Зачем раскладывать лавровый лист на грядках: особенности применения

О чём вы узнаете:
- Как использовать лавровый лист на огороде
- Как приготовить настой для обработки растений
- Помогает ли лавр защитить почву и теплицу
Лавровый лист давно используют не только в кулинарии, но и в домашнем хозяйстве. Благодаря характерному аромату и содержанию эфирных масел его иногда применяют в уходе за огородом - для отпугивания некоторых насекомых, добавления в компост и в качестве вспомогательного средства при уходе за почвой. В то же время эффективность таких методов зависит от условий использования, а лавр не может полностью заменить проверенные способы защиты растений. Главред расскажет подробнее
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Как сообщает издание VSN.ua, огородники используют лавровый лист для приготовления настоев, мульчирования и ухода за органическими отходами. Однако такие народные методы следует рассматривать как дополнительные, а не как гарантированный способ борьбы с вредителями.
Чем лавровый лист может быть полезен на огороде
Лавровый лист содержит ароматические соединения, в частности эфирные масла, запах которых может влиять на поведение некоторых насекомых. Именно поэтому его иногда используют в качестве вспомогательного средства для защиты растений. Однако нет оснований полагать, что сухие листья или настой гарантированно отпугивают всех распространенных огородных вредителей.
Еще один способ использования - добавление измельченных лавровых листьев в компост. Как и другие растительные остатки, они постепенно разлагаются, но не являются полноценным удобрением и не обеспечивают растения всеми необходимыми питательными веществами.
Как приготовить лавровый настой для растений
Для домашнего настоя используют сухие лавровые листья и горячую воду. Такое средство иногда применяют для обработки растений, но его эффективность против конкретных вредителей не гарантирована.
Для приготовления настоя предлагается следующий способ:
- 15–20 сухих лавровых листьев залить 1 литром горячей воды.
- Накрыть емкость крышкой и оставить настаиваться примерно на 12 часов.
- Процедить жидкость и дать ей остыть.
Перед использованием раствор следует протестировать на небольшом участке одного растения. Если в течение следующего времени не появятся признаки повреждения листьев, можно оценить целесообразность дальнейшего применения. Обработку лучше проводить утром или вечером, избегая жары и яркого солнца.
Важно помнить, что домашние настои могут иметь непредсказуемую концентрацию активных веществ. Если растения серьезно поражены вредителями, лучше определить их вид и воспользоваться соответствующими методами защиты.
Видео о том, чем полезен лавровый лист, можно посмотреть здесь:
Как использовать лавровый лист для почвы и мульчирования
Измельченные сухие листья можно добавлять в компост небольшими порциями вместе с другими органическими остатками. Для качественного компостирования важно поддерживать надлежащую влажность, доступ воздуха и баланс различных видов органики.
Лавровые листья также иногда используют в качестве дополнительного материала для мульчирования. Их можно распределить тонким слоем вокруг помидоров, огурцов, перца или клубники, не допуская плотного покрытия почвы и прямого контакта со стеблями. В то же время следует следить за состоянием растений и не рассчитывать, что такая мульча заменит перегной или другие органические удобрения.
Скорость разложения листьев зависит от степени их измельчения, температуры, влажности и активности почвенных организмов. Поэтому заметного результата от такого способа не стоит ожидать сразу.
Помогает ли лавровый лист в теплице
В теплицах сухие лавровые листья иногда раскладывают в разных местах из-за их выраженного аромата. Однако надежных оснований считать этот способ достаточным для защиты от тепличных вредителей нет.
Гораздо важнее регулярно проветривать теплицу, осматривать нижнюю сторону листьев, контролировать влажность и своевременно убирать растительные остатки. При обнаружении вредителей необходимо определить их вид и подобрать соответствующие меры борьбы. Лавровый лист в таком случае может быть лишь вспомогательным элементом ухода.
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Об источнике: VSN
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