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Где 3 отличия между девушками: лишь единицы найдут их за 37 секунд

Алёна Воронина
6 апреля 2025, 07:10
324
Справиться с таким чрезвычайно сложным испытанием смогут не все, к тому же время будет наступать на пятки.
Загадка
Чем отличаются две девушки/ jagranjosh

Различные головоломки кроме того, что помогают проверить свою внимательность, также являются полезными, если вы хотите потренировать такой важный для каждого человека навык.

Одни из самых популярных головоломок - те, в которых нужно отыскать различия между рисунками. Такие увлекательные загадки помогают сосредоточиться и улучшить внимательность к деталям, предлагая вам найти тонкие различия между двумя почти идентичными изображениями.

В следующей загадке нужно будет искать три отличные детали между картинками, на которых мы видим девушку, которая бежит, держа на руках курицу, пишет jagranjosh.

видео дня

Хоть на первый взгляд кажется что картинки абсолютно одинаковые, на самом деле это не так. Просто несколько отличий очень хорошо скрыты и стараются не попадаться нам на глаза.

Вы считаете, что у вас внимательность к деталям на высоком уровне? Тогда можете испытать себя с помощью этой загадки.

Но придется спешить, ведь на задание дается очень мало времени - всего 37 секунд.

Загадка
Чем отличаются две девушки/ jagranjosh

Будьте начеку, внимательно сканируйте глазами рисунок и проверяйте, сможете ли вы найти каждую отличительную деталь до того, как закончится время. Готовы принять вызов? Тогда вперед.

Внизу мы оставили правильный ответ. Отличительные детали обозначены на картинке красным цветом.

Загадка
Непросто будет заметить все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно угадать, чем отличаются 2 дедушки - надо иметь "зрение орла", чтобы заметить ответ за 31 секунду. Сложная загадка поможет проверить свою внимательность и наблюдательность.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, чем отличаются 2 семьи - только настоящие "Шерлоки Холмсы" угадают за 27 секунд. Если вам удастся заметить несколько мелких различий, тогда вы попадаете в узкий круг очень умных людей.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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