущего избранника сообщение в соцсетях. Примерно в 2020 году он похвалил ее после одного из проектов, но тогда общение на этом и закончилось.

Катерина Никитина призналась в эмоциональном истощении

Одной из самых личных тем интервью стал период эмоционального спада, который артистка пережила недавно. Никитина рассказала, что в какой-то момент ей постоянно хотелось спать, лежать и отказываться от привычной активности.

При этом отдых не приносил полного облегчения: актриса начинала винить себя за то, что ничего не делает, пока другие продолжают работать и помогать окружающим. Постепенно она поняла, что чувство вины только усиливает эмоциональное истощение.

Никитина призналась, что несколько дней, а затем и неделю-две старалась не требовать от себя слишком многого. Она занималась необходимыми делами, гуляла с собакой, а в остальное время позволяла себе отдыхать. Постепенно силы начали возвращаться.

Актриса считает, что в такие периоды важно не сравнивать себя с другими и не пытаться постоянно соответствовать ожиданиям. Иногда человеку необходимо остановиться, дать выход эмоциям и восстановиться в собственном темпе.

По словам Никитиной, ей также помогло позволить себе плакать, а не подавлять переживания. Она отметила, что каждый справляется с эмоциональной нагрузкой по-своему: кому-то помогает разговор с близкими, кому-то - отдых, а кому-то необходимо выплакаться.

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Про шоу: Женский Квартал Женский Квартал - юмористическое развлекательное телевизионное шоу, демонстрируемое на телеканале 1+1 Украина с октября 2018 года. Производство осуществляет "Студия "Квартал 95" при поддержке 1+1, сообщает Википедия.

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