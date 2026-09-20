Дроны долетели до Москвы и области: бушуют масштабные пожары, есть попадания

Для жителей российской столицы и Подмосковья ночь была тревожной.

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У россиян возникли немалые проблемы из-за украинской атаки / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

Кратко:

Дроны массированно атаковали Москву и область

В результате атаки зафиксированы попадания как минимум в трёх местах

На Московском НПЗ повреждена как минимум одна установка

В ночь на 20 сентября дроны Сил обороны Украины атаковали территорию страны-агрессора России. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его данным, активная работа российской ПВО фиксировалась во многих регионах России: в Московской области и Москве, Ростовской, Орловской, Воронежской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Калужской областях, а также в Краснодарском крае и республике Адыгея.

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Что поразили дроны

Украинские войска атаковали крупнейший НПЗ Москвы в Капотне. На месте возник масштабный пожар с несколькими очагами возгорания.

Последствия атаки на Москву и область / фото: t.me/andriyshTime

"Капотня, Московский НПЗ. Поражена установка АВТ-6", - утверждает Андрющенко.

Московский НПЗ / Инфографика: Главред

Видео последствий украинской атаки на Москву и область можно посмотреть в нашем Telegram-канале по ссылке.

Также под ударом оказались ТЭЦ-22 в Люберцах и склады в Софьино Московской области. По предварительной информации мониторинговых каналов, пораженные склады использовались российской компанией "Современные складские технологии".

Последствия атаки на Москву и область / фото: t.me/andriyshTime

Как Украина может усилить удары по РФ

Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Украина готовит новые способы давления на Россию, в частности удары по её энергетическому сектору.

К концу 2026 года украинская сторона может начать применять собственное баллистическое оружие на территории РФ. Также украинские военные, вероятно, могут расширить применение наших крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун" на территории РФ.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал , что 17 сентября Силы обороны в Брянской области уничтожили с помощью дронов FP-1 пусковую установку С-400, из которой Россия обстреливала Киев.

Накануне, в ночь на 17 сентября, украинские военные нанесли удар по Ярославскому НПЗ, а также Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому в Ростове.

Ранее, в ночь на 14 сентября, в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.

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О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - руководитель Центра изучения оккупации, политик, активист. Был советником мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своём Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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