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"Россию ждет тяжелая зима": военный рассказал о показательном ударе ВСУ

Юрий Берендий
13 октября 2026, 18:41
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Военный объяснил, почему дальнобойные атаки могут усилиться зимой.

Удары ВСУ по России - почему РФ может ожидать суровая зима / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • ВСУ нанесли удар по Новому Уренгою на расстоянии до 3200 км
  • Военный предупредил о новых атаках в ответ на террор РФ
  • Блэкаут в России может усилить недовольство населения

Украинские дальнобойные беспилотники могут поражать цели на расстоянии более 3000 км, а атака на Новый Уренгой стала демонстрацией возможностей Сил обороны. Военный предупредил, что в случае продолжения российских ударов по Украине количество таких операций может возрасти. Об этом сообщил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду.

видео дня

Украинские дальнобойные операции расширяют географию поражения целей на территории РФ. По оценке военного, атака на Новый Уренгой показала, что российская сторона не всегда может предсказать направление следующего удара.

"Примерно 2800–3200 км. Никто, особенно россияне, не ожидал, что мы туда доберемся. Реальность войны предполагает наращивание беспилотной составляющей, и мы быстро работаем", - отметил "Лука".

Выбор целей на российской территории остается одним из ключевых вопросов украинской стратегии дальних атак. Военный считает, что ограничиваться только военными объектами или рассматривать удары по крупным городам РФ - это два подхода, каждый из которых может иметь последствия для российского общества.

"Оба эффективны. Уже сейчас в России множество проблем: закрываются предприятия, дефицит топлива и проблемы с электроэнергией. Население все это ощущает", - сказал военный.

Отдельно "Лука" обратил внимание на возможное влияние масштабных перебоев с электроснабжением в крупнейших городах России. По его мнению, такие события могут усилить общественное недовольство и создать дополнительное давление на российское руководство.

"Если Россия продолжит террор, таких ударов будет гораздо больше", - подчеркнул командир.

В то же время военный не прогнозирует в ближайшее время массовых протестов в РФ. По его оценке, страх пока сдерживает открытое сопротивление, однако часть населения уже начинает более критично оценивать действия властей.

"Открытых и массовых бунтов пока не будет. Там царит страх. Но в обществе уже начали говорить, что что-то не так и их где-то обманывают", - отметил "Лука".

Наиболее заметные изменения, по словам командира, могут происходить среди молодого поколения, которое имеет более широкий доступ к информации. Он предполагает, что длительные перебои с электроэнергией и поставками топлива способны усилить критические настроения среди россиян в возрасте до 40 лет.

"И если загнать россиян в глубокий блэкаут, перекрыть топливо (Интернет они уже сами отключили), это серьёзно их всколыхнет. Молодое поколение до 40 лет начнёт задавать режиму очень неудобные вопросы", - заявил военный.

блэкаут инфографика
Известные случаи блэкаутов / Инфографика: Главред

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, экс-руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что новая тактика воздушных ударов воспринимается в Москве как потенциально болезненная для российского руководства. По его данным и информации источников, в течение суток 10 октября в сторону Московского региона направлялось около 403 БПЛА (причем при подлете к столице было уничтожено 25 аппаратов), что вызвало настоящий транспортный коллапс и задержку почти 300 авиарейсов.

Telegram-канал Astra подробно описал ситуацию в российской столице, сообщив 9 октября о многочисленных взрывах, работе средств ПВО и массовых воздушных целях над городом. В результате этой атаки в столичных аэропортах было задержано более 200 рейсов и около 100 отменено, а несколько правительственных самолетов долгое время были вынуждены кружить в небе, не имея возможности приземлиться.

Кроме того, Astra сообщила со ссылкой на OSINT-аналитику о пожаре 8 октября на крупном нефтеперерабатывающем комплексе в городе Салават, что в Башкортостане (около 1400 км от границы с Украиной). Мощность этого завода составляет до 10 млн тонн сырья в год, причем предприятие уже дважды полностью останавливало свою работу после предыдущих атак беспилотников в 2025–2026 годах.

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О персоне: комбат "Лука"

Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Начал службу ещё до полномасштабного вторжения, прошел АТО.

Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил.

Участвовал в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.

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