Математическая головоломка, которая запутает даже гениев: какое число после равно

Загадку нужно разгадать всего за 10 секунд. Будет ли это вам по силам?

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Какое число после равно/ иллюстрация: Главред

Когда дело доходит до головоломок, много людей могут испугаться и подумать: "Нет, нет, нет, это мне не под силу, поэтому я просто пройду мимо". Но мы хотим вам сказать - много людей могут сомневаться в себе, но сомнения могут быстро развеяться, как только вы попробуете разгадать хотя бы несколько загадок.

Да, конечно, сначала может быть немного трудно. Но это и неудивительно - любая загадка создается таким образом, чтобы запутать тех, кто будет ее разгадывать, и чтобы не дать им быстро добраться до правильного ответа.

Однако так ведь даже интереснее - вот скажите, кому нужны загадки, которые слишком легкие? А вот те, которые заставляют немного постараться и "попотеть", в итоге на самом деле и нравятся большинству людей. Ведь они помогают раскрыть умственный потенциал и показать все грани вашей внимательности.

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Новая математическая загадка предлагает отыскать число, которое должно быть после последнего знака равно, пишет jagranjosh. Главред предлагает вам попробовать отыскать затерянное число и проверить свои математические способности.

Какое число после равно/ иллюстрация: Главред

Мы имеем такую математическую последовательность:

1 + 1 = 121

2 + 2 = 444

3 + 3 = 969

4 + 4 = ???

Нужно за 10 секунд догадаться, что будет после равно в примере 4 + 4 = ???, учитывая все предыдущие примеры.

Признаемся - в этой загадке на самом деле нужны не только математические способности - здесь точно пригодится умение нестандартно мыслить и подходить к делу с такой стороны, о которой вы не сразу догадаетесь.

Но такая загадка точно стоит того, чтобы попробовать ее разгадать.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Итак, как разгадать эту загадку? Если вы внимательно посмотрите, то увидите, какая закономерность здесь соблюдается. Первое число во всех ответах получается умножением первого числа само на себя; второе число - это сумма первого и второго чисел, а третье число - это умножение второго числа само на себя.

Таким образом, 1 + 1 становится

1 * 1 = 1

1 + 1 = 2

1 * 1 = 1

Число становится 121.

Аналогично,

4+4 становится

4 * 4 = 16

4 + 4 = 8

4 * 4 = 16

Недостающее число - 16816.

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где 3 различия между мужчинами - эта веселая головоломка никого не оставит равнодушным. Такая загадка станет отличной интеллектуальной тренировкой - не каждому удастся найти все три различия между рисунками.

Также ранее мы предлагали вам найти, чем отличаются два дедушки - только "детективы" найдут ответ за 16 секунд. Нужно быть чуть ли не "Шерлоком Холмсом", чтобы отыскать три детали, которые делают эти рисунки неодинаковыми.

Если вам понравились эти сложные вызовы, можете попробовать еще несколько заданий из нашего раздела ниже:

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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