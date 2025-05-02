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Где число 230 на картинке: загадка, которая покорится только самым умным

Алёна Воронина
2 мая 2025, 07:10
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Увидеть спрятанное число могут только люди, мозг которых способен очень быстро обрабатывать большое количество информации.
Девушка, загадка
Где число 230 на картинке/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Главред

Если вам кажется, что большинство головоломок очень сложные, то... вам не кажется. Такие загадки действительно заставляют использовать все свои умственные способности и собирать воедино всю свою внимательность. Но разве не ради этого мы начинаем их разгадывать? Мы же понимаем, что таким образом можем проверить себя и - что еще важнее - потренировать и улучшить свой интеллект.

Если вы любите разгадывать такие загадки, то и следующая не оставит вас равнодушными. Нужно отыскать число 230 среди большого количества цифр на рисунке, сообщает Главред.

Под силу ли вам будет такая загадка? Вот именно сейчас мы можем вместе это проверить.

видео дня

Надо внимательно присмотреться к изображению, просканировать взглядом все цифры - можно осматривать поочередно все строки или все столбцы - и отыскать, где именно спрятано это число.

Время на выполнение задания ограничено - всего 10 секунд. Но тем интереснее это задание, ведь вам придется соревноваться не только со своей внимательностью, но и со временем. А идти в ногу со временем бывает ой как непросто.

Загадка
Где число 230 на картинке/ Главред

Нужно будет не отвлекаться и очень хорошо сосредоточиться на задании, чтобы очень быстро найти ответ. Но если приложить усилия и хорошо постараться, то вам точно удастся выйти победителем из этой игры.

Когда справитесь с этим сложным заданием, или если вам не удалось найти число 230, просто пролистайте страницу вниз - там на рисунке мы обозначили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет найти число 230/ Главред

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где 3 различия между мужчинами - эти веселая головоломка никого не оставит равнодушным. Такая загадка станет отличной интеллектуальной тренировкой - не каждому удастся найти все три различия между рисунками.

Также ранее мы предлагали вам найти, чем отличаются два дедушки - только "детективы" найдут ответ за 16 секунд. Нужно быть чуть ли не "Шерлоком Холмсом", чтобы отыскать три детали, которые делают эти рисунки неодинаковыми.

Если вам нравятся головоломки, можете разгадать еще несколько подобных загадок:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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