Где 2 ошибки на картинке: только гений найдет их за 9 секунд

Разнообразные загадки помогают как проверить свою внимательность и наблюдательность, так и потренировать такие важные для каждого человека навыки. Головоломки и оптические иллюзии ставят перед человеком проблему, которую нужно решить за короткий промежуток времени. Такое ограничение во времени подгоняет и заставляет искать способы, как разгадать загадку как можно быстрее и как можно проще.
Выполнение таких заданий помогает развить острый ум и нестандартное мышление.
Сегодняшняя загадка представлена в виде рисунка, на котором нужно отыскать две ошибки, пишет jagranjosh.
При этом найти их нужно максимально быстро, ведь есть ограничение во времени - на загадку дается всего 9 секунд.
Непросто будет справиться настолько быстро. Только самым умным и внимательным людям это удастся.
Уверены, что сможете справиться? Тогда можете проверить себя прямо сейчас - двигайтесь вперед и не останавливайтесь перед трудностями, и тогда вам все точно удастся.
Когда разгадаете загадку, можете проверить правильность своего ответа, взглянув на картинку внизу.
Итак, ошибки на рисунке следующие:
- У петуха утиные ноги.
- Тень дома неправильная.
Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой только люди с "зрением орла" найдут 7-го человека - можете проверить, относитесь ли вы к супер-интеллектуалам. Справиться с загадкой смогут только люди с чрезвычайными интеллектуальными способностями.
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, где 3 различия между девушками - лишь единицы найдут их за 37 секунд. Справиться с таким чрезвычайно сложным испытанием смогут не все, к тому же время будет наступать на пятки.
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Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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