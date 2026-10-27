Осенняя посадка и обрезка сливы: что нужно сделать уже сейчас для обильного урожая

Осень хорошо подходит для посадки новых саженцев, однако с обрезкой следует обращаться гораздо осторожнее.

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Как правильно обрезать сливу осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Когда можно обрезать сливу осенью, а когда лучше подождать

Как правильно посадить саженец сливы перед зимой

Что сделать, чтобы дерево благополучно перезимовало

Обрезка сливы после опадения листьев может навредить дереву: в холодную и влажную погоду срезы заживают медленнее и открывают путь возбудителям болезней. Зато для посадки новых саженцев осень является одним из лучших периодов, сообщает венгерское издание Pénzcentrum

Косточковые плодовые деревья чувствительны к срокам обрезки, поэтому для сливы есть два подходящих периода. В конце зимы или ранней весной формируют крону и вносят серьезные структурные изменения. После сбора урожая можно прореживать слишком густые участки и сдерживать бурный рост побегов, но делать это стоит ранней осенью, пока дерево еще в листве, а погода сухая и достаточно мягкая.

Если в конце октября или в ноябре слива ещё не обрезана, спешить не стоит. Серьёзные вмешательства лучше отложить до следующего благоприятного периода.

Для работы понадобятся острые секаторы, а для толстых ветвей - сучкорез. Обрезать рекомендуется в сухую погоду, чистым инструментом и желательно тогда, когда в ближайшее время не прогнозируются длительные дожди.

Сначала удаляют сухие, больные и поврежденные ветки, срезая их до здоровой древесины, после чего инструмент дезинфицируют. Далее прореживают середину кроны: удаляют лишние ветки, растущие внутрь, перекрещивающиеся или трущиеся друг о друга, чтобы солнечный свет доходил и до внутренних плодовых участков.

Отдельного внимания требуют волчки - крутые, мощные побеги, растущие вверх. Удалять следует только те, которые загущают крону или растут в невыгодном направлении, ведь часть из них впоследствии можно использовать для обновления плодовых участков. Корневую поросль удаляют у самого основания: на привитых деревьях она обычно растет из подвоя, поэтому не относится к желаемому сорту, но забирает питательные вещества.

Слишком длинные ветви укорачивают преимущественно до боковой ветви, растущей в удачном направлении. Если срез делают над почкой, выбирают ту, что смотрит наружу, и не оставляют длинных пеньков. В конце рекомендуется осмотреть дерево с расстояния в несколько шагов: цель заключается не в удалении как можно большего количества ветвей, а в формировании пропорциональной, хорошо проветриваемой кроны.

Для старых слив главной задачей становится обновление плодовых участков и прореживание загущенной кроны. Однако дерево, за которым годами не ухаживали, нельзя резко обрезать за один раз: омоложение растягивают на несколько лет, чтобы оно постепенно нарастило новые побеги.

Когда и где высаживать новую сливу

Саженцы, вступающие в период покоя, легче переносят пересадку, а до наступления морозов почва еще позволяет корням развиваться. Благодаря этому весной дерево начинает расти уже окрепшим.

Сливы с открытой корневой системой обычно высаживают в конце октября и в ноябре, после опадения листьев, пока почва не промерзла. У саженцев в контейнерах сроки более длительные, но и для них следует избегать промерзшей или переувлажненной почвы. В садах, расположенных в низинах, где застаивается холодный воздух и часто случаются заморозки, более целесообразной может оказаться весенняя посадка.

Для сливы выбирают солнечное, защищенное от ветра место с плодородной почвой, которая хорошо удерживает влагу. Следует избегать застоя воды и слишком уплотненной почвы. Сильнорастущим деревьям может потребоваться расстояние до 5–6 метров.

Перед покупкой стоит выяснить, является ли сорт самоплодным или ему нужен опылитель, цветущий в соответствующее время. Также издание советует учитывать устойчивость к болезням, особенно к парше сливы. Саженец лучше покупать в проверенном питомнике, осмотрев корни, ствол и место прививки, а на этикетке должны быть указаны сорт и подвой, поскольку от него зависят размеры и рост дерева.

Посадочная яма должна быть как минимум в два раза шире корневой системы, а её дно и стенки следует разрыхлить. Корни саженца с открытой корневой системой перед посадкой замачивают в воде примерно на 1–2 часа и обрезают поврежденные или сухие кончики. Место прививки должно оставаться над уровнем почвы, а само дерево не следует заглублять больше, чем оно росло в питомнике.

Землю засыпают постепенно, осторожно уплотняя, чтобы не осталось пустот. Зрелый компост добавляют умеренно, смешав с почвой, а свежий навоз у корней класть нельзя. После посадки дерево обильно поливают, а неглубокая лунка вокруг ствола помогает удержать воду в зоне корней. При необходимости саженец привязывают к колу мягким материалом, не травмирующим кору, а почву мульчируют слоем 5–8 сантиметров, оставляя свободными около 10 сантиметров вокруг ствола.

Где нельзя сажать фруктовые деревья / Инфографика: Главред

Как подготовить дерево к зиме

Если осень долгое время сухая, деревья, особенно только что высаженные, время от времени обильно поливают, не допуская застоя воды. Мульча вокруг ствола сохраняет влагу в почве и смягчает перепады температур, однако насыпать её вплотную к стволу не стоит. Стволы молодых деревьев при необходимости защищают сеткой от зайцев и грызунов, следя за тем, чтобы она не пережимала кору.

Важной осенней задачей остается уборка пораженных растительных остатков. Мумифицированные плоды, оставшиеся на дереве, а также зараженные опавшие плоды и листья собирают, ведь в них могут зимовать возбудители болезней. Осенью также следует избегать избытка азота, так как он стимулирует рост новых побегов, чувствительных к морозам.

После опадения листьев численность зимующих патогенов и вредителей можно уменьшить с помощью осеннего искореняющего опрыскивания. Однако оно необходимо не каждой сливе: обработку подбирают с учетом состояния дерева и проблем, которые возникали ранее, и используют только препараты, разрешенные именно для этой цели.

Смотрите видео об осенней обрезке сливы после сбора урожая:

Об источнике: Pénzcentrum Pénzcentrum (penzcentrum.hu) - один из ведущих венгерских финансово-экономических порталов, специализирующийся на оперативных новостях в сфере финансов, инвестиций, недвижимости, личного бюджета и рынка труда. Ресурс публикует аналитические материалы, практические советы по сбережениям, обзоры банковских продуктов и кредитных предложений, а также освещает актуальные экономические тенденции. Портал ориентирован на широкую аудиторию - от частных лиц, стремящихся эффективно управлять собственными средствами, до предпринимателей и экспертов рынка. Отдельным тематическим направлением издания является раздел HelloVidék, посвящённый региональной жизни Венгрии. В нём освещаются новости провинции, сельского хозяйства, гастрономии, регионального туризма, экологии и быта за пределами крупных городов.

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