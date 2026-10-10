В Москве жалуются на одну из крупнейших атак дронов: в аэропортах коллапс

Московские аэропорты фактически парализованы с вечера пятницы.

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Более 400 украинских дронов атаковали Московскую область за сутки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Украинские дроны в течение суток атаковали Москву и область

Из-за угрозы БПЛА в московских аэропортах произошел коллапс

С вечера 9 октября до утра 10 октября украинские дроны атаковали Москву. Из-за угрозы БПЛА в аэропортах столицы страны-агрессора России задержали почти 300 рейсов.

Как пишут российские СМИ, с 20:30 до 08:30 в сторону Московского региона летело 403 БПЛА, большая часть которых якобы была уничтожена силами ПВО на дальних подступах.

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"25 беспилотников уничтожено при подлете к Москве", - говорится в сообщении.

По подсчётам российских СМИ, эта атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за последние несколько лет.

Насколько болезненны для РФ удары Украины

Главред писал, что, по словам руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, Москва воспринимает новую тактику ударов Украины как потенциально болезненную. Кремль пытается перевести дискуссию с вопроса о российских атаках на тему украинского ответа. Андрей Коваленко считает, что особенно показательна реакция Москвы на возможные удары по ее территории и авиационной инфраструктуре.

ЦПД / Инфографика: Главред

Довольно странно слышать от главы террористической организации, маскирующейся под государство Россия, Путина обвинения в терроризме из-за анонса закрытия воздушного пространства над РФ.

Атаки Украины на Москву и область - последние новости

Напомним, Главред писал, что днем 9 октября в столице России прогремели взрывы. Москва и область подверглись мощной атаке дронов и небольших воздушных шаров.

Ранее, в ночь на 6 октября, Московская область подверглась атаке беспилотников - в сторону региона двигались не менее 650 дронов, более сотни из них летели на столицу РФ.

Накануне стало известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Газпром нефти", полностью остановил переработку нефти после украинской атаки дронами 20 сентября.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Коваленко. 28 сентября 2026 года стало известно, что Андрей Коваленко покидает пост руководителя Центра противодействия дезинформации. По его словам, он останется в сферах национальной безопасности и когнитивного противостояния с Россией. "Для меня настало время двигаться дальше. Рад этому. ЦПД СНБО - только успехов. Замечательная команда, которая точно сделает ещё многое для государства. Продолжаем движение", - подытожил Коваленко.

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