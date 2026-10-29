Россияне в Башкортостане и Луганске вздрагивали от взрывов: что атаковали дроны

На некоторых локациях оккупанты не могут ликвидировать последствия атак до сих пор.

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После атаки в России и на временно оккупированных территориях зафиксировано несколько пожаров / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/exilenova_plus

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РФ ночью атаковали дроны

На аэродроме "Мариновка" после объявления опасности БПЛА возник пожар

В Луганске после атаки возникли пожары и перебои с интернетом

В ночь на 29 октября в некоторых регионах страны-агрессора России и во временно оккупированном Луганске было громко. Оккупанты сообщили о налете беспилотников.

По данным мониторингового Telegram-канала Exilenova+, россияне сообщили об атаке на Стерлитамак в Республике Башкортостан. Там сначала заметили пролет дронов, а затем в небе над городом появились облака дыма.

видео дня

Скриншот из Telegram-канала "Главред"

Смотрите видео атаки беспилотников на Стерлитамак в Telegram-канале Главред по ссылке.

Также неспокойно было в Волгоградской области РФ в районе аэродрома "Мариновка". NASA FIRMS зафиксировало после объявления о дроновой опасности пожар на территории аэродрома.

Что известно об ударе по Луганску

Ночью в оккупированном Луганске местные жители сообщили о повторной атаке на "Лугаком" - оператора, предоставляющего услуги мобильной связи и доступа к интернету на оккупированной части Луганской области.

После удара в городе начались перебои с интернетом. Также в Луганске возникли пожары, которые оккупантам не удалось потушить до утра.

"В Луганске пожары после атаки продолжаются", - говорится в сообщении.

Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Как Украина может расширить удары вглубь РФ

Главред писал, что, по словам командира батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимира с позывным "Лука", украинские беспилотники дальнего действия уже могут поражать цели на расстоянии более 3000 км.

В случае продолжения российских ударов по Украине количество таких операций может возрасти. Украинские удары на большие расстояния расширяют географию поражения целей на территории РФ. Подтверждением этого, в частности, стала атака на Новый Уренгой.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что вечером 27 октября в российском Липецке прогремели взрывы на фоне массированной атаки беспилотников. Пожар возник в районе Новолипецкого металлургического комбината.

Ранее сообщалось, что 26 октября беспилотники атаковали Воронеж. Под ударом оказались район торгово-делового комплекса "Галерея Чижова" и Северный мост.

Накануне, 23 и в ночь на 24 октября, Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам на территории страны-агрессора России. Были поражены комбинат "Тольяттикаучук", АО "Протон-Электротекс" в городе Орел и самолет на аэродроме "Ейск".

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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