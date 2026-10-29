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Зачем распыляют пену для бритья в унитазе: неожиданный эффект

Марина Иваненко
29 октября 2026, 13:49
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Пена для бритья - необычный лайфхак для уборки. Как правильно использовать это средство, сколько времени нужно подождать и в каких ещё случаях использовать.
Как почистить унитаз пеной для бритья
Как почистить унитаз пеной для бритья / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем наносят пену для бритья на унитаз
  • Сколько времени нужно оставлять средство на поверхности
  • Где ещё можно использовать пену для бритья

Обычная пена для бритья может стать неожиданным помощником при уборке санузла. В сети набирает популярность необычный бытовой лайфхак, предлагающий использовать доступное средство для очистки унитаза без агрессивной бытовой химии. Главред расскажет подробнее.

Как отмечается на сайте Kertvar.hu, всё больше людей пробуют пену для бритья в качестве альтернативного средства для чистки сантехники. Её густую консистенцию считают одним из главных преимуществ такого способа, ведь пена прилипает к стенкам чаши и не стекает сразу вниз.

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Благодаря содержанию мыла и поверхностно-активных веществ пена может помочь удалить часть бытовых загрязнений. В то же время ее эффективность зависит от состава конкретного средства и характера пятен. Против стойкого известкового налета и застарелых отложений обычная пена для бритья не обязательно окажется достаточно эффективной.

Как почистить унитаз пеной для бритья

Попробовать этот лайфхак можно с помощью обычного средства, которое используют во время бритья. Процедура не требует сложных манипуляций.

Сначала обильно нанесите пену на загрязнённые участки внутри чаши унитаза. Затем распределите её по поверхности с помощью щётки, уделяя особое внимание местам, где скопилась грязь.

Оставьте пену примерно на 30 минут, чтобы активные компоненты успели подействовать. После этого ещё раз пройдитесь щёткой по поверхности и смойте водой. Если загрязнения остались, лучше воспользоваться специальным средством для чистки сантехники в соответствии с инструкцией производителя.

Важно учитывать, что пена для бритья не является специализированным дезинфицирующим средством. Поэтому не стоит рассчитывать на неё как на полноценную замену средствам, предназначенным для гигиенической очистки унитаза.

Видео о том, как почистить унитаз с помощью зубной пасты и газированной воды, можно посмотреть здесь:

Где ещё можно использовать пену для бритья

Помимо сантехники, пену для бритья иногда применяют для очистки других поверхностей в доме. Например, её используют для удаления отдельных загрязнений с зеркал, душевых штор и ковров.

Однако перед применением стоит проверить совместимость средства с материалом. Сначала нанесите небольшое количество пены на незаметный участок и убедитесь, что она не оставляет пятен, разводов или повреждений. Для зеркал также важно тщательно удалить остатки средства, чтобы поверхность не стала липкой.

Главное преимущество такого лайфхака - доступность и простота использования. В то же время называть его полностью экологичным или безопасным для любых поверхностей без дополнительных оговорок не стоит. Для регулярной уборки лучше выбирать средства в соответствии с типом загрязнения, а пену для бритья рассматривать лишь как возможную альтернативу для отдельных бытовых задач.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета
Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

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Об источнике: Kertvár.hu

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