Не следует сжигать листья ореха: как превратить их в ценное удобрение для огорода

Юглон - вещество, опасное для растений, - разлагается почвенными бактериями, поэтому опад можно использовать для компоста и мульчи.

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Что можно и что нельзя делать с листьями ореха / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Почему листья ореха считаются вредными для почвы

Как понять, что ореховый компост уже безопасен

Что делать, если свежую листву уже зарыли в грядки

Опавшую листву грецкого ореха не нужно вывозить или сжигать. Его можно превратить в полноценный компост или укрыть им озимые грядки, поскольку токсичное для растений вещество юглон за несколько месяцев нейтрализуют почвенные микроорганизмы, сообщает YouTube-канал "Дача Агронома".

Предвзятое мнение огородников имеет реальную основу. Грецкий орех вырабатывает юглон - соединение с аллелопатическим действием, способное тормозить рост соседних растений. Именно оно придает характерный ореховый запах: чем он сильнее, тем больше токсина в тканях.

Впрочем, угрозу значительно преувеличивают. Пока лист остается целым, юглон находится в связанной форме и наружу не выходит. Высвобождаться он начинает только тогда, когда клетки разрушаются под воздействием влаги и бактерий.

Круг уязвимых культур также узок. Реальный вред юглон наносит преимущественно во время прорастания мелких семян и молодой рассаде, тогда как взрослые овощи, кусты и деревья на него практически не реагируют. К тому же это соединение нестойкое: микрофлора почвы активно расщепляет его, и через 3–6 месяцев разложения листьев юглон полностью исчезает.

Грецкий орех: важные факты и приметы / Инфографика: Главред

Компост без риска: главное - выдержка

Благодаря этой способности бактерий разлагать юглон ореховая листва дает питательный и рыхлый компост. Ускоренное горячее компостирование для этого не требуется, листьям достаточно перепреть естественным путем.

Агрономы выделяют два критерия готовности субстрата: не менее трёх месяцев перепревания и полное отсутствие терпкого орехового аромата. Когда листва превращается в однородную тёмную массу, юглона в ней уже нет. Такой компост можно вносить под любые садовые и огородные культуры.

Укрытие для чеснока и спасение перекопанных грядок

Сухая ореховая листва подходит и в качестве мульчи для озимых культур, в частности чеснока и лука. Она ложится на почву объемным воздушным слоем и не сбивается сразу в плотную корку. Так образуется теплоизоляция, защищающая зубчики от перепадов температур и промерзания земли.

Из-за рыхлой укладки органической массы на квадратный метр приходится немного. Поэтому юглона с осенними и зимними осадками высвобождается ничтожное количество, и почвенная микрофлора без вреда для корней перерабатывает его ещё до весеннего прорастания чеснока или лука.

Если большое количество свежей листвы уже зарыли или заделали в грядки, ситуацию можно исправить биологическим методом. Почву обильно поливают препаратами с живыми микроорганизмами и почвенными грибами: триходермой, ЭМ-препаратами или деструкторами органики. Микрофлора питается остатками листьев и использует юглон в своей жизнедеятельности, поэтому он разлагается примерно в три раза быстрее, а заделанные в почву листья превращаются в удобрение, богатое гумусом.

Смотрите видео о том, что делать с ореховыми листьями в саду:

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространённых ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал делает акцент на полезных лайфхаках для дачников, позволяющих избежать потерь урожая.

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