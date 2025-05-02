Когда правильно стерилизовать кошку: ветеринар назвал "золотые" правила, которые стоит знать

Ветеринар рассказал, когда правильно стерилизовать кошку и как после этого за ней ухаживать.

https://glavred.info/life/kogda-pravilno-sterilizovat-koshku-veterinar-nazval-zolotye-pravila-kotorye-stoit-znat-10661150.html Ссылка скопирована

Когда правильно стерилизовать кошку/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Как понять, что кошку пора стерилизовать

Когда нельзя стерилизовать кошку

Вопрос стерилизации кошки рано или поздно появляется в любой семье, которая имеет такую домашнюю любимицу. Хозяевам приходится думать - делать или не делать стерилизацию, в каком возрасте делать, как правильно все организовать и как после этого ухаживать за кошкой.

О том, когда лучше стерилизовать кошку - до течки или после, и как за ней ухаживать после стерилизации, рассказал ветеринар Дмитрий Фурсов в студии "Сніданку з 1+1".

По словам ветеринара, если вы заводите кошечку или котика, то сразу надо понять, будете ли вы заниматься в дальнейшем разведением, то есть иметь от них котят. Если нет, то лучше стерилизовать.

"Оптимальный возраст для этого - где-то с 8 до 10 месяцев. Иногда это можно делать и раньше. Но если сделать это раньше, то может быть проблема в том, что животное будет в задержке, задержано в своем физическом развитии, или даже может остановиться в развитии. То есть будет такое же, как вы его стерилизовали по размеру, имеется в виду", - отметил ветеринар.

Позже, в 10-месячном возрасте, уже может быть первый период половой охоты. Поэтому желательно не ждать до этого периода. Потому что особенно для кошки переживание такого периода - это достаточно сильный стресс. Если не планируете разводить животных, то стоит в 8-10 месяцев стерилизовать и все, отметил специалист.

Как ухаживать за кошкой после стерилизации

Действие анестезии проходит медленно, поэтому кошка будет нуждаться в заботе хозяина после стерилизации. Для начала стоит просто быть рядом, когда кошка проснется. Ближайшие полтора-два часа, пока длится действие наркоза, домашний любимец будет чувствовать слабость, жажду, пространственную дезориентацию и даже тошноту. Присутствие хозяина в такой момент будет успокаивать животное. Также любимица обязательно должна пить достаточно воды.

Из-за слабости домашнему животному сначала будет сложно добраться до туалета, поэтому лучше сразу подстелить одноразовую пеленку. Пока походка животного будет шаткой, надо контролировать, чтобы оно не вылезало на привычные для себя высокие места, нельзя допускать никаких лишних нагрузок на швы.

После операции у домашних питомцев происходят гормональные изменения. Могут появиться проблемы с лишним весом или мочекаменная болезнь. Для того, чтобы этого избежать, рацион необходимо изменить и перевести питомца на специализированный корм для стерилизованных животных.

Внимание хозяев и следование рекомендациям ветеринара помогут питомцам быстрее восстановиться после операции.

"Послеоперационный шов, во-первых, должен быть постоянно чистым и защищенным. На кошечек натягивается или бандаж, или защитный воротник на голову, чтобы они не разлизывали тот шов, потому что они 100% будут туда лезть. Обрабатывается он два раза в день. Если вы не можете это делать дома, лучше все же, чтобы вам врач показал, как это делать. Если уж делаете дома, он должен быть чистым. Если он сделан с нитками, которые видно, то они всегда должны быть на виду. И разрез должно быть видно, где он. Часто бывает так, что владельцы боятся, немного там помазали-помазали, сверху налипает шерсть, потом тот шов там преет и не зарастает. То есть, если вы не уверены, что он чистый, то лучше делать это у врача", - сказал ветеринар.

Какой реабилитационный период после стерилизации кошки

По словам ветеринара, это зависит от индивидуальных особенностей животного. Коты и кошки полностью отходят от наркоза от 12 часов до 2 суток. Швы снимаются на 8-10 день. И после этого животное уже будет чувствовать себя нормально.

Смотрите видео о том, когда правильно стерилизовать кошку:

Вас также может заинтересовать:

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред