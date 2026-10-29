Россияне в Башкортостане и Луганске вздрагивали от взрывов: что атаковали дроны

Главное:
- РФ ночью атаковали дроны
- На аэродроме "Мариновка" после объявления опасности БПЛА возник пожар
- В Луганске после атаки возникли пожары и перебои с интернетом
В ночь на 29 октября в некоторых регионах страны-агрессора России и во временно оккупированном Луганске было громко. Оккупанты сообщили о налете беспилотников.
По данным мониторингового Telegram-канала Exilenova+, россияне сообщили об атаке на Стерлитамак в Республике Башкортостан. Там сначала заметили пролет дронов, а затем в небе над городом появились облака дыма.
Смотрите видео атаки беспилотников на Стерлитамак в Telegram-канале Главред по ссылке.
Также неспокойно было в Волгоградской области РФ в районе аэродрома "Мариновка". NASA FIRMS зафиксировало после объявления о дроновой опасности пожар на территории аэродрома.
Что известно об ударе по Луганску
Ночью в оккупированном Луганске местные жители сообщили о повторной атаке на "Лугаком" - оператора, предоставляющего услуги мобильной связи и доступа к интернету на оккупированной части Луганской области.
После удара в городе начались перебои с интернетом. Также в Луганске возникли пожары, которые оккупантам не удалось потушить до утра.
"В Луганске пожары после атаки продолжаются", - говорится в сообщении.
Как Украина может расширить удары вглубь РФ
Главред писал, что, по словам командира батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимира с позывным "Лука", украинские беспилотники дальнего действия уже могут поражать цели на расстоянии более 3000 км.
В случае продолжения российских ударов по Украине количество таких операций может возрасти. Украинские удары на большие расстояния расширяют географию поражения целей на территории РФ. Подтверждением этого, в частности, стала атака на Новый Уренгой.
Удары вглубь РФ - последние новости
Напомним, Главред писал, что вечером 27 октября в российском Липецке прогремели взрывы на фоне массированной атаки беспилотников. Пожар возник в районе Новолипецкого металлургического комбината.
Ранее сообщалось, что 26 октября беспилотники атаковали Воронеж. Под ударом оказались район торгово-делового комплекса "Галерея Чижова" и Северный мост.
Накануне, 23 и в ночь на 24 октября, Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам на территории страны-агрессора России. Были поражены комбинат "Тольяттикаучук", АО "Протон-Электротекс" в городе Орел и самолет на аэродроме "Ейск".
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.
Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.
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Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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