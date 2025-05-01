Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Математическая головоломка, которая запутает даже гениев: какое число после равно

Алёна Воронина
1 мая 2025, 07:10
128
Загадку нужно разгадать всего за 10 секунд. Будет ли это вам по силам?
Загадка
Какое число после равно/ иллюстрация: Главред

Когда дело доходит до головоломок, много людей могут испугаться и подумать: "Нет, нет, нет, это мне не под силу, поэтому я просто пройду мимо". Но мы хотим вам сказать - много людей могут сомневаться в себе, но сомнения могут быстро развеяться, как только вы попробуете разгадать хотя бы несколько загадок.

Да, конечно, сначала может быть немного трудно. Но это и неудивительно - любая загадка создается таким образом, чтобы запутать тех, кто будет ее разгадывать, и чтобы не дать им быстро добраться до правильного ответа.

Однако так ведь даже интереснее - вот скажите, кому нужны загадки, которые слишком легкие? А вот те, которые заставляют немного постараться и "попотеть", в итоге на самом деле и нравятся большинству людей. Ведь они помогают раскрыть умственный потенциал и показать все грани вашей внимательности.

видео дня

Новая математическая загадка предлагает отыскать число, которое должно быть после последнего знака равно, пишет jagranjosh. Главред предлагает вам попробовать отыскать затерянное число и проверить свои математические способности.

Загадка
Какое число после равно/ иллюстрация: Главред

Мы имеем такую математическую последовательность:

1 + 1 = 121

2 + 2 = 444

3 + 3 = 969

4 + 4 = ???

Нужно за 10 секунд догадаться, что будет после равно в примере 4 + 4 = ???, учитывая все предыдущие примеры.

Признаемся - в этой загадке на самом деле нужны не только математические способности - здесь точно пригодится умение нестандартно мыслить и подходить к делу с такой стороны, о которой вы не сразу догадаетесь.

Но такая загадка точно стоит того, чтобы попробовать ее разгадать.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Итак, как разгадать эту загадку? Если вы внимательно посмотрите, то увидите, какая закономерность здесь соблюдается. Первое число во всех ответах получается умножением первого числа само на себя; второе число - это сумма первого и второго чисел, а третье число - это умножение второго числа само на себя.

Таким образом, 1 + 1 становится

1 * 1 = 1

1 + 1 = 2

1 * 1 = 1

Число становится 121.

Аналогично,

4+4 становится

4 * 4 = 16

4 + 4 = 8

4 * 4 = 16

Недостающее число - 16816.

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где 3 различия между мужчинами - эта веселая головоломка никого не оставит равнодушным. Такая загадка станет отличной интеллектуальной тренировкой - не каждому удастся найти все три различия между рисунками.

Также ранее мы предлагали вам найти, чем отличаются два дедушки - только "детективы" найдут ответ за 16 секунд. Нужно быть чуть ли не "Шерлоком Холмсом", чтобы отыскать три детали, которые делают эти рисунки неодинаковыми.

Если вам понравились эти сложные вызовы, можете попробовать еще несколько заданий из нашего раздела ниже:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

математика оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Не достигла никаких успехов: Келлог сделал громкое заявление о победе РФ в войне

Не достигла никаких успехов: Келлог сделал громкое заявление о победе РФ в войне

08:19Война
Четкий сигнал РФ: в США объяснили суть подписанного с Украиной договора о недрах

Четкий сигнал РФ: в США объяснили суть подписанного с Украиной договора о недрах

07:42Экономика
РФ массированно ударила дронами по Одессе: два человека погибли, пятеро - ранены

РФ массированно ударила дронами по Одессе: два человека погибли, пятеро - ранены

06:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему Украина не будет бить по Москве во время парада 9 мая: назван интересный нюанс

Почему Украина не будет бить по Москве во время парада 9 мая: назван интересный нюанс

"Парад под вопросом": в РФ закатили истерику после громкого заявления Зеленского

"Парад под вопросом": в РФ закатили истерику после громкого заявления Зеленского

Мощный ветер, ливни и заморозки: Украину накрывает штормовая погода

Мощный ветер, ливни и заморозки: Украину накрывает штормовая погода

"Где слова бессильны": Настя Каменских сделала громкое публичное признание

"Где слова бессильны": Настя Каменских сделала громкое публичное признание

Китайский гороскоп на завтра 1 мая: Собакам - обида, Петухам - разочарование

Китайский гороскоп на завтра 1 мая: Собакам - обида, Петухам - разочарование

Последние новости

08:19

Не достигла никаких успехов: Келлог сделал громкое заявление о победе РФ в войне

08:10

Зачем Путину трехдневное "перемирие"?мнение

08:00

За путинистку Валерию возьмется СБУ - что она вытворила

07:42

Четкий сигнал РФ: в США объяснили суть подписанного с Украиной договора о недрах

07:10

Математическая головоломка, которая запутает даже гениев: какое число после равно

Путин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 маяПутин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 мая
06:51

РФ массированно ударила дронами по Одессе: два человека погибли, пятеро - раненыФото

06:10

Есть хорошая и плохая новость о Трампемнение

05:33

Решающий момент для вкуса блюда: когда надо добавлять соль в холодец

05:00

Карма в мае на стороне ТОП-3 знаков: каких счастливчиков ждет нереальный успех

Реклама
04:30

Выполняет две функции: водителям рассказали об "удобном символе" на панели авто

04:02

Какое первое название киви: как сначала называли фрукт и почему его переименовалиВидео

03:33

Парад Путина под угрозой: в Раде говорят о возможности удара по Красной площади

03:30

Что делать, когда на пороге появилась лягушка: священник удивил ответом

02:26

Нужна "маленькая победоносная война": где может начаться новый конфликтВидео

01:30

Меган Маркл раскрыла значение странного прозвища, которое дала принцу Гарри

00:54

Украина подписала соглашение с США: СМИ объяснили, почему это важно для экономики

00:42

Одесса в огне: город под массированной атакой Шахедов

00:37

Сборная Украины разгромила Румынию: украинцы шокировала хозяев чемпионатаВидео

00:12

Кабмин согласовал условия сделки с США: прибыли будут инвестировать в экономику

30 апреля, среда
23:56

Что делать, если чешется левая рука: простые действия, которые притянут больше денегВидео

Реклама
23:44

Гэри Олдмен впервые признался, почему уже 30 лет ему стыдно перед Деми Мур

23:38

От пятен не останется и следа: как очистить подушку без стиральной машины

23:04

Грязь сама слетает за секунды: чем отмыть пальцы после молодой картошки

22:52

"Момент утешения": Трамп прокомментировал встречу с Зеленским в Ватикане

22:51

Злата Огневич резко высказалась об "артистах-однодневках"

22:45

В какие дни недели нельзя убирать: будут финансовые потериВидео

22:24

Беларусь готовится к маневрам: ГПСУ оценивает риск наступления северного соседа

22:21

"Подобен на Захура": Камалия приоткрыла тайну своей личной жизни

21:38

"Кто держит оборону": певец Юлик поразил своим публичным обращением

21:34

"Это непростое время": Путин признал присутствие ВСУ в Курской области

21:29

Денисенко приписывают роман с известным режиссером: реакция "любовников"

21:11

Как убрать суперклей с рук: эффективные домашние методы

20:46

Худшие мужчины по знаку зодиака: кто возглавил антирейтингВидео

20:34

Летнее наступление России: эксперт четко ответил, есть ли угроза для Днепра

20:33

Изумрудные светофоры и не только, что изменится на дорогах с мая: подробности

19:51

Некоторым родителям немного облегчили жизнь: кому закон разрешил работать онлайн

19:42

Деньги польются рекой: трех знаков зодиака ждет огромная прибыль в мае

19:34

Война на территории РФ: названы важнейшие цели операций ВСУ

19:34

Москва намекнула на компромисс: Кремль готов обсудить присутствие США на ЗАЭС

19:17

Мощный ветер, ливни и заморозки: Украину накрывает штормовая погода

Реклама
19:05

Почти 33 млн гривен: София Ротару избавилась от элитной недвижимости с Москве

19:00

США могут выдвинуть России жесткий ультиматум и поставить Путина на растяжкумнение

18:54

США неожиданно выставили Украине условие по соглашению об ископаемых - FT

18:44

Вниз головой или вверх: как нельзя мыть голову

18:38

Массированный ракетный удар РФ по Украине 9 мая: Жданов сделал важное заявление

18:36

С 1 мая АЗС переходят на Е5: эксперт поделился советами по новому бензину

18:27

Часть украинцев потеряет бронирование: в Минобороны обнародовали список

18:16

Семьи погибших защитников Украины смогут получить компенсацию от государства

18:03

Близкая к ЦПК Безрукова причастна к хищениям в армии – журналист Бутусов

17:51

Что означает фигурка рыбки на авто: священник рассказал о "тайном" значенииВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять