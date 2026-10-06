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Сотни дронов атаковали Москву: горит крупнейшая нефтебаза региона

Анна Ярославская
6 октября 2026, 06:46
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Мэр Москвы Собянин отчитался о 105 сбитых дронах на подлете к столице, но об ударе по ключевому топливному узлу Московского региона официально молчит.
Горит ЛПДС
ЛПДС Володарская - пожар на нефтебазе под Москвой после налета / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

  • Более 650 дронов атаковали Московский регион
  • Горит ЛПДС "Володарская" - крупнейшая нефтебаза под Москвой
  • Горят как минимум два резервуара
  • Официальных данных об ударе по объекту нет

В ночь на 6 октября Московская область подверглась самой массированной за последнее время атаке беспилотников - в сторону региона двигались не менее 650 дронов, более сотни из них летели на столицу РФ. В результате налета вспыхнула крупнейшая нефтебаза Московского региона - линейная производственно-диспетчерская станция "Володарская", сообщает Astra.

Официальная версия российских властей сводится исключительно к работе противовоздушной обороны, без упоминаний об инфраструктурных объектах, пожарах или пострадавших.

видео дня

"В период с 20:30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве", - заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, в городе зафиксировали лишь "падение обломков", а разрушений или других последствий якобы не произошло.

Горит топливный узел, который питает аэропорты Москвы

OSINT-каналы еще на рассвете зафиксировали масштабное возгорание в селе Константиново Раменского городского округа. Аналитик Astra локализовал видео канала Supernova+ и установил, что источник огня находится на территории упомянутого нефтяного объекта.

"Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Володарская" (крупнейшая нефтебаза и диспетчерский пункт магистральных нефтепродуктов в Московском регионе РФ, вблизи поселка Володарского, села Константиново)", - пишут аналитики.

По состоянию на 05:30 огонь потушить не удалось, передает Exilevova+. Очевидцы рассказывают, что горят как минимум два резервуара, тогда как официальных данных об ударе по этому объекту на момент публикации не было.

ЛПДС
ЛПДС "Володарская" / Фото: Exilenova+
ЛПДС
ЛПДС "Володарская" / Фото: Exilenova+

Что известно о ЛПДС "Володарская"

Значение станции выходит далеко за пределы одного района. Она входит в состав ОАО "АК "Транснефтепродукт" и позволяет раздельно хранить и прокачивать по трубопроводам автобензины, авиационное и дизельное топливо, а годовой товарооборот достигает 3 млн тонн нефтепродуктов.

Сырье поступает сюда с Московского и Рязанского НПЗ, а разветвленная сеть продуктопроводов соединяет станцию напрямую с Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Ранее об атаках на ЛДПС "Володарскую" не сообщалось.

Горит ЛПДС
Горит ЛПДС "Володарская" / Фото: Exilenova+

ПВО попала по многоэтажке под Кремлем

Параллельно с официальными отчетами об "успешной" работе средств поражения в сети появились свидетельства обратного эффекта. По данным мониторинговых каналов, в подмосковных Котельниках российская противовоздушная оборона фактически отработала по жилому многоэтажному дому - дрон направили в здание с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

О количестве пострадавших в Котельниках российская сторона не отчитывалась, как и о причинах пожара в Константиново.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары вглубь России - новости

Как писал Главред, в ночь на 2 октября в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. В Волгограде видно зарево от пожара в районе НПЗ и ОАО "Каустик". Также громко было в Самаре.

26 сентября дроны атаковали Краснодарский край страны-агрессора России. Загорелся Ильский НПЗ. Местные власти подтвердили налет беспилотников.

В ночь на 23 сентября в промзоне Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре второй раз за сутки вспыхнул масштабный пожар - накануне это предприятие уже было целью атаки беспилотников.

В ночь на 22 сентября Самарская область России подверглась масштабной атаке беспилотников. В Самаре после взрывов вспыхнул пожар на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, над городом поднялся густой черный дым.

В ночь на 20 сентября дроны Сил обороны Украины атаковали территорию страны-агрессора России. Активная работа российской ПВО фиксировалась во многих регионах России: в Московской области и Москве, Ростовской, Орловской, Воронежской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Калужской областях, а также в Краснодарском крае и республике Адыгея. Украинские войска атаковали крупнейший НПЗ Москвы в Капотне. На месте возник масштабный пожар с несколькими очагами возгорания.

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Об источнике: Astra

Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

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