Как избавиться от тараканов в доме? Узнайте, почему лаванда и сода не помогают, как правильно применять инсектицидный гель и что привлекает вредителей.

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Как избавиться от тараканов в доме: / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие домашние средства неэффективны против тараканов

Как гелевая приманка помогает бороться с вредителями

Как не допустить повторного появления насекомых

Появление тараканов в доме - распространенная и чрезвычайно неприятная проблема. Эти насекомые прячутся в щелях, за мебелью и в других труднодоступных местах с повышенной влажностью, в частности на кухне и в ванной комнате. Народные методы борьбы могут казаться простым решением, однако далеко не все они эффективны против заражения помещения. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает El Cronista, такие популярные домашние средства, как лаванда и пищевая сода, не имеют достаточных доказательств эффективности для полного уничтожения популяции тараканов. Специалисты по борьбе с вредителями рекомендуют вместо этого использовать проверенные методы, в частности инсектицидные приманки, а также устранять источники пищи и воды.

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Почему народные методы не работают и что советуют специалисты

Одним из средств борьбы с тараканами являются инсектицидные гелевые приманки. Их используют в программах интегрированного управления вредителями, в частности для контроля популяции тараканов в жилых помещениях.

Такие гели содержат пищевую приманку, привлекающую насекомых, и инсектицидное вещество. Тараканы поедают приманку и погибают под воздействием активного компонента. При правильном применении средство помогает уменьшить численность вредителей, однако результат зависит от вида тараканов, масштаба заражения и соблюдения инструкции производителя.

В отличие от средств с неподтвержденной эффективностью, гелевые приманки разработаны специально для борьбы с насекомыми. В то же время они не заменяют уборку, устранение протечек и перекрытие доступа к пище.

Видео о том, как избавиться от тараканов, можно посмотреть здесь:

Как правильно применять инсектицидный гель

Эффективность средства зависит не только от его состава, но и от правильного использования. При обработке помещения следует соблюдать несколько рекомендаций.

Найдите места, где прячутся тараканы

Осмотрите щели и трещины, пространство за плитой и холодильником, участки возле водопроводных труб, раковины и сантехники. Именно там насекомые часто ищут укрытие.

Наносите гель в соответствии с инструкцией

Распределяйте небольшие порции средства в местах активности тараканов, следуя рекомендациям на этикетке. Не наносите его на поверхности, где готовят пищу, и держите в недоступном для детей и домашних животных месте.

Уберите доступную пищу и воду

Регулярно удаляйте крошки и остатки еды, храните продукты в герметичных контейнерах, своевременно выносите мусор и вытирайте воду возле раковины. Также важно починить протекающие краны и трубы.

Не используйте аэрозоли рядом с приманкой без необходимости

Некоторые спреи могут отпугивать тараканов от геля и снижать его эффективность. Перед сочетанием различных средств проверьте инструкции производителей.

Как предотвратить появление тараканов в квартире и доме инфографика / Главред

Проверяйте результат

Периодически осматривайте места нанесения и пополняйте приманку в соответствии с рекомендациями производителя. Если тараканов не становится меньше, стоит проверить правильность размещения средства и оценить масштаб заражения.

Сочетание гелевых приманок с регулярной уборкой, устранением источников влаги и перекрытием доступа к пище помогает более эффективно контролировать численность тараканов. Если заражение значительное или вредители постоянно появляются снова, целесообразно обратиться к специалистам по дезинсекции.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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