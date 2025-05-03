Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Садовник сказал, какой простой предмет отпугнет голубей и сорок

Алёна Воронина
3 мая 2025, 12:07
113
Такой предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.
Голуби
Садовник сказал, какой простой предмет отпугнет сорок и голубей/ коллаж: Главред, фото: flickr

Вы узнаете:

  • Чего боятся голуби
  • Как отогнать голубей от сада и огорода

Поскольку теплое время года в разгаре, садоводам нужно быть внимательными к птицам, которые могут поесть рассаду или повредить растения, ища для себя пищу. Особенно стоит остерегаться таких птиц, как сороки и голуби.

Один эксперт по садоводству поделился простым советом, как держать их подальше от своего сада и огорода. Садовод и основатель Garden Desk Марк поделился своим способом, как эффективнее всего отогнать голубей и сорок, пишет express.co.uk.

видео дня

По его словам, нужно повесить блестящий предмет, такой как компакт-диск или DVD.

"Компакт-диски - это современный эквивалент форм для пирогов. Мой дедушка целый год хранил жестяные или алюминиевые формы для пирогов, чтобы использовать их как чучело. Сегодня легче достать блестящие компакт-диски или DVD-диски", - пояснил он.

Он отметил, что диски могут пугать птиц благодаря своим отражающим свойствам - они имитируют внезапную вспышку присутствия хищника. Как предполагает Марк, подвешенные диски, которые вращаются, в сочетании с эффектом вспышки, кажутся живыми и угрожающими для птиц.

Можно создать собственное средство для отпугивания птиц, протянув веревку через компакт-диск или DVD-диск, закрепив ее, а затем повесив в местах, где часто бывают птицы.

Развешивание старых дисков на разной высоте в солнечном месте - это эффективный способ отпугнуть птиц от вашего сада. Если у вас нет запасных дисков, фольга от пирога со стейком может быть хорошей заменой.

Однако стоит отметить, что птицы - умные существа, и в конце концов могут понять, что блестящие предметы не представляют угрозы. Поэтому желательно перемещать диски каждые несколько недель.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

голуби огород сад
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украина не гарантирует безопасность мировых лидеров в Москве 9 мая - Зеленский

Украина не гарантирует безопасность мировых лидеров в Москве 9 мая - Зеленский

12:50Украина
"Мы готовы начинать с...": Зеленский ответил РФ относительно перемирия и назвал условия

"Мы готовы начинать с...": Зеленский ответил РФ относительно перемирия и назвал условия

12:12Украина
Минус еще один вражеский Су-30: Украина поразила истребитель РФ в Черном море

Минус еще один вражеский Су-30: Украина поразила истребитель РФ в Черном море

12:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три области накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

Три области накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

Врезал 7-балльный шторм: Украину атаковала очень сильная магнитная буря

Врезал 7-балльный шторм: Украину атаковала очень сильная магнитная буря

Чем отличаются 2 мужчины: от такой загадки голова будет идти кругом

Чем отличаются 2 мужчины: от такой загадки голова будет идти кругом

Знаки, которым везет всегда и во всем: астрологи назвали ТОП-4 счастливчика

Знаки, которым везет всегда и во всем: астрологи назвали ТОП-4 счастливчика

Столы на верхних полках и розетки: как выглядят новые вагоны Укрзализныци

Столы на верхних полках и розетки: как выглядят новые вагоны Укрзализныци

Последние новости

12:50

Украина не гарантирует безопасность мировых лидеров в Москве 9 мая - Зеленский

12:40

"Очень грустно": принц Гарри сделал душераздирающее заявление о своих детях

12:22

Гороскоп на май 2025 для Стрельцов: выигрыш, любовь и новые возможностиВидео

12:12

"Мы готовы начинать с...": Зеленский ответил РФ относительно перемирия и назвал условия

12:07

Садовник сказал, какой простой предмет отпугнет голубей и сорок

Трамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 днейТрамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 дней
12:01

Минус еще один вражеский Су-30: Украина поразила истребитель РФ в Черном море

11:45

Китайский гороскоп на завтра 4 мая: Драконам - гнев, Лошадям - страх

11:27

РФ захотела территорий Казахстана: Астана нанесла болезненный ответный удар

11:07

Если Путин не подчинится, Трамп может нанести по РФ новый удар: эксперт раскрыл детали

Реклама
10:20

ВСУ берут врага в клещи на ключевом направлении: где захлебнулось наступление РФ

10:14

Элиты РФ начали давить на Путина, чтобы он пошел на уступки по Украине - WP

10:04

Гороскоп на май 2025: один знак зодиака ждет шикарный месяцВидео

09:06

США выходят из переговоров по войне: в Госдепе объяснили, что именно изменится

09:00

РФ может свернуть наступление из-за провала темпов: ISW подтвердили "пробуксовку" войны

08:32

Гороскоп на май 2025 для Скорпионов: какие опасности несет Черная Луна

08:10

Трамп вышел из переговоров: что это значитмнение

08:03

Взрывная ночь в РФ и оккупированном Крыму: у захватчиков есть "прилеты", перекрывался мостВидео

07:10

Где слово "так" среди множества букв: загадка, которая развеселит каждого

06:20

Гороскоп на завтра 4 мая: Львам - неожиданный подарок, Весам - успех

06:10

Почему США объявили об изменении подхода к переговорам с РФ и Украиноймнение

Реклама
05:50

Загадка для самых умных: найдите корону в комнате за 5 секунд

05:21

Неожиданное открытие: почему Репин никогда не был русским художником

05:00

Врезал 7-балльный шторм: Украину атаковала очень сильная магнитная буря

04:45

Как правильно на украинском - "голубий" или "блакитний": ответ всех удивитВидео

04:20

Лунный гороскоп на 3 мая: что нельзя делать в этот день

04:00

Воссоединила сама Вселенная: 4 пары знаков, которые не могут жить друг без друга

03:45

Столы на верхних полках и розетки: как выглядят новые вагоны УкрзализныциФото

03:30

Нужно ли освящать автомобиль: ответ священникаВидео

02:30

РФ может захватить сразу несколько стран НАТО: кто находится в зоне риска

01:45

Санкции против России на горизонте: почему Кремль должен волноваться

00:56

310 миллионов на защиту неба: США одобрили продажу Украине оборудования для F-16

00:38

Почти полсотни пострадавших, разбитые дома и машины: последствия атаки на ХарьковФотоВидео

02 мая, пятница
23:58

Вашингтон намекает: Трамп может не появиться на саммите НАТО

23:01

Впервые заговорила о войне: Орбакайте определилась с позицией

23:00

Даниэль Дюбуа пообещал победу над Усиком: что он готовит для чемпиона

22:49

"Не спрячутся": Зеленский отреагировал на задержание сына экс-главы "Мотор Сичи"

22:02

Москва заявила о беспокойстве: как ресурсная сделка пугает российскую элиту

21:50

Взрывы раздаются один за другим: Харьков под массированным ударом ШахедовВидео

21:38

Какие земли в РФ контролируют ВСУ: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

21:21

Украина создает собственную баллистику: Зеленский раскрыл подробности о новом оружии

Реклама
21:10

Украинцам за рубежом может "прилететь" штраф от ТЦК: кого и за что наказываютВидео

21:05

Пятерняшки из Одессы: куда делись и как выглядят детки

21:04

"Я считаю это чудом": Стерненко лично рассказал о своем состоянии и деталях покушенияФотоВидео

20:51

Львовянин, который изменил ход истории: историк открыл интересные факты об украинцеВидео

20:39

Археологи обнаружили древний камень, который всех удивил: в чем причинаВидео

20:06

По Кристине Орбакайте готовят новый сокрушительный удар - что случилось

20:02

Прогноз курса доллара: банкир сказал, ждать ли "взлета" в обменниках

19:53

Почему люди кладут лед в воду во время приготовления картофеля: ответ удивит

19:40

Соглашение о недрах с США "пожизненное": нардеп раскрыл неожиданные детали

19:39

Первые деньги от G7 уже в пути: Кабмин утвердил финансовое соглашение с Японией

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять