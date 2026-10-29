Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россияне в Башкортостане и Луганске вздрагивали от взрывов: что атаковали дроны

Анна Косик
29 октября 2026, 06:37
google news Подпишитесь
на нас в Google
На некоторых локациях оккупанты не могут ликвидировать последствия атак до сих пор.
Россияне в Башкортостане и Луганске вздрагивали от взрывов: что атаковали дроны
После атаки в России и на временно оккупированных территориях зафиксировано несколько пожаров / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/exilenova_plus

Главное:

  • РФ ночью атаковали дроны
  • На аэродроме "Мариновка" после объявления опасности БПЛА возник пожар
  • В Луганске после атаки возникли пожары и перебои с интернетом

В ночь на 29 октября в некоторых регионах страны-агрессора России и во временно оккупированном Луганске было громко. Оккупанты сообщили о налете беспилотников.

По данным мониторингового Telegram-канала Exilenova+, россияне сообщили об атаке на Стерлитамак в Республике Башкортостан. Там сначала заметили пролет дронов, а затем в небе над городом появились облака дыма.

видео дня
Россияне в Башкортостане и Луганске вздрагивали от взрывов: что атаковали дроны
Скриншот из Telegram-канала "Главред"

Смотрите видео атаки беспилотников на Стерлитамак в Telegram-канале Главред по ссылке.

Также неспокойно было в Волгоградской области РФ в районе аэродрома "Мариновка". NASA FIRMS зафиксировало после объявления о дроновой опасности пожар на территории аэродрома.

Что известно об ударе по Луганску

Ночью в оккупированном Луганске местные жители сообщили о повторной атаке на "Лугаком" - оператора, предоставляющего услуги мобильной связи и доступа к интернету на оккупированной части Луганской области.

После удара в городе начались перебои с интернетом. Также в Луганске возникли пожары, которые оккупантам не удалось потушить до утра.

"В Луганске пожары после атаки продолжаются", - говорится в сообщении.

Россияне в Башкортостане и Луганске вздрагивали от взрывов: что атаковали дроны
Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Как Украина может расширить удары вглубь РФ

Главред писал, что, по словам командира батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимира с позывным "Лука", украинские беспилотники дальнего действия уже могут поражать цели на расстоянии более 3000 км.

В случае продолжения российских ударов по Украине количество таких операций может возрасти. Украинские удары на большие расстояния расширяют географию поражения целей на территории РФ. Подтверждением этого, в частности, стала атака на Новый Уренгой.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что вечером 27 октября в российском Липецке прогремели взрывы на фоне массированной атаки беспилотников. Пожар возник в районе Новолипецкого металлургического комбината.

Ранее сообщалось, что 26 октября беспилотники атаковали Воронеж. Под ударом оказались район торгово-делового комплекса "Галерея Чижова" и Северный мост.

Накануне, 23 и в ночь на 24 октября, Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам на территории страны-агрессора России. Были поражены комбинат "Тольяттикаучук", АО "Протон-Электротекс" в городе Орел и самолет на аэродроме "Ейск".

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Луганска взрыв в Луганске новости Луганской области взрыв в России война России и Украины атака дронов Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Землю охватит магнитная буря красного уровня: когда начнётся 5-балльный шторм

Землю охватит магнитная буря красного уровня: когда начнётся 5-балльный шторм

07:40Синоптик
В США отказываются расследовать ограничения работы Starlink в Украине

В США отказываются расследовать ограничения работы Starlink в Украине

07:16Мир
Россияне в Башкортостане и Луганске вздрагивали от взрывов: что атаковали дроны

Россияне в Башкортостане и Луганске вздрагивали от взрывов: что атаковали дроны

06:37Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 29 октября: Крысам - эмоции, Козлам - поддержка

Китайский гороскоп на завтра, 29 октября: Крысам - эмоции, Козлам - поддержка

В Украину надвигается холод: синоптик раскрыла, когда температура резко снизится

В Украину надвигается холод: синоптик раскрыла, когда температура резко снизится

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика и собакой за 38 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика и собакой за 38 с

Один простой способ поможет гортензиям перезимовать: что нужно сделать осенью

Один простой способ поможет гортензиям перезимовать: что нужно сделать осенью

Как почистить ковер содой: простой способ устранить неприятные запахи

Как почистить ковер содой: простой способ устранить неприятные запахи

Последние новости

07:40

Землю охватит магнитная буря красного уровня: когда начнётся 5-балльный шторм

07:16

В США отказываются расследовать ограничения работы Starlink в Украине

06:37

Россияне в Башкортостане и Луганске вздрагивали от взрывов: что атаковали дроны

05:11

Стиральная машина отстирает не хуже, но потребляет меньше света: какой режим выбрать

05:10

Какие знаки зодиака вот-вот станут счастливее: жизнь заиграет новыми красками

Трамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – ОгрызкоТрамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – Огрызко
04:22

Газ горит желтым или красным пламенем: что нужно проверить

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика и собакой за 38 с

03:33

Без морозилки и лишних хлопот: как заготовить капусту для голубцов на зиму

02:32

Почему Трамп резко изменил отношение к России: экс-глава МИД раскрыл истинную причину

Реклама
28 октября, среда
22:53

Лужа под ящиком для овощей и запах плесени: какую деталь холодильника забывают чистить

22:53

Духовка снова будет сиять: как отмыть застарелый жир без дорогих средств

22:25

Актриса Катерина Тышкевич родила и показала фото сына

22:05

Невозможно: Осадчая рассказала, будет ли выходить "Светская жизнь"

21:48

РФ готовит удар по Киеву и еще трем областям: мониторы назвали вероятные цели врага

21:15

Дмитрий Танкович рассказал, как дочь научила его не бояться нового

21:05

Пятна на диване исчезнут без дорогой чистки: какой кухонный лайфхак советуют в сети

20:31

В Ровенской области российская атака унесла жизнь человека: что известно о "прилете"

20:10

Три знака зодиака, которые помогают всем, но не умеют просить о помощи

19:34

Комнатные растения вянут даже после полива: какая ошибка губит цветы

19:21

Как утеплить окна перед зимой без лишних затрат: самые простые способы

Реклама
19:13

Свет будут отключать до конца суток: как будут действовать графики 29 октября

19:10

Удар по "Азоту": Коваленко объяснил, чем завод важен для ВПК России

18:55

Соль вместо сахара в кофе: как меняется вкус напитка

18:24

В Кремле внезапно изменили риторику по переговорам в Абу-Даби: что заявили теперь

18:15

Стиральная машина очищает себя от остатков грязи и пылиВидео

18:07

Когда Рождество 2026 года в Украине: дата Сочельника и праздничного ужина

18:05

Сансевиерия оживет после застоя: поможет простая домашняя смесь

17:43

Как почистить ковер содой: простой способ устранить неприятные запахи

17:29

Путин может лишиться возможности диктовать Украине условия: эксперт назвал причину

17:23

Дженнифер Лоуренс решила стать молодой мамой и задумалась о подтяжке лица

17:13

Зеленский сделал громкое заявление о переговорах с РФ и встрече с Путиным – чего ждать

17:10

Последний шанс перед морозами: когда ещё можно сажать луковицы весенних цветов

16:50

Садоводы закапывают сырые яйца под растениями: в чём польза метода

16:25

Где категорически нельзя хранить яйца: большинство допускает ошибку

16:22

Зеленский впервые допустил гарантии безопасности для РФ: что изменилось в позиции Киева

16:19

В РФ вычеркнули упоминания о Русском королевстве из истории: что умалчивает КремльВидео

16:14

Простые блюда на Новый год за 2 часа: что подать на праздничный стол

15:47

Потеряли маму и родной дом: Lytvyn Foundation купил квартиру для сестер из Дружковки актуально

15:43

Доллар пошел на спад после серии рекордов, евро обвалился: курс валют на 29 октября

15:37

Конец ноября принесет облегчение трем знакам зодиака: кто в числе счастливчиков

Реклама
15:25

Украина может вернуться к ночной светомаскировке: "Флэш" раскрыл причину

15:19

Министр Калашник: в Киеве ограничат цены на такси во время воздушных тревог

15:14

В Украину надвигается холод: синоптик раскрыла, когда температура резко снизится

15:08

Один простой способ поможет гортензиям перезимовать: что нужно сделать осенью

15:05

США больше не будут требовать от Украины отдать территории: что готовят взамен

14:45

У Трампа новая фаворитка: сумасшедший подарок президента вызвал скандал

14:39

Как долго можно хранить домашнее варенье: когда старый джем лучше выбросить

14:30

Три знака зодиака воплотят заветные мечты в ноябре 2026 года - кто они

14:17

Обычная яичница станет намного вкуснее: что стоит добавить во время жаркиВидео

14:05

Когда укрывать клубнику на зиму: ошибка, из-за которой кусты могут погибнуть

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять