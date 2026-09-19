Главная ошибка садоводов: мульча может навредить, в чем опасность

Хорошее мульчирование - это не максимальное количество покрытия, а правильное решение для конкретного места.

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Раскрыты важные правила мульчировнаия / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Слишком толстое покрытие способно ухудшить воздухообмен

Хорошее мульчирование - это правильное решение для конкретного места

Сегодня мульчирование стало почти обязательным пунктом ухода за садом. Им стараются решить сразу всё: сохранить влагу, остановить сорняки, защитить почву от жары и придать посадкам аккуратный вид.

Но у такого подхода есть слабое место: мульча не способна заменить правильный уход за почвой. Если земля слишком плотная, плохо пропускает воду и воздух или бедна органикой, слой коры, щепы или соломы сверху не устранит причину, пишет Agrofórum.

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Он лишь изменит условия на поверхности. Поэтому сначала стоит разобраться с состоянием грунта, а уже потом решать, чем его покрывать.

Одна мульча - разные результаты

Под этим словом скрываются совершенно разные материалы. Компост, листья, солома, древесная щепа, трава, кора и гравий работают по-разному.

Органика постепенно разлагается и возвращает вещества в почву. Минеральное покрытие практически не меняется, зато может сильно нагреваться на солнце. Свежая трава способна слёживаться, а древесные материалы требуют грамотного применения.

Толстый слой тоже может навредить

Принцип "чем больше, тем лучше" с мульчей не работает. Слишком толстое покрытие способно ухудшить воздухообмен, изменить влажность и температуру верхнего слоя почвы. Если каждый год просто добавлять новый материал, старые слои постепенно превращаются в плотную прослойку.

Внешне участок становится образцовым, но условия для корней при этом могут ухудшаться.

Особенно важно не засыпать мульчей вплотную основание стволов и стеблей.

От сорняков мульча защищает, но не уничтожает их

Мульчирующий слой действительно мешает многим сорным растениям прорастать. Однако многолетники с мощными корнями и подземными побегами способны пробиться наружу.

Кроме того, некачественная органическая мульча сама иногда содержит семена сорняков.

Поэтому мульча - это не средство уничтожения сорняков, а лишь один из способов сдерживать их развитие.

А что насчёт древесной щепы?

Утверждение, что любая щепа "забирает азот", слишком упрощает ситуацию.

При разложении свежей древесины микроорганизмам действительно нужен азот. Но одно дело - перемешать большое количество свежего материала с почвой, и совсем другое - оставить его на поверхности в качестве покрытия.

Иными словами, значение имеет не только материал, но и способ его использования.

/ Инфографика - Главред

Почва не должна быть стерильной

В земле постоянно работают бактерии, грибы и множество мелких организмов. Органические остатки являются частью этого природного цикла.

Поэтому опавшая листва под деревьями не обязательно означает запущенный сад. Во многих случаях она выполняет ту же функцию, что и естественная лесная подстилка: постепенно разлагается и возвращает органическое вещество почве.

Иногда лучший уход - не вмешиваться там, где природа уже делает всё сама.

Главное правило

Мульча действительно полезна. Она помогает удерживать влагу, защищает поверхность почвы, уменьшает количество некоторых сорняков и при использовании органических материалов со временем поддерживает почвенную жизнь.

Но универсального покрытия для всех участков не существует. Для одного сада подойдут листья или щепа, для другого - солома, а где-то разумнее оставить почву открытой или использовать минеральный материал.

Поэтому мульчировать стоит не "по привычке" и не ради красивой картинки.

Сначала определите проблему. Затем выберите подходящий материал. И только после этого решайте, нужна ли мульча вообще.

Хорошее мульчирование - это не максимальное количество покрытия, а правильное решение для конкретного места.

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Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

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