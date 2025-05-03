Садовник сказал, какой простой предмет отпугнет голубей и сорок

Такой предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

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Садовник сказал, какой простой предмет отпугнет сорок и голубей/ коллаж: Главред, фото: flickr

Вы узнаете:

Чего боятся голуби

Как отогнать голубей от сада и огорода

Поскольку теплое время года в разгаре, садоводам нужно быть внимательными к птицам, которые могут поесть рассаду или повредить растения, ища для себя пищу. Особенно стоит остерегаться таких птиц, как сороки и голуби.

Один эксперт по садоводству поделился простым советом, как держать их подальше от своего сада и огорода. Садовод и основатель Garden Desk Марк поделился своим способом, как эффективнее всего отогнать голубей и сорок, пишет express.co.uk.

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По его словам, нужно повесить блестящий предмет, такой как компакт-диск или DVD.

"Компакт-диски - это современный эквивалент форм для пирогов. Мой дедушка целый год хранил жестяные или алюминиевые формы для пирогов, чтобы использовать их как чучело. Сегодня легче достать блестящие компакт-диски или DVD-диски", - пояснил он.

Он отметил, что диски могут пугать птиц благодаря своим отражающим свойствам - они имитируют внезапную вспышку присутствия хищника. Как предполагает Марк, подвешенные диски, которые вращаются, в сочетании с эффектом вспышки, кажутся живыми и угрожающими для птиц.

Можно создать собственное средство для отпугивания птиц, протянув веревку через компакт-диск или DVD-диск, закрепив ее, а затем повесив в местах, где часто бывают птицы.

Развешивание старых дисков на разной высоте в солнечном месте - это эффективный способ отпугнуть птиц от вашего сада. Если у вас нет запасных дисков, фольга от пирога со стейком может быть хорошей заменой.

Однако стоит отметить, что птицы - умные существа, и в конце концов могут понять, что блестящие предметы не представляют угрозы. Поэтому желательно перемещать диски каждые несколько недель.

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