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Кто украл автомобиль: только чрезвычайные интеллектуалы угадают за 5 секунд

Алёна Воронина
5 апреля 2025, 14:35
38
Непросто будет догадаться, кто именно является вором, за такой короткий промежуток времени.
Загадка
Кто украл автомобиль/ jagranjosh

Человеческий мозг еще лучше развивается, если устраивать ему интеллектуальные тренировки и испытания. А одними из лучших средств для такого испытания являются разнообразные загадки.

Если регулярно разгадывать головоломки и оптические иллюзии, то таким образом можно улучшить логическое мышление, распознавание образов и способность быстро принимать решения.

В следующей загадке нужно угадать, кто из двух женщин украл автомобиль, пишет jagranjosh.

видео дня

На картинке мы видим двух женщин за рулем автомобилей. Но только одна из них является владелицей авто, в котором находится, другая же угнала чужой автомобиль.

Нужно внимательно присмотреться к картинкам и угадать, кто именно является угонщиком.

Эта головоломка ставит перед вами задачу выявить угонщика автомобиля. Можете ли вы сказать, кто из двух женщин на картинке виновен в краже автомобиля?

Всего 5 секунд дается на то, чтобы решить головоломку. За это время вы сможете проверить вашу наблюдательность и логическое мышление.

Загадка
Кто украл автомобиль/ jagranjosh

Подобные загадки улучшают вашу способность быстро обрабатывать информацию и выявлять мелкие детали и несоответствия.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Загадка
Похитительница находится во втором автомобиле/ jagranjosh

Ответ: возле дверной ручки автомобиля В, за рулем которого сидит женщина в очках, видны царапины. Эти следы свидетельствуют о вторжении - безошибочный признак того, что машину угнали.

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно угадать, чем отличаются 2 дедушки - надо иметь "зрение орла", чтобы заметить ответ за 31 секунду. Сложная загадка поможет проверить свою внимательность и наблюдательность.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, чем отличаются 2 семьи - только настоящие "Шерлоки Холмсы" угадают за 27 секунд. Если вам удастся заметить несколько мелких различий, тогда вы попадаете в узкий круг очень умных людей.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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